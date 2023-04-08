Akşener’in güç kaybı Millet İttifakı’nı zedeliyor

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- Sözü en çok dinlenen partisi İYİ Parti’ydi.

- Ne diyeceğine en çok önem verilen lideri ise Meral Akşener’di.

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Bugün baktığımızda ise bambaşka bir hava var:

- İYİ Parti’nin sözünün gücü epey azalmış durumda.

- Meral Akşener’in siyasi ağırlığı epey hafiflemiş durumda.

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Meral Akşener’in masadan kalkıp tekrar masaya dönmesiyle başladı her şey. Bir türlü toparlanma sağlanamadı.

O kadar ki Meral Akşener...

Millet İttifakı’nı idare eden lider olmaktan çıktı. Millet İttifakı içinde idare edilen lidere dönüştü.

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Oysa Altılı Masa kurgusunun en önemli, en vazgeçilmez, en gerekli unsuruydu İYİ Parti ve Meral Akşener.

En önemli işlevi şu olacaktı:

HDP’nin aday çıkarmama kararının doğuracağı sorunları, tereddütleri, endişeleri gidermek.

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Gücünü ve ağırlığını kaybeden İYİ Parti ve Akşener, HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteğinin ortaya çıkardığı sorunların, tereddütlerin, endişelerin giderilmesinde etkisiz kalmaya başladı.

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Millet İttifakı içindeki dört küçük sağ partinin bu işlevi görmesi mümkün değil. Çünkü bu partilerin gücü, dengeleme mekanizması oluşturmaya yetmiyor.

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Bugün iktidar taraftarları, Millet İttifakı’nı bir tür “CHP/HDP ittifakı” gibi göstermek istiyor.

İYİ Parti’nin işlevsizleşmesi ve gücünü kaybetmesi, işte bu amacın gerçekleşmesine çok büyük hizmet ediyor.

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Millet İttifakı’nın “CHP/HDP” ortaklığına indirgenmesinin önüne geçecek tek şey:

İYİ Parti’nin ve Meral Akşener’in güçlenmesidir.

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İyi ama bu nasıl olacak?

Siyasette “Lütfen güçlen, ne olursun güçlen” deyince güçlenme olmaz. Bu iş, kürsüden mermi savurarak da olmaz.

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Peki nasıl olacak?

E artık bunun yolunu da Akşener ve kurmayları bulsun bir zahmet.





ERDOĞAN’IN BİR KÜRT ATAĞI YAPMASI KAÇINILMAZ

YENİ Şafak’ta iki yazı okudum.

İki yazı da Erdoğan’ın bir Kürt atağı yapması gerektiğini vurguluyordu.

Kürtlere yönelik kucaklayıcı bir üslubun bile yetip artacağı vurgulanmış yazının birinde. Diğerinde ise milletvekili aday listelerine yönelik özel bir dikkat istenmiş.

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Bu iki yazının da AK Parti Genel Merkezi tarafından dikkatle okunmasında, kendileri açısından sayısız fayda var.

KELLECİ NİYE SERBEST ABİ NİYE SERBEST

BATMAN’da ortaya çıkan ve “Kelle keseceğim” diye höyküren bir adam vardı.

Bu adamı gözaltına alıp serbest bıraktılar.

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İktidar karşıtı herhangi bir kabul edilemez yaklaşım, anında tutuklamayla sonuçlanırken... “Kelle keseceğim” diyen adamın serbest bırakılması, adalete olan güveni sarsıyor.

AHALİNİN HİÇ DE MERAK ETMEDİĞİ KONULAR

- Cengiz Çandar’ın HDP’den adaylığının doğurduğu tartışmalar.

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- Mehmet Şimşek’in durumuyla ilgili spekülasyonlar.

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- TİP’in seçime kendi adıyla girmesi konusu.

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- Listelerdeki fermuar yöntemi.

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- Kim ittifak içinde ittifak yaptı meselesi.

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- Alman ya da Fransız medyasının Türkiye seçim analizleri.

BURÇLAR VE SİYASET

- KOÇ: Politikada kim en güçsüzse onun yanındadır bu burç. O kadar ki Ahmet Özal’ın durumuna üzülüp imza bile verir.

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- BOĞA: Sokak siyasetini sever. Slogan atar gibi konuşur. Konuyu her zaman siyasete getirir. Muharrem İnce gibi bir burçtur.

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- İKİZLER: İki arada bir derededir hep. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Bir türlü karar veremez. Kararsız seçmenler, hep bu burçtan çıkar.

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- YENGEÇ: Aşk burcudur. Politik olarak da aşk burcudur. Hangi parti, “Biz aşkın partisiyiz” derse, o partiyi destekler. Siyasette de aşk arar bu burç.

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- ASLAN: Partiler üstüdür. Siyasete hep yukarıdan bakar. Herkes kutuplaşır, o kutuplaşmaz. Hiç gerilmez. Tebessümü eksik etmez. Ben bu burçtanım.

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- BAŞAK: “Ben 40 yıllık CHP’liyim” ya da “Biz atadan dededen sağdayız” diye konuşan biri varsa mutlaka bu burçtandır. İstikrar abidesi gibidir bu burç.

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- TERAZİ: Fanatik bir burçtur. Hem de süper fanatik. Holigan gibi parti tutar. Polemikçidir. Tartışma sever. Mesela Melih Gökçek, bu burçtandır.

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- AKREP: Liderlerin taklidini yapan tipler vardır ya... İşte onlar bu burçtandır. Siyasetin neşesi, anekdotun janjanlısı hep bunlardadır.

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- YAY: Her seçimde tuttuğu parti kaybeder ama o ısrarla ve inatla desteğini sürdürür. Yenilgi yenilgi büyüyen zaferler peşindedir.

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- OĞLAK: Kutuplaşma meraklısıdır. Çay dersin, kahve der. A dersin, B der. Her konuda anında kutuplaşır. Şu günlerin tadını en çok çıkaran burçtur.

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- KOVA: Etliye sütlüye karışmaz. Asla radikal çıkış yapmaz. Hiç risk almaz. Sürekli havayı koklar. Velhasıl Abdullah Gül gibi burçtur.

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- BALIK: Politik sezgisi, zekâsı güçlü bir burç. Kitleleri peşinden sürükleme yeteneğine sahiptir. Turşu kurar gibi parti kurar ve tutturur.