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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Akbaşoğlu ve enflasyon
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Akbaşoğlu ve enflasyon

22 Şubat 2022

Habertürk’te tek başına bir programa çıkmış AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

Öyle bir enflasyon hesabı yapmış ki...

Tam evlere şenlik.

Hesabı şöyle Akbaşoğlu’nun:

*

“Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış.”

*

Sunucu Kübra Par uyarıyor Akbaşoğlu’nu...

Akbaşoğlu ve enflasyon

“Bir matematik hatası yapıyorsunuz” diye.

Fakat o, maalesef yine de hatasının farkına bile varamıyor.

*

Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu.

Ben olsam onun yerinde...

Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem.

*

Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur.

NE YANİ? HULUSİ AKAR SUFLESİZ KONUŞAMAZ MI?

BAKAN Akar’ın son dört günlük programına bakalım:

*

NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmış. Burada beş ayrı oturumda konuşmalar yapmış ve Türkiye’nin tezlerini anlatmış. 10 savunma bakanı ile ikili görüşmeler yapmış. Ardından Münih Konferansı’na gitmiş. Orada da forumlara, oturumlara katılmış. Savunma sanayisi şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmiş.

*

Ve bütün bu yoğun faaliyetlerin arasında TRT World’e bir röportaj vermiş.

Akbaşoğlu ve enflasyon

O röportajdan bir fotoğraf sızdı ortama.

Bir görevli, Bakan Akar’a kamera arkasından bazı bilgi notları iletiyor.

*

Buradan yola çıkarak Bakan Akar’ın yapıp ettiklerinden doğrudan etkilenen FETÖ’sünden PKK’sına birçok odak, Bakan Akar’ı hedef haline getirmeye başladılar.

*

Dünyada kritik görevler üstlenen bakanlar, özellikle tansiyonun yüksek olduğu zamanlarda çıktıkları televizyon programlarında rakamsal ve tarihsel bilgileri doğru aktarabilmek için tanıtma kartları veya prompter kullanırlar.

Bakan Akar’ın yaptığı da bu.

Savunma Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüm. Bakan Akar’a o program sırasında tek bir kart sunulduğunu aktardılar.

*

Ayrıca kaç kere dinledim Bakan Akar’ı. Hem özel basın görüşmelerinde hem de kamuya açık toplantılarda. Gürül gürül konuşur Akar. Hiç de öyle sufleye ihtiyaç duyar bir hali yok.

*

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, son günlerde Kış Kartalı Harekâtı ile terörün omurgasını çökertirken...

Bundan rahatsız olanların Bakan Akar’ı hedef almaları doğal ama ellerine geçirdikleri malzemeden bir mücadele aracı çıkmaz.

DAVETİYEYİ GÖRÜNCE AMAN NE GÜZEL DEDİM

28 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sistem sunum ve imza töreni yapacak altı parti.

*

Törenin davetiyesi çıktı ortaya.

Akbaşoğlu ve enflasyon

*

Şöyle bir baktım:

*

- Kemal Bey, en başta.

- Meral Hanım, sondan bir önce.

- Babacan, ikinci sırada.

- Temel Dede, en sonda.

- Davutoğlu, beşte.

*

İlk etapta rastgele bir sıralama olarak gördüm bunu.

Ve dedim ki:

“Alfabetik sıralama tartışmalarına liderler nanik yapmışlar resmen. Valla bravo.”

*

Fakat çok geçmeden acı gerçeği fark ettim:

Meğer partileri baz alarak alfabetik sıralama yapmışlar.

*

Hükmümü veriyorum:

Altılı masayı yıkarsa, hiyerarşiye gösterdikleri bu tavizsiz merak yıkacak.

ADIM ADIM KEMAL BEY

ARTIK tünelin ucu göründü gibi. Tüm alametler belirdi. Daha köşeli açıklamalar yapıldı. İşaret fişekleri atıldı. İmamoğlu ile Yavaş’a kapılar kapatıldı.

*

Yani olay şu ki:

Akbaşoğlu ve enflasyon

Kılıçdaroğlu, ihtiyatı falan bırakıp aday olacağını söylüyor artık.

*

Bir Cumhurbaşkanlığı adaylık barometresi yapsam...

Kılıçdaroğlu yüzde 90 derim.

*

Tabii siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu da unutmuyoruz.

AFRİKA’YA AŞI GÖTÜRMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine giderken yüz bin doz aşı da götürmüş.

Akbaşoğlu ve enflasyon

*

Aşı konusunda egoist ve insani olmayan bir tutum alan medeni dünyaya bundan daha iyi bir ders olamaz.

BİR FOTOĞRAF KARESİ MİGROS’U DİZE GETİRDİ

KELEPÇELİ bir işçi...

Gözleri yaşlı.

Akbaşoğlu ve enflasyon

Bileklerindeki kelepçeyle gözlerindeki yaşı silmeye çalışıyor.

*

Migros’taki işçi sorununun çözülmesinde en büyük pay sahibi nedir sorusunun cevabını veriyorum:

*

Bu fotoğraf karesidir.

X

İngilizce mingilizce

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2022
Ekrem İmamoğlu, Münih Konferansı’nda İngilizce konuşmuş.

Her kafadan bir ses çıkıyor:

*

- İngilizcesi çok kötü.



- Aksanı var.

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Teleçakalla nasıl konuşmak lazım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2022
Diyelim ki...

Telefonunuz çaldı.

Açtınız.

Karşınızda bir teleçakal var, sizi dolandıracak.

*

Bu telefon görüşmesinde alacağınız pozisyon, aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:


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Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2022
Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.

*

İktidar karşıtları...

Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.

*

Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.

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Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2022
Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.

Bir dümen çevirerek.

Bir planı uygulamaya sokarak.

Kendilerini polis diye tanıtarak.

“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...

Sonuç?

Nilüfer Narlı Hocamız...

Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.

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AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Şubat 2022
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

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28 Şubat ne alaka

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2022
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

*

O 28 Şubat ki....



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Altılı masanın şansı var mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2022
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

*

Eğer...



Pahalılık

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Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2022
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

*

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

*

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Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2022
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.

*

Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.



“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2022
Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu

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Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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