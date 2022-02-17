AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
AK Parti’ye zarar veren AK Partililer
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.
Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.
*
Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.
*
Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.
*
Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükünü alan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olanlar.
*
Ağır, oturaklı, kabul edilebilir, mantıklı, herkesi ikna edecek açıklamalar yapmak yerine hafif, uçuk, kaçık, mantıksız açıklamalar yapanlar.
YUNAN GENERAL TEHDİT EDİNCE
YUNAN generalin teki, esmiş gürlemiş.
Yok Ayasofya’ya çan asacakmış, yok Türkiye’ye meydan okuyormuş falan.
Bu tür tehditler, beni oldum olası hep güldürmüştür ve güldürmeye devam etmektedir.
Neden acaba?
GALİBA DÜNYA MACRON’A GICIK
MASA aynı masa.
Putin aynı Putin.
Fakat bütün dünya...
Macron’un tarihte eşi benzeri pek görülmemiş uzun masada ağırlanışını mavra konusu yaparken...
Yeni Almanya Başbakanı’nın aynı masada ağırlanışına şöyle bir değinip geçti.
*
Galiba Macron’a...
Küresel çapta bir gıcık olma durumu var.
ERSAN ŞEN İÇİN KAYGILANIYORUM
ERSAN Şen...
Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor.
Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor.
Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor.
Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor.
Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor.
*
Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor.
BU İKİSİ EMMİOĞLUDUR
“ADAMLAR yapmış abi, adamlarda hukuk var abi” türü sözleri sık sık söyleyenler ile “Almanya’yı geçtik, Almanya bizi kıskanıyor aga” türü sözleri sık sık söyleyenler... Emmioğludur.
TİP ROMANTİZMİ
ESKİDEN basında ve entel çevrelerde bir ÖDP romantizmi vardı.
Bütün gazeteler “devrimin ve aşkın partisi” diye ÖDP’ye sayfalar açar, dönemin ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, kravatsız fotoğraflarıyla dergi kapaklarını bile süslerdi.
Sonra seçim oldu. ÖDP, binde bilmem kaç oy aldı.
*
Bugün benzer bir romantizm rüzgârı da TİP için estiriliyor.
Sosyal medyada “TİP geliyor, TİP” feryatlarıyla TİP’in kitleleri peşinden sürüklediği iddiaları birbirine karıştı. TİP önderlerine övgü üstüne övgü.
*
Hiç sekmiyor: Önce böyle yapıyorlar. Sonra seçim olunca kaçınılmaz bir hayal kırıklığı...
DALGALAR ARTTI, KAYIĞIMIZ BATTI
ARİF Şentürk’ün vefat haberini aldığım andan beri dilimde “Deryalar” var.
*
“Aman bre deryalar kanlıca deryalar / Biz nişanlıyız / İkimiz de bir boydayız / Biz delikanlıyız.”
*
Ve dün gün boyu...
Kırcaali ile Arda arasında gittim geldim.
“Saat sekiz sırasını” aklıma getirdim.
Yusuf’u alan dalgalara sitem ettim.
Ve en sonunda... Dalgalar arttı, kayığım battı.
*
Allah rahmet eylesin Arif Şentürk’e.
YUVARLAK MASA İMAMOĞLU’NU AZICIK GERİYE İTTİ
ALTILI yuvarlak masa olayı...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ön plana çıkarırken...
Ekrem İmamoğlu’nu geriye düşürdü.
*
Ekrem İmamoğlu’na yeniden ön plana çıkmak için iki tüyo:
*
BİR: Derhal Kanal İstanbul karşıtı bir açıklama yapabilir.
*
İKİ: Acilen Alman Büyükelçi’den ziyaret talep edebilir.
OYSA BEN
Dolunayda ruhsal bunalımlara girip uyuyamayanlara şaşıyorum. Oysa ben dolunayda daha kafamı yastığa koymadan uyurum.
Masaj yaptırırken rahatlamaktan uyuyakalanlara hayret ediyorum. Oysa ben rahat edemem diye masaj yaptırmam.
“Telefon numaram kayıtlı değil mi sende?” diye sorulduğunda kekeleyenleri anlamıyorum. Oysa ben telefonum çöktü deyiveriyorum.