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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Ah o parmağın tutuluşu

3 Kasım 2020

“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

Ah o parmağın tutuluşu

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

- “Bu mucize değilse mucize nedir” sorusunu sordurdu hepimize.

*

- En umutsuz anlarda bile umudun var olduğunu gösterdi hepimize.

*

- “Mutluluğun resmi yapıldı Abidin, görüyor musun” dedirtti hepimize.


ÇÜRÜK BİNA OLAYINDA SORUMLULUK ZİNCİRİ

YAPTIRDIKLARI incelemeler sonucunda kendilerine “Oturduğunuz bina çürüktür” diye kapı gibi rapor verildiği halde... O apartmanda oturmaya devam etmekte sakınca görmeyen...

Ah o parmağın tutuluşu

APARTMAN SAKİNLERİ

*

Binanın çürük olduğunu saptadıkları halde... “Yetkimiz yok” falan diyerek hiçbir şey yapmayan, “Bizim sorumluluğumuzdaki bir yerde insanlarımızı çürük binada oturtmayız” diye ayağa kalkmayan...

BELEDİYE YÖNETİMİ

*

Kendilerine gelen çürük raporları üzerine harekete geçmeyen, “yetki karmaşası” sorununa neşter atmayan, “Çürük binada oturmaya devam edilmesine göz yummak cinayettir” demeyen...

BAKANLIK YÖNETİMİ...


NEREDE BU TARİKATLAR, CÜBBELİLER, CEMAATLER

HAYIR hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar?

*

Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da...

Deprem bölgesinde göremiyoruz?

*

- Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler?

- Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için?

- Neden bir çorbacık dağıtıp “Allah razı olsun” dedirtmiyorlar?

- Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar?

- Neden herkese “Helal olsun adamlara” dedirtmiyorlar?

Neden? Neden? Neden?

*

Tarikatçılık ya da cemaatçilik...

Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır?

*

Ondan sonra da sorarlar:

Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye...


CADILAR, EY CADILAR!

- Hadi özentiliğinize ve yapmacıklığınıza bir şey demedik. Bari pandemi koşullarını göz önünde bulundurup da uzak dursaydınız.

*

Ah o parmağın tutuluşu

- Hadi pandemi koşullarını göz önünde bulundurmaktan kaçındınız. Bari yüzünüze maske takıp biraz mesafe koysaydınız.

*

- Hadi maske/mesafe falan hiç sallamadınız. Bari İzmir’de kayıplarımız var, acılarımız var diyerek azıcık empati geliştirseydiniz.


TRUMP KAZANIRSA

- Bir daha hiçbir ankete inanmayacağım.

*

- Medyanın estirdiği hava ile sandığın estirdiği hava arasındaki farka odaklanacağım.

*

- “Mahcup Trump seçmeni” olgusunu çok ciddiye alacağım.

Ah o parmağın tutuluşu

*

- Hürriyet New York muhabiri Razi Canikligil’den takım elbise kazanacağım.


ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUM

- Bir büyük felaket sırasında bile siyasetçilik yapılmasına...

- Mütemadiyen kendilerini anlatan gevezelere...

- Şeyma Subaşı’nın bitmek tükenmek bilmeyen partileme hevesine...

- Patavatsızlığın açık sözlülükle karıştırılmasına...

- Ölmüş gitmiş insanlarla uğraşılmasına...

- Başkalarının hayatlarına burnunu sokanlara...

- Sürekli yadırgayanlara, sürekli yargılayanlara...

- Mesajına saniyesinde cevap verilmesini bekleyenlere...


TÜRKAN ŞORAY KANUNU

TÜRKAN Şoray...

Emeğin hakkından söz etmiş. Emekçilere destek çıkmış. Somalı madencilere vurgu yapmış. Biraz da iktidara muhalif takılmış.

*

Sırf azıcık muhalif takıldı diye el üstünde tutanlar da var, sırf muhalif takıldı diye yerin dibine batıranlar da...

Ah o parmağın tutuluşu

*

Şundan eminim:

İktidara azıcık destek çıksaydı üzerine çullanacak tipler, muhalif takıldı diye göklere çıkarıyorlar.

*

Şundan da eminim:

Muhalif takıldı diye yerin dibine batıranlar, iktidara az destek çıksaydı göklere çıkarırlardı.

*

Oysa bir Türkan Şoray kanunu vardır, o da şudur:

*

Türkan Şoray’ın bitmez tükenmez bir kredisi vardır ve o ne derse “eyvallah” denir.

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

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Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

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Benim için Cumhuriyet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2020
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.

Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.

*

Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.

Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.

*

Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.

*

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Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ekim 2020
İYİ Partili Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamalara göre...

Olay şöyle cereyan etmiş:

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”

*

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:

“Konuyu araştıracağım.”

*

Bir süre sonra...

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:

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Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ekim 2020
Nihayet! Sonunda! Yaşasın! Yuppi! Heyyo!

 

Kurtuluyoruz koronadan!

40 güne kadar aşı geliyor aşı!

*

Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.

*

İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.

*

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Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ekim 2020
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sokakta gezerken dört genç kızın bira içtiğini görmüş ve hayretler içinde kalmış.

Bunu da ifade etmiş.

*

Ortalık toz duman!

Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.



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Hak geldi batıl zail oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ekim 2020
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.

Ayetin tamamı şöyledir:

*

“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)

*


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Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ekim 2020
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.

Kimdir Ümit Özdağ?

İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.

İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.

İYİ Parti’nin milletvekilidir.

İşte tam da bu nedenle...

İYİ Parti

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Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ekim 2020
Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”

*

- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”

*

- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”

*

- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

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Bekir Coşkun’un ardından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ekim 2020
Yazdığını okutturmak...

Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.

*

Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.

*

Yazıyla var olmak...

Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.

*

Yazıyla var olmanın profesörüydü

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Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ekim 2020
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:



*

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Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2020
“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

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Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2020
Eski cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer...

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Dirayetli bir susuştu onunki.

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Anayasa Mahkemesi palyaçoluk yeri değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ekim 2020
Gençler pek bilmez:

 

Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:

*

- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.

*

- İKİ: Genç subaylar rahatsız.

*

Bu

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Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ekim 2020
İyi niyetli bir yazı yazdım.

Dedim ki:

*

“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”

*



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Hiç utanmadan üstleniyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2020
Yangınlar çıktı.

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.

- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.

- Evler, ocaklar söndü.

*

“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...

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