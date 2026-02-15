 Akın Gürlek Ahaber’de herkesi ters köşeye yatırdı

Haberin Devamı

* ŞAŞIRTTI: Akın Gürlek, program boyunca... Polemiklere girmedi, CHP’ye gol atmak derdiyle hareket etmedi, kendisini hedef alanlara karşı sert yanıtlar vermedi, çok şahin bir tutum almadı.

- SEÇTİĞİ YOL: Ahaber’deki programda şu yolu izledi Akın Gürlek: CHP’lilerle polemik yapmak yerine doğrudan vatandaşa seslendi. Mesela uzun yargı süreçlerinden bıkıp usanmış vatandaşların hoşuna gidecek mesajlar verdi.

- VAATLER: Sanal bahis çeteleri, uyuşturucu çeteleri... Vatandaş, bu çetelerle mücadele edilmesinden memnun. Akın Gürlek de mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi. Sosyal medyadaki itibar suikastlarını mesele edeceğini söyledi.

- İMAJI: Ahaber’deki imajı aşağı yukarı şöyleydi: Öfkeli değil serinkanlı. / Polemikçi değil çözümcü. / Acemi değil hazırlıklı. / Dışlayıcı değil kuşatıcı. / Geçiştirici değil açık sözlü. /

- KARİNE: En önemli açıklaması masumiyet karinesine yaptığı vurguydu. “Bir kimsenin hakkında soruşturma açılması suçlu olduğu anlamına gelmez” dedi.

- 86 MİLYON: Duruşmaların canlı yayınlanabileceğini söyledi. 86 milyonun bakanı olduğunu belirtti. “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu yüce Meclis” dedi. “Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık” dedi.

- TERS KÖŞE: Kısacası Bakan Akın Gürlek, çıktığı ilk televizyon programında... Çok şahin, çok sert, çok demir yumruk, çok gürleyen bir bakan olacağını söyleyenleri süper ters köşeye yatırdı.

GÖRELE / ADAPAZARI HATTI

- GÖRELE: Görele’nin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, Belediyede çalışan bir kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar attı.

- ADAPAZARI: Adapazarı’nın AK Partili Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun adı bir yasak aşk dedikodusuna karıştı.

- SONUÇ: AK Parti, Adapazarı Belediye Başkanı’nı anında kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP ise şu ana kadar Görele Belediye Başkanı’nı partiden ihraç etme girişiminde bulunmuş değil.

- YORUM: Ne gerek var yoruma. Her şey kabak gibi ortada değil mi?

Hasbi Dede - Mutlu Işıksu

HERKES KENDİNİ KURTARDI OLAN MESUT’A OLDU

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mesut Özarslan olayının taraflarına şöyle bir bakalım:

- ÖZGÜR ÖZEL: İnceden küfre varan sözleri nedeniyle tabanından “helal olsun başkanım” diye övgü aldı.

- MANSUR YAVAŞ: Mesut’la aynı yolsuzlukları yapmakla suçlandığı halde partisi tarafından “hırsız, yolsuz” falan diye suçlanmadı.

- AK PARTİ: Mesut’u transfer edecekleri söyleniyordu. Tartışmalardan sonra Mesut’tan uzak durmayı tercih ettiler.

- MESUT ÖZARSLAN: Ne CHP’de kalabildi ne AK Parti’ye geçebildi. WhatsApp’tan “p.ç” mesajı aldı. Kendisine “Bozuk tohum” denildi.

*

Kısacası herkes kendini kurtardı, olan Mesut’a oldu.





Mesut Özarslan

İKİ ATMASYON ÖRNEĞİ

BÜLENT Arınç demiş ki:

“Dindarlık herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Takkeli takkesiz şarlatanların yalanları yüzünden millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü, namazı terk ediyor.”

Bazıları da şöyle diyor:

“Dindarlık acayip arttı. Millet Müslümanlığa koşuyor. Başını örtenler çoğaldı. Namaz kılanlar fazlalaştı.”

Hangisi doğru?

Cevap veriyorum: İkisi de yanlış.

ÇÜNKÜ ikisi de atmasyon. ÇÜNKÜ ikisi de sağlam bir veriye dayanmıyor. ÇÜNKÜ ikisi de kişisel kanaat. ÇÜNKÜ ikisi de temenni. ÇÜNKÜ ikisi de birkaç kişisel gözleme yaslanıyor. ÇÜNKÜ ikisi de sallamaca.

MASUMİYET MÜZESİ

- ROMANI: Su içer gibi kendini okutur. Kahramanla empatiyi kışkırtır. Orhan Pamuk’un amma da takıntılı bir adam olduğunu düşündürür. Bir başyapıt değildir ama sonuçta bir uçak yolculuğunda iyi vakit geçirtecek bir romandır. Ben uçakta okumuş, yolculuğun nasıl geçtiğini anlamamıştım.

- DİZİSİ: Romandan bir tık daha kötü bir dizi. Ama fazla kötü değil ha! Sadece bir tık. Romanı unutup izlediğinizde ise “Allah Allah! Hiç de fena değil gibi” dedirtiyor. Romana sadakat gibi bir kaygısı olmasa engin denizlere açılıp yalçın kayalıklara ulaşabilir miydi acaba? Neyse yine de hiç yoktan iyidir.

BATI’YI KUŞATAMAYAN SANATIMIZ ARAP DÜNYASINI KUŞATTI

- YER: Riyad.

- SANATÇILAR: Ebru Gündeş ve Arap dünyasının yıldız şarkıcısı Assala Nasri.

- ŞARKI: Gidiyor Gönlümün Efendisi.

- DİL: Ebru Arapça, Assala Türkçe okuyor.

- İLGİ: Araplar alkış kıyamet.

Şöyle bir saptama yapabiliriz:

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeleri haritadan çıkardığımızda birçok sanatçımız, fena halde “yerel” kalacak. Bu ülkeler sayesinde şarkıcılarımız, oyuncularımız bir tür küreselleşiyor.

*

Biliyorum, Batıcılarımız yüzlerini ekşitecek ama acı tatlı realite şudur:

Batı’yı kuşatamayan sanatçılarımız, “Yallah Arabistan”a diyerek küçük çapta küresel hale geldiler.

Assala Nasri - Ebru Gündeş