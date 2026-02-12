 Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyız

Haberin Devamı

Haksız, hukuksuz davalar açan bir savcı olduğunu, iktidarın amaçlarına hizmet ettiğini, hukuku hiçe saydığını ileri sürüyordu.

*

AK Parti açısından baktığımızda ise durum bambaşkaydı.

AK Parti, Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcısı olarak...

Hukuka uygun davrandığını, görevini hakkıyla yerine getirdiğini, korkmadan çekinmeden yolsuzlukların üzerine gittiğini öne sürüyordu.

*

Sonuçta iktidar, hukuki tavrını övdüğü birini Adalet Bakanı yapmış oldu.

İktidarın attığı bu adımı, “Bunu nasıl yaparlar” diye şaşkınlıkla karşılamak çok da anlamlı değil yani.

*

Eğer iktidar, “Aman Akın Gürlek’i Adalet Bakanı yapmayalım, bu olmaz” falan tarzı bir yaklaşım sergileseydi...

Hem Akın Gürlek’e bakışının hakkını vermemiş olurdu hem de CHP’nin Akın Gürlek’le ilgili tezlerine teslim olmuş olurdu.

OLAYLI YEMİNLER SIRALAMASI

TÜRK siyasi tarihinin olaylı yemin törenleri sıralaması:

*

- BİRİNCİ YEMİN: 90’lı yıllarda Leyla Zana’lı yemin töreninde yaşananlar. Öyle böyle değildi. Büyük olaylar yaşandı o yemin töreninde. Birincilik onun.

*

- İKİNCİ YEMİN: İkincilik ise kesin dünkü törenindir. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin korumasında yemin etti.

*

- ÜÇÜNCÜ YEMİN: 28 Şubat sürecinde Merve Kavakçı’ya Meclis’te yemin ettirilmemesi olayı. Kürsüyü işgal eden vekillerin “Dışarı, dışarı” diye tempo tutmaları, bugün utançla hatırlanıyor.

MECLİS’TEKİ TEKME TOKAT KAVGAYA DAİR YEDİ NOT

- BİR: Artık “akil insan” kalmadı. İki tarafta da “Gelin şu işi tatlılıkla çözelim, çirkin görüntülere yol açmayalım” diyecek akil insanlardan mahrumuz. Hoş olsa da dinleyecek birileri var mı, ondan da emin değilim ya... Neyse.

- İKİ: İki fotoğraf karesi var elimde: Birinde Mahmut Tanal, Osman Gökçek’e vuruyor, diğerinde Osman Gökçek, Mahmut Tanal’a. Fotoğraf karelerini seçerken objektif olmak şart yani.

- ÜÇ: Yeminden önce bu krizin, masada çözülmeye çalışılması gerekirdi. Müzakere edilmeyen her kriz, maalesef güç kullanımıyla son buluyor. Dün Meclis’te yaşanan kavganın temel nedeni budur.

- DÖRT: Bir ara CHP sıralarından biri, Akın Gürlek’in üzerine “Anayasa kitapçığı” fırlattı. Anayasa kitapçığının fırlatılması olayı, bir büyük krizi tetiklemesi açısından Türk siyasi hafızasında hiç de hayırla anılmayan o uğursuz olayı anımsattı.

- BEŞ: Kavga, kutuplaşmaya yol açar. Kutuplaşma, herkesin kendi cephesine çekilmesine yol açar. Herkesin kendi cephesine çekilmesi, geçişkenliği azaltır. Geçişkenliğin azaltılması ise... Kesinlikle CHP’ye yaramaz.

- ALTI: Siz bakmayın sosyal medyadaki şarlatanlara ve goygoyculara. Bizim ahalimiz: Kavga / gürültü sevmez. Kürsü işgali sevmez. Engelleme sevmez. Zorbalık sevmez. Yumruk sevmez. Tekme sevmez.

- YEDİ: Yine alengirli bir olay, yine olanın Mahmut Tanal’a olması. Her alengirli olayda herkeslerin kendini kurtarması ve olanın hep Mahmut Tanal’a olması şaka mı?

AKIN GÜRLEK NOTLARI

- Ses tonunu pek duymamıştık, artık duyacağız. Bu zamana kadar sorulara muhatap olmamıştı, artık olacak. Hep biraz gizemli kalmıştı, artık gizem yok.

*

- “Adalet Bakanı” olmak ile “Başsavcı” olmak arasında büyük bir fark var. Bakan olarak nasıl bir üslup, tarz benimseyecek, hepimiz merak ediyoruz.

*

- MİT Başkanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki farka benzer bir fark ortaya çıkar mı acaba? Göreceğiz.

*

- Belki de Adalet Bakanı olarak bambaşka bir portreyle karşılaşabiliriz. En azından böyle bir duruma hazırlıklı olalım.

MURAT ÜLKER’İN ÇOK ÖNEMLİ UYARISI

MURAT Ülker, CNN Türk’ün dijital mecrasına konuştu ve çok önemli bir uyarıda bulundu.

*

Şöyle diyor Murat Ülker:

*

- Dijitalleşme yalnızca iletişim alışkanlıklarını değil, sermayenin yönünü ve medyanın yapısal dengelerini de etkiledi.

- Bugün reklam bütçeleri sınır tanımadan küresel platformlara akarken, yerel ve ulusal medya kuruluşları hem ekonomik hem de yapısal bir sınavdan geçiyor.

- Algoritmaların belirlediği görünürlük sistemleri, reklam verenler açısından da yeni soruları beraberinde getiriyor.

*

Murat Ülker, bu saptamaları yaptıktan sonra...

Çok önemli, çok objektif, çok gerçekçi çözümler sunuyor.

*

Konuya ilgi duyanlar Murat Ülker’in “cnnturk.com”da yayınlanan söyleşisini mutlaka okumalılar.