Akif Beki sen gazeteci tehdit etmiş adamsın

Görev yaptığı dönemi anlatıyor.

Aman da aman.

Onun döneminde özgürlük rüzgârları esiyormuş. Gazetecilerin sorularını önceden vermesi mümkün değilmiş, sadece konu başlıklarını isterlermiş falan.

O dönemin tanıkları anlatsınlar bakalım Akif Beki’nin medya üzerinde estirdiği terörü.

Hangi gazetecinin boğazını sıktı? Hangi gazetecileri işten attırdı? Akreditasyon uygulamasını nasıl başlattı?

O dönem kurumsal ilişkilerin ötesinde tam bir medya müfettişi haline gelmişti Akif Beki. Tehditler savuruyordu sağa sola.

Bir keresinde bana dolaylı yoldan mesaj göndermişti, “Ona aman dileteceğim” diye tehdit etmişti resmen.

Dün Hüsnü Mahalli açıkladı: Ali Kırca’nın programında Tayyip Erdoğan’a soru soran gazeteciler arasındaymış Hüsnü Mahalli.

“Benim dönemimde soruların istenmesi akıldan bile geçmezdi, bu çok büyük rezalettir” diyen Akif Beki, şunu yapmış:

Erdoğan’a soru soracak gazetecilerin eline kâğıt tutuşturup “Bu soruları soracaksınız” demiş.

Hüsnü Mahalli, kendisine verilen soruyu sormayınca da... Reklam arasında Mahalli’ye bağırıp çağırmış, Hüsnü Mahalli de ona bağırıp çağırmış.

Şu anda İletişim Başkanlığı...

Kimsenin eline soru tutuşturmuyor. İsteyen istediği soruyu sorabiliyor. Sadece sorulmak istenen sorular önceden isteniyor.

Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş, bunun dışına çıkana da bağırıp çağırarak had bildirmeye kalkmış Akif Beki, bugün çıkmış “Benim döneminde böyle bir şey olamazdı” falan diye atıp tutuyor.

İnsanda azıcık da olsa utanma, sıkılma olmaz mı?

Olmayabilirmiş demek ki.

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMASINI KAAN’I BOĞMAK İÇİN KULLANMAK

Önce tam metin.

Hakan Fidan’ın içinde KAAN geçen açıklamasının tam metni şöyle:

*

“CAATSA konusu bizim için şöyle büyük bir sıkıntı: İki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal kısıtlamanın olması büyük problem. Şu anda diyelim F-35 vesaire. İşte almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var, şu anda bekliyor Amerikan Kongresi’nde. Onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Bizim Amerika ile ilişkilerimizde sınırlarımız olması bizi ister istemez daha farklı arayışlar içerisine itecek uluslararası sistemde. Kendi yeteneklerimizi zaten geliştiriyoruz. Onda bir problem yok. Ama hiçbir ülke, kendi geliştirdiği yeteneğiyle kendi kendine yeterli olmuyor.”

Kime diyor bu sözleri Fidan?

Tabii ki ABD yönetimine.

Açıklamayı bağlamından koparmadan okuduğumuzda...

Fidan’ın ABD yönetimine üç aşamalı uyarıda bulunduğunu görüyoruz:

*

- BİRİNCİ AŞAMA: “Kaldırın artık CAATSA’yı. Madem müttefikiz, gerekeni yapın. Kongrenizi harekete geçirin” mesajı.

- İKİNCİ AŞAMA: “CAATSA’yı kaldırmazsanız farklı arayışlara gireriz” şeklinde açık ve net uyarı.

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Bakan Fidan’ın Kaan için sözünü ettiği motor, Kaan’ın geliştirme sürecine ilişkin test motoru...

Kaan uçağının motoru yerli olacak, önemli olan bu.

Hakan Fidan’ın bu açıklamasından...

“Aaaa KAAN’ın üretimi durmuş. Meğer KAAN’ın motoru yokmuş” falan türü sevinçli sonuçlar çıkaranlar, Devrim otomobillerini daha doğmadan boğmaya çalışanların kuzenleridir.

*

KAAN yükselecekse... Bunlara rağmen yükselecek.

