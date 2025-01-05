 Ahmet Türk’ün anlam ve önemi

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Nereden biliyoruz bunu?

*

- Yaptığı açıklamalardaki umut dolu vurgulardan biliyoruz.

- Bahçeli’yle geliştirdiği sarsılmaz gibi görünen dostluktan biliyoruz.

- Silah bırakma çağrısının geleceğini muştulamasından biliyoruz.

- PKK şahinlerinin kendisine karşı başlattıkları kampanyadan biliyoruz.

*

Ahmet Türk, bu yeni sürecin temel dinamiklerinden biri olacak.

*

Keşke Mardin’e kayyum atayanlar, bu işe girişmeden önce...

Ahmet Türk’ün oynayacağı bu pozitif rolü dikkate alsalardı.

ARTIK TEK SORUNLARI EL SIKMAMA

“TALİBAN gibi yönetim kuracaklar” diyorlardı. “İçeride büyük katliam yapacaklar” diyorlardı. “Suriye teröristan olacak” diyorlardı. “Alevileri kesecekler” diyorlardı. “Farklı yaşam tarzlarına izin vermeyecekler” diyorlardı. “Kadınlar sokaklara çıkamayacak” diyorlardı.

*

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Hiçbiri doğru çıkmayan bu iddialarının ardından geldikleri nokta şurası oldu:

*

“Ahmed Şera, Almanya’nın kadın Dışişleri Bakanı’nın elini sıkmadı. Biz demedik mi bunlardan bir şey olmaz diye.”

*

“Katliam yapacaklar”dan “kadın eli sıkmıyorlar” noktasına gelmek... Enteresan.

TERÖR LİSTESİNDE DEĞİL MİYDİ BU HTŞ

ALMANYA Dışişleri Bakanı, Şam’da.

Ahmed Şera’yla görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı, Şam’da.

Ahmed Şera’yla görüştü.

*

E hani Şera’nın örgütü terör listesindeydi? E hani terör listesinde olan bir örgütün başıyla görüşülmezdi? E hani bizim Dışişleri Bakanı yanlış yapmıştı? E hani terör listesi? E hani terör?

*

Yok mu Almanya’nın ya da Fransa’nın bunları hatırlatacak bir Fatih Portakal’ı, bir emekli amiral Türker’i, bir Sözcü’sü, bir Halk TV’si falan?

ATEİSTİN İSLAM’LA UĞRAŞMASI

ADAM ateist.

Dine inanmıyor. İslam’a hiç inanmıyor.

*

Gel gör ki...

Bütün mesaisini İslam’ı yanlışlamaya adamış.

İslam’la yatıyor, İslam’la kalkıyor.

“Bana ne kardeşim, ne diye uğraşıyorum inanmadığım dinle. Yanlış da olsa doğru da olsa inanan inansın” demiyor.

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Hadislere dalıyor, çelişki arıyor, inanmadığı kitabın ayetleriyle haşir neşir oluyor, gece uykularına yeşil sarıklı ulu hocalar giriyor.

*

İnsanın bu tür ateistlerin tanrısına, “Tanrı kurtarsın” diye dua edesi geliyor.

ÖCALAN’I TAKAN KALDI MI

BU zamana kadar paradigma, aşağı yukarı şöyleydi:

*

Öcalan bir şey söyler. / Kandil dinlemez. / Kandil dinlemeyince DEM de dinlemez.

*

Bakalım son süreç, bu paradigmayı değiştirebilecek mi?

FERDİ BABA AŞKI

AKM’nin önünü hınca hınç dolduran vatandaşlar, yağmur altında Ferdi Tayfur şarkılarını söylediler.

*

Organize eden yoktu. Teşvik eden yoktu. Çağrı yapan bile yoktu.

Tamamen organik bir kalabalıktı toplanan.

*

“Halkın sanatçısı” diye bir söz vardır.

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Herkesin dilindedir ama bir türlü hayatta karşılığını bulamaz.

Ferdi Tayfur’un dünkü cenaze töreni, işte o sözün hayatta bir karşılığı olduğunu kanıtladı.

TARKAN VE EMMOĞLU

FERDİ Tayfur’un meşhur “Emmoğlu” şarkısını, söyledi Tarkan.

Hem de süper içten biçimde.

Ferdi Tayfur’u anmak için.

*

Bravo Tarkan’a.

Özellikle de Ferdi Tayfur’un bu topraklar için hangi anlamı ifade ettiğini sezebilmesi nedeniyle bravo.

TUĞÇE TAYFUR

BABASIYLA çirkin bir kavgaya tutuşmuştu Tuğçe Tayfur.

Bu kavganın ateşi sönmeden Ferdi Tayfur’u kaybettik.

*

Tuğçe Tayfur...

- Her an bir çiğlik yapacak diye.

- Her an rol çalmaya çalışacak diye.

- Her an bir yapaylığa kayacak diye.

- Her an babasının hatırasına kıyacak diye.

Korkuyordum.

*

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Dün cenazede, Ferdi Tayfur’un bir yakını ile arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı ama...

Şu ana kadar korktuğum gibi bir şey olmadı.

Tuğçe Tayfur gibi bir kişilik açısından muazzam bir şey.

NURİ, ZEKİ VE NEJAT

NURİ Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz savaşını neredeyse unutmuştuk ki...

Nejat İşler, bu mazide kalan savaşı yeniden gündeme getirdi.

*

Yaptığı şuydu Nejat İşler’in:

*

Nuri Bilge ile Zeki Demirkubuz’u kıyaslamak.

Ve açıkça Zeki Demirkubuz’dan yana tutum almak.

*

Nuri Bilge bu işe çok kızmıştır.

Ama “Nejat beni değil de Zeki’yi tuttu” diye kızmamıştır.

Saygısızca yaşanıp bitmiş bir olayı, yeniden alevlendirmesi nedeniyle kızmıştır.