AK Partili milletvekilleri ekranlara çıkmalı

Oysa Meclis’teki bütçe görüşmelerinde fark ettik ki...

AK Parti adına konuşan vekiller...

- Çok sağlam argümanlarla konuşuyorlar.

- Polemik konusunda hayli başarılılar.

- Her türlü tartışmanın altından kalkabiliyorlar.

- Karşı ataklarda çok iyiler.

- Her soruya yanıt verebilecek donanıma sahipler.

- Muhalefeti terletecek çıkışlar yapabiliyorlar.

- İktidarın icraatını çok iyi anlatıyorlar.

*

Dört şey söyleyeceğim bu konuda:

*

- BİR: İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

*

- İKİ: AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil.

*

- ÜÇ: Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır.

*

- DÖRT: Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

MUSTAFA VARANK’IN MECLİS PERFORMANSI



- ALAYCILIK AÇISINDAN: Kıyıcı bir alaycılığı var Varank’ın. Eleştirilerinde kıyıcı alaycılığı, bir yöntem olarak kullanıyor. Muhataplarını hop oturtup hop kaldırması biraz da bu yüzden.









*

- GÖNDERMELER AÇISINDAN: Hafızalarda yer etmiş ve güncelliği bitmemiş konulara gönderme yapmayı ihmal etmiyor Varank. Bedava traktör vaadi gibi... Mezarlıkta rakı gibi... Bu göndermeler de muhatapları çıldırtan unsurlardan.

*

- KIYASLAMA AÇISINDAN: “Biz şunları yaparken onlar bunları yaptı” tarzı bir kıyaslama yöntemine de pek bayılıyor Varank. Basit ve net örneklemelerle süslüyor kıyaslamalarını. Etkisi? Muhataplarının öfkesinde ortaya çıkıyor.

*

- ÜSLUP AÇISINDAN: Çok genç, çok güncel, çok dinamik bir üslubu var Varank’ın. Yeni dönemin ruhuna süper uygun bir üslup. Sosyal medyada örneklerine sıkça rastladığımız türden bir üslup. Bu üslup da muhataplarını fena yapıyor.

MECLİS’TE YUMRUKLU KAVGA ŞAŞIRTTI MI



Valla beni şaşırtmadı.









Çünkü şöyle bir tablo vardı Meclis’te:

*

TANSİYON: Sürekli yükseltiliyordu. GERİLİM: Sürekli arttırılıyordu. SÖZLER: İncitmenin ötesine geçiyordu. POLEMİK: Herkes bunun peşindeydi. GENEL HAVA: Bir müzakere ortamından ziyade bir savaş düzeni söz konusuydu. TRİBÜNLER: Konuşan herkes, taraftarlarına “lafı amma da koydu ha” dedirtmek istiyordu. BAĞIRMA: Tez anlatma, yerini bağırarak dikkat çekmeye bırakıyordu. DOZAJ: Televizyonlardaki tartışma programlarının gerilim dozajının üç bin kat fazlası söz konusuydu. TEMA: Bir tema yoktu, herkes en yumuşak karından vurmaya çalışıyordu. FİKİR: Lafazanlık, laf ebeliği, laf sokma falan... Bunlar vardı. Olmayan tek şey şuydu: Fikir tartışması. SOKAK RÖPORTAJLARI: Sokak röportajlarında ahalimiz bazen birbirine girer ya... Meclis’teki tartışmalar, bundan bir tık daha ilerideydi. Bir tık ama. Fazlası değil.

*

Bu tablodan asıl yumruklu kavga çıkmaması şaşırtıcı olurdu.

KILAVUZU CENGİZ ÇANDAR OLANIN



DEM’li Cengiz Çandar, Hakan Fidan’a, “Suriye konusunda çok sert açıklamalar yapıyor” diye yüklendi.

*

Peki AK Partili Galip Ensarioğlu ne yaptı?

O da Cengiz Çandar’ın kılavuzluğunda Hakan Fidan’a, “Suriye konusunda çok sert açıklamalar yapıyor” demeye getirdi.

*

Peki dün ne oldu?

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye’ye üçlü çıkarma yaptı.

Çıkarmanın amacı:

SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymasını sağlamak.

*

Böylece Galip Ensarioğlu, açığa düşmüş oldu.

O zaman hükmü verelim:

Kılavuzu Cengiz Çandar olan AK Partilinin açığa düşmesi kaçınılmazdır.



SAADETTİN SARAN’IN O TOPLANTIYA KATILMAMASI



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak sabahı İstanbul Galata Köprüsü’nde Gazze’ye destek yürüyüşü yapılacak.

*

Milli İrade Platformu’nun düzenlediği çağrı toplantısına...









Futbol takımlarının başkanları da katıldı.

Neden?

Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Bilal Erdoğan, “Gazze bir siyaset meselesi değildir. İnsanlık meselesidir. Bunun için insanlık ittifakına ihtiyacımız var” diyerek bunun nedenini izah etti.

*

Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı, Trabzonspor’u başkanlar temsil ederken Fenerbahçe’yi Başkan Saadettin Saran değil Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları temsil etti.

*

Sanırım son operasyonda adının geçmesi nedeniyle bir incelik, bir zarafet, bir dikkat, bir olgunluk göstermiş olmalı Sadettin Saran. “Ben katılmamayım, yöneticim katılsın” demiş olmalı.

Yargısal sonuç ne çıkar bilemeyiz ama kendisine buradan bir artı puan yazabiliriz.



O DA ALINACAK BU DA ALINACAK FURYASI



- Kimi reyting için...

- Kimi kasıtlı bir kaos yaratmak için...

- Kimi kendini öne plana çıkarmak için...

- Kimi “çok şey bilen kişi havası atmak” için...

“Sıra falancaya geldi”, “Onu da ifadeye çağıracaklar”, “Sırada 150 kişi var” falan diyerek isimler veriyorlar, adresler tarif ediyorlar.

Hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gayri resmi sözcüsü pozlarında.

*

Dayanaksız, kaynaksız bu tür mahalle dedikodularıyla hem soruşturma sulandırılıyor hem de haysiyet cellatlığı yapılıyor.

*

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuya karşı savaş açtığı gibi bunlara da savaş açmalı.

LEYLA ZANA’YA ÖZGÜR ÖZEL DESTEĞİ



DEM heyetiyle görüşmesinin ardından CHP Lideri Özgür Özel, Leyla Zana’ya tribünlerde yapılan çirkinliğe sert tepki gösterdi.









*

İşte budur. Helal olsun.

*

Böylece Leyla Zana’ya küfrü savunmak, sadece birkaç marjinale kalmış oldu.

*

Ne güzel. Ne şahane. Ne umut verici.

BUGÜNLERDE İZLENMESİ GEREKEN BİRKAÇ FİLM



- GÖZÜ TAMAMEN KAPALI: Gündemle doğrudan olmasa da azıcık bağlantılı.

*

- RAYDAN ÇIKANLAR: Bal tuzağıyla oyuna getirilen evli bir adamın başına gelen felaketler.

*

- ÖLDÜREN CAZİBE: Bir anlık heva ve hevese uymanın tehlikeli sonuçları. Buradaki tehlike örgütsel değil bireysel.