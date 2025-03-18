AK Parti’nin Ekrem’le, Mansur’la uğraşmasına gerek var mı

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“Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun” falan diye plan üstüne plan kuruyormuş.

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Bu tür kulis haberleri çıkıyor sağda solda.

Bizde palavralar, “kulis haberi” adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart.

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Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur.

Yani gerçekten de AK Parti, “Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü” falan diye planlar yapmaktadır.

Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur:

AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli.

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Şu nedenlerle:

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- ASIL RAKİP BELLİ: AK Parti’nin Ekrem mi / Mansur mu / Özgür mü diye planlar yapmasına hiç gerek yok. Çünkü Erdoğan’ın asıl rakibi bellidir. Asıl rakip: Ekonomidir, enflasyondur, emekli maaşıdır. Bunlarla mücadele etmek yeter de artar bile.

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- BIRAK SAVAŞSINLAR: Ekrem ile Mansur arasında zaten doğal ve gizli bir savaş var. Bu doğal ve gizli savaş, AK Parti’nin zaten işine yarıyor. Bunu uzaktan izleyip keyfini çıkarmak varken olaya dahil olmaya çabalamak çok gereksiz.

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- KOMPLİKASYON ÇIKAR: Rakip adayı belirlemek için planlar yapmak, kâğıt üzerinde çok başarılı durabilir. Ancak bu işler, kâğıt üzerinde durduğu gibi durmaz. Müthiş risklidir. Büyük komplikasyonlara gebedir. Her türlü arızayı çıkarabilir.

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- SENİN ZAFERLERİN VAR: Suriye’de olup bitenler, bir başarı öyküsü. “Terörsüz Türkiye” hedefine yaklaşılması, muazzam bir olay. AB’nin Türkiye’nin kapısına gelmesi, tarihsel önemde. Elde bunlar varken Ekrem / Mansur planlarına ne gerek var ki?

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- KÜRT SEÇMEN: Öcalan’ın çağrısıyla başlayan süreç, Kürt seçmeni Cumhur İttifakı’nın yanına çekebilir. Bunun sağlayacağı avantaj, çok ama çok büyük. Bununla ilgilenmek yerine ne diye “Ekrem’le, Mansur’la, Özgür’le” ilgilenilir ki?

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- TERS ETKİ: “Ekrem mi / Mansur mu” planlarının nasıl bir etki üreteceğini bilmek mümkün değildir. Bu tür mühendislikler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Hayal ettiğinle gerçekleşen aynı olmaz. Belki de hayal ettiğinin tam tersi gerçekleşebilir.

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- ÜÇ YIL VAR: Seçime üç yıl var. Ekrem / Mansur açısından üç hafta bile aşındırıcı bir etki yaratmışken üç yılın aşındırıcılığını varın siz hesaplayın. Zaten akışında bir aşınma söz konusuyken akışı bozacak planlara ne gerek var?

KAMPUS İFTARLARI

Üniversite kampuslarında iftar programları düzenleniyor.

Gençlerin üniversitelerdeki iftar buluşmalarının fotoğrafları yayınlanıyor.

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28 Şubat kafasındaki bazı yayın organları bu olayı...

“Gövde gösterisi yapıyorlar, bu iftarlar tepki çekiyor” falan diye haber yapıyorlar.

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Diyelim ki gövde gösterisidir...

Sana ne, bana ne, kime ne?

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Diyelim ki gerçekten de tepki çekti...

Senin kafandakilerin yaptıkları etkinlikler de başkalarının tepkisini çekerse ne olacak?

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Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri geçen gün birlikte oruç açtı.

ŞAHTI ŞAHBAZ OLMUŞ

Elon Musk’ın yeni saç stilini gördünüz mü?

“İtici adam, iticiliğinin altını çiziyor” stili midir bu acaba?

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“Şahtı şahbaz olmuş” derler bizim memlekette.

İŞTE DEVRİMCİLİK BUDUR

Haber şu:

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MHP ile DEM görüştü. MHP, “Çok faydalı bir görüşme oldu” dedi. DEM, “Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyoruz” dedi.

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Bu bir devrimciliktir.

Sırf silahlar sussun diye risk almak işte budur. Memleketin yararına işler söz konusu olduğunda yepyeni bir hikâye yazmayı başarmak işte budur. Statükolara saplanıp kalmamak işte budur. Gerektiğinde paradigma değiştirmek işte budur. Topluma öncülük etmek işte budur. Bütün eleştirileri göğüsleyip doğru bilinen yolda milim sapmadan ilerlemek işte budur. Türkiye’nin geleceği için ortak bir çizgide buluşmak işte budur.

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Hem MHP’ye hem DEM’e sesleniyorum:

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Helal olsun ikinize de. Büyük iş yapıyorsunuz. Buradan “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşırsak sizin sayenizde ulaşmış olacağız.

PARADİGMA DEĞİŞTİ

Artık Türkiye’yi ABD’ye şikâyet devri kapandı.

Şikâyet edilen her konunun bin fazlasını ABD yapıyor çünkü.

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Artık Türkiye’yi ifade özgürlüğü için Avrupa’ya şikâyet devri kapandı.

Filistin diyeni içeri tıkan bir Avrupa var çünkü.

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Artık Türkiye’yi hukuk falan diye ABD’ye şikâyet dönemi bitti.

ABD’de hukuku takan yok çünkü.

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Artık Avrupa’ya “kurtar bizi” deme dönemi sona erdi.

Avrupa, Türkiye’ye “kurtar bizi” diyor çünkü.