 AK Parti’de sessiz sedasız gençleşme devrimi

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AK Parti’de sessiz sedasız bir gençleşme devrimi gerçekleşti.

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Şu fotoğraf, bu gençleşmenin kanıtı gibi.

Fotoğraftakilere şöyle bir bakalım:

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- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ: Partinin en önemli görevi onda. AK Parti Teşkilat Başkanı. 35 yaşında. Müktesebatı muhteşem. Galatasaray Üniversitesi mezunu. Londra’da eğitim görmüş. Ben tanımıyorum ama tanıyanlar “entelektüel birikimi hayli sağlam” diyorlar. Partinin en önemli ilk 10 isminden biri.

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- ABDULLAH ÖZDEMİR: İstanbul Bağcılar’da müthiş bir belediyecilik yaptı. Orada tanındı, orada göz doldurdu. Böylece AK Parti’nin en önemli görevine geldi: İstanbul İl Başkanı oldu. AK Parti’nin İstanbul’da yeniden ilerlemesi için karınca gibi çalışıyor. Partiyi resmen sahaya sevk etmiş durumda. Onu da ilk 10’a alabiliriz.

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- YUSUF İBİŞ: AK Parti’nin Gençlik Kolları Başkanı. 30 yaşında. Çalışkan, mütevazı, bilinçli, rasyonel ve ufku geniş biri. Partinin gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralarda pişmiş. Anadolu’nun göbeğinden geliyor. Gençlerin partiye olan ilgisini diri tutacak birçok projesi var. Partinin en önemli ilk 10 isminden biri.

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- EYYÜP KADİR İNAN: Gençlik teşkilatından yetişmiş bir isim. Yıllarca Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Şu anda partinin Genel Sekreteri. Akılcı, vizyoner, toplumla iç içe bir isim. Hem toplumu hem siyaseti en gerçekçi biçimde yorumlama kapasitesine sahip. 32 yaşında. Partinin en önemli ilk 10 isminden biri.

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Fotoğrafta olmayan ve partinin ilk beşinde yer alan isimleri de yazayım:

Faruk Acar. / Efkan Âlâ. / Ömer Çelik. / Abdullah Güler. / Hasan Basri Yalçın.

Bu beş isim de görece genç sayılır.

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Erdoğan’ın partide yaptığı bu sessiz sedasız gençleştirme operasyonu...

- Görüntüde değil.

- Vitrinlik değil.

- Sözde değil.

- Göstermelik değil.

Partiyi gençlerle yönetme iradesinin resmen ve alenen tescili.

ABD’DEN BİR TANPINAR ÇIKAR MI

AHMET Hamdi Tanpınar’ın meşhur sözüdür:

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“Türkiye, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkânını vermiyor.”

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ABD’nin evlatları, özellikle son seçimden bu yana...

Sürekli siyasetle, siyasetin aldığı kararlarla, Trump’ın yaklaşımlarıyla meşgul.

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Bakalım ne zaman ABD’de bir Tanpınar çıkacak ve şöyle diyecek:

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“Birleşik Devletler, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkânını vermiyor.”

E HANİ İÇ KARIŞIKLIK YOKTU

TAM da Özgür Özel, acayip sevinmeye başlamıştı.

“Artık bizim partimizde iç karışıklık yok. Bitti bizde iç karışıklık. Artık AK Parti’nin içi karışık” falan diye açıklamalar yapıyordu ki...

CHP’nin içi küt diye karışıverdi.

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Karışıklığı Nevşin başlattı, Emrah tüy dikti, Barış sert çıktı, CHP’li milletvekilleri de büyüttü.

Karışıklığın odağındaki isim ise: Kemal Kılıçdaroğlu.

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Özgür Bey’in uğursuz bir tarafı mı var acaba? “Maşallah” dediği iki gün yaşamıyor.

YAPRAK SARMASI ŞEFİ

EMİNE Erdoğan, güzel işler yapıyor.

Siyasetten, polemiklerden uzak duruyor, tüm Türkiye’yi kucaklayan güzel işlere imza atıyor.

- Sıfır Atık, onun projesi.

- Geleneksel sanatlar, onun himayesinde.

- Türk mutfağına destek vermek, onun işi.

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En son “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında Kapadokya’daydı.

Bu fotoğraf, işte o etkinlikten.

Fotoğrafta Emine Erdoğan’ın yanında Mehmet Şef var, Danilo Şef var, Somer Şef var.

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Fotoğrafta bir de “yaprak sarması şefi” bir hanım var.

Yaprak sarmasının sırlarını şeflere fısıldayan bir hanım.

Videosunu izleyince insanın canı öyle bir yaprak sarması istiyor ki.

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Dur, anneme söyleyeyim de yapsın bana.