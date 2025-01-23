Ahbap çavuş katliamı

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Bizdeki yangın yönetmenliği...

Şahane! Mükemmel! Boşluk yok! Her ayrıntı var!

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Şöyle aşamalardan geçmiş bizdeki yönetmelik:

- 2002 YILI: Avrupa Birliği standartlarına uygun yangın yönetmeliği çıkarılmış.

- 2007 YILI: Aynı kapsamda yönetmelik daha da mükemmelleştirilmiş.

Mükemmelleştirdikçe mükemmelleştirmişiz yönetmeliği yani.

MÜKEMMELE GÖRE DURUM

Mükemmelleştirdiğimiz yangın yönetmeliğimize göre Kartalkaya’da yanan otelde olması gerekenlerin bazıları:

- “Yağmurlama sistemi” olması şart.

- Acil durumlar için “sesli uyarı sistemi” kurulması zorunlu.

- Hatta bir “anons sistemi” kurulması da zorunlu.

- İki adet yangın merdiveni olması lazım.

- Kaçış yolları belirlenmeli, yangın dolapları olmalı, jeneratörlerin yerleri işaretlenmeli.

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Peki yönetmelikte yer alan bu gereklilikler yerine getirilmiş mi?

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- Faciayla sonuçlanan acı gerçeğe baktığımızda... Hayır, getirilmemiş.

- Yıllardır yapılan denetimlere baktığımızda... Evet, getirilmiş.

NASIL BİR DENETİM BU

Kafayı siyasetle bozmuş herkes...

“Denetleme yükümlülüğü belediyede mi, bakanlıkta mı” diye tartışma yürüterek “Nasıl yaparız da bu yangından bizim siyasi taraf değil de karşı taraf zarar görür” diye çırpındıkça çırpınıyor.

Belediye denetlese ne olacak?

Bakanlık denetlese ne olacak?

Denetimi hangi kurumun yaptığından çok daha önemli olan denetimin yapılma biçimi.

*

Hepimiz biliyoruz:

Bu denetim işlerinde genellikle ahbap çavuş ilişkisi büyük rol oynar.

AİLECEK OTELİMİZE BEKLİYORUZ

Cebini kazandığı büyük paralarla şişirmiş otel sahibi ile denetimi gerçekleştiren görevliler arasında genellikle bir “al takke ver külah” yaklaşımı olur.

Otel sahibi “Müfettiş Bey, sizi ailecek otelimize bekliyoruz” der.

Müfettiş Bey de “her şeyiyle yönetmeliğe uygundur” raporunu veriverir.

Ve olay biter.

*

Muhteşem bir yönetmeliğimiz var.

Peki ya bir denetim ahlakımız var mı?

Hah! İşte o yok.

*

DENETLENEN’de de ahlak yok.

DENETLEYEN’de de ahlak yok.

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DENETLENEN:

Daha çok para kazanma hırsıyla kurallara uymadığı halde “uygundur” raporunu kapmak için her şeyi yapıyor.

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DENETLEYEN:

Otel sahibinin para kazanma hırsından faydalanmak için uygun olsa da olmasa da “uygundur” hükmünü basıyor.

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Sonra ne oluyor?

Facia geliyor, onlarca canımız gidiyor.

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Sonra da hepimiz siyasi meşrebimize göre...

“Burayı bakanlık denetleyecekti” ya da “Burayı belediye denetleyecekti” falan diye bağırıp çağırıyoruz.

DENETİM AHLAKI ŞART

Halbuki bizim acilen bir DENETİM AHLAKI tartışması başlatmamız gerekiyor.

“Rüşveti alan da veren de suçludur” yaklaşımını denetim alanına da getirmemiz şart.

Denetimi hangi kurumun yaptığından çok daha önemlisi, denetleyen ile denetlenen arasındaki bu çarpık ve ahlaksız ilişkidir.

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Denetleyen ile denetlenen arasındaki bu çarpık ve ahlaksız ilişkiyi bitirmezsek...

Daha çok ahbap çavuş katliamları yaşarız.