EN İYİ MODERATÖR: NUMAN KURTULMUŞ EN DEMOKRATİK PLATFORM: KOMİSYON

Farklılıkların selamı sabahı kestiği... Kimsenin kimseyi pek dinlemediği... Herkesin kendi kampına kulak verdiği...

Türkiye’de çok acayip bir şey oluyor.

Türkiye’nin en önemli sorunu olan Kürt sorunu; Meclis’teki komisyonda...

Çatır çatır, alabildiğine özgürce, hiçbir sansürün geçerli olmadığı biçimde tartışılıyor.

*

Söylenmesi gereken her şey söyleniyor. Hiç kimse kelimelere takılmıyor. Hiç kimsenin başına bela gelmiyor.

Komisyon’daki herkesin ortak iradesi şu: Artık çözüm gelsin.

Böyle bir tartışma ortamının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşmesini sağlayan herkese bin teşekkür.

*

Ama en büyük teşekkür...

AK Parti’den, CHP’den, DEM’den, MHP’den ve diğer partilerden komisyona katılan milletvekillerine.

Komisyon üyesi milletvekillerinin olağanüstü sabrı, gayreti, çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde bu komisyon, çok önemli bir işlev görüyor, görecek.

Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un...

Sağduyulu, yapıcı, çözümcü, adil, diyalogcu, toparlayıcı yaklaşımını da unutmamak gerekir.

Yürüttüğü moderatörlükle Türkiye’nin en iyi moderatörü payesini çoktan hak etti.

OTURARAK / AYAKTA / HİÇ KATILMAYARAK

CHP’nin Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılama seçenekleri şunlar:

*

- OTURARAK: Bunu daha önce denemişlerdi.

*

- AYAKTA: Bunu da daha önce denemişlerdi.

*

- HİÇ KATILMAYARAK: 1 Ekim’de bunu deneyeceklerini açıkladılar.

*

Bu seçenekler arasında gidip gelen CHP hakkında politize ve fanatik olmayan ahalimizin iç sesi, şöyle olacaktır:

*

“Erdoğan’ın uğraştığı şeylere bak. CHP’nin Erdoğan üzerinden uğraştığı şeye bak.”

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE FİLİSTİN MESELESİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı, Netanyahu ile bir araya gelmiş.

*

Bazıları bu durumu çok yadırgıyor.

“Nasıl yaparlar. Üstelik onlar da Arap” falan diye.

*

Zerre kadar yadırgamadım ben.

*

Netanyahu gibi bir katille el sıkışmayı içe sindirmenin Arap olmakla ya da Arap olmamakla hiç alakası yok.

*

Netanyahu gibi bir katille el sıkışmayı içe sindirmek, insanlıkla ilgili devasa bir zaafa sahip olmakla alakalı bir şey.

Başka bir şeyle alakası yok.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Geçen gün kaybettiğimiz Yavuz Bülent Bakiler, benim şairlerimden değildi.

Ben şiirde Sezai Karakoç / İsmet Özel / Cemal Süreya / Turgut Uyar / Edip Cansever çizgisine yakınım her zaman.

*

Türkçeye sonradan kazandırılan sözcükler konusunda da Yavuz Bülent Bakiler kadar tutucu olmadım hiçbir zaman.

Ben “mesele” de derim “sorun” da. “İhtimal” de derim “olasılık” da. “Şart” da derim “koşul” da.

*

Fetullah’ın gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce TV’de Fetullah’la ilgili olumlu sözler etmiş Yavuz Bülent Bakiler. O konuşmasından kesitleri dolaşıma sokuyorlar sosyal medyada, “Bak o da Fetullahçıymış” diye.

Konuşmanın tarihini özenle saklayarak yapıyorlar bunu.

Keşke hiç bulaşmasaydı Fetullah’a ama sonuçta o sözleri söylediği tarih de önemli.

*

Yavuz Bülent Bakiler’in gıpta ettiğim özelliğine gelince...

Hiç duraksamadan, gürül gürül akan, asla teklemeyen, neredeyse hatasız konuşmasıydı.

Kâğıda bakmadan kâğıda bakar gibi konuşurdu. Cümlelerinde özne, yüklem falan her zaman yerli yerindeydi.

*

Allah’tan rahmet diliyorum kendisine.