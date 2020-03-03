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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Al bak, CNN Türk hangi kategoride nasıl birinci olmuş?

3 Mart 2020

Bütün televizyonların reytinglerini ölçen bir sistem var. O sistemin verilerine göre... CNN Türk, şubat ayında AB grubunda prime time diliminde birinci oldu.

AB Grubu: Eğitimi yüksek olanlar grubudur.

Prime time: Televizyonların en çok izlendiği zaman dilimidir.

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Geçen gün bu veriyi yazdım.
Bir sürü tip, ortaya koyduğum bu veriyle kavga ediyor.

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Veriyle bile kavga edecek denli bir akıl mantık dışılık söz konusu yani ülkemizde.

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Bu da verinin ayrıntıları...
İşte Şubat ayı AB Grubu Prime Time sonuçları:Al bak, CNN Türk hangi kategoride nasıl birinci olmuşBuyurun bununla da kavga edin.

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Bu arada bu verilerle ilgili kuşkusu olanlar...
Sıralamaya giren televizyon kanallarında tanıdıkları olanlara “bu doğru mu” falan diye bir sorsunlar.
Eski medyacı Tuncay Özkan da anlar bu işlerden, isteyen ona da sorabilir.

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