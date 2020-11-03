Ah o parmağın tutuluşu

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Ah o parmağın tutuluşu
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
- “Bu mucize değilse mucize nedir” sorusunu sordurdu hepimize.
*
- En umutsuz anlarda bile umudun var olduğunu gösterdi hepimize.
*
- “Mutluluğun resmi yapıldı Abidin, görüyor musun” dedirtti hepimize.
ÇÜRÜK BİNA OLAYINDA SORUMLULUK ZİNCİRİ
YAPTIRDIKLARI incelemeler sonucunda kendilerine “Oturduğunuz bina çürüktür” diye kapı gibi rapor verildiği halde... O apartmanda oturmaya devam etmekte sakınca görmeyen...
APARTMAN SAKİNLERİ
*
Binanın çürük olduğunu saptadıkları halde... “Yetkimiz yok” falan diyerek hiçbir şey yapmayan, “Bizim sorumluluğumuzdaki bir yerde insanlarımızı çürük binada oturtmayız” diye ayağa kalkmayan...
BELEDİYE YÖNETİMİ
*
Kendilerine gelen çürük raporları üzerine harekete geçmeyen, “yetki karmaşası” sorununa neşter atmayan, “Çürük binada oturmaya devam edilmesine göz yummak cinayettir” demeyen...
BAKANLIK YÖNETİMİ...
NEREDE BU TARİKATLAR, CÜBBELİLER, CEMAATLER
HAYIR hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar?
*
Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da...
Deprem bölgesinde göremiyoruz?
*
- Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler?
- Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için?
- Neden bir çorbacık dağıtıp “Allah razı olsun” dedirtmiyorlar?
- Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar?
- Neden herkese “Helal olsun adamlara” dedirtmiyorlar?
Neden? Neden? Neden?
*
Tarikatçılık ya da cemaatçilik...
Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır?
*
Ondan sonra da sorarlar:
Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye...
CADILAR, EY CADILAR!
- Hadi özentiliğinize ve yapmacıklığınıza bir şey demedik. Bari pandemi koşullarını göz önünde bulundurup da uzak dursaydınız.
*
- Hadi pandemi koşullarını göz önünde bulundurmaktan kaçındınız. Bari yüzünüze maske takıp biraz mesafe koysaydınız.
*
- Hadi maske/mesafe falan hiç sallamadınız. Bari İzmir’de kayıplarımız var, acılarımız var diyerek azıcık empati geliştirseydiniz.
TRUMP KAZANIRSA
- Bir daha hiçbir ankete inanmayacağım.
*
- Medyanın estirdiği hava ile sandığın estirdiği hava arasındaki farka odaklanacağım.
*
- “Mahcup Trump seçmeni” olgusunu çok ciddiye alacağım.
*
- Hürriyet New York muhabiri Razi Canikligil’den takım elbise kazanacağım.
ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUM
- Bir büyük felaket sırasında bile siyasetçilik yapılmasına...
- Mütemadiyen kendilerini anlatan gevezelere...
- Şeyma Subaşı’nın bitmek tükenmek bilmeyen partileme hevesine...
- Patavatsızlığın açık sözlülükle karıştırılmasına...
- Ölmüş gitmiş insanlarla uğraşılmasına...
- Başkalarının hayatlarına burnunu sokanlara...
- Sürekli yadırgayanlara, sürekli yargılayanlara...
- Mesajına saniyesinde cevap verilmesini bekleyenlere...
TÜRKAN ŞORAY KANUNU
TÜRKAN Şoray...
Emeğin hakkından söz etmiş. Emekçilere destek çıkmış. Somalı madencilere vurgu yapmış. Biraz da iktidara muhalif takılmış.
*
Sırf azıcık muhalif takıldı diye el üstünde tutanlar da var, sırf muhalif takıldı diye yerin dibine batıranlar da...
*
Şundan eminim:
İktidara azıcık destek çıksaydı üzerine çullanacak tipler, muhalif takıldı diye göklere çıkarıyorlar.
*
Şundan da eminim:
Muhalif takıldı diye yerin dibine batıranlar, iktidara az destek çıksaydı göklere çıkarırlardı.
*
Oysa bir Türkan Şoray kanunu vardır, o da şudur:
*
Türkan Şoray’ın bitmez tükenmez bir kredisi vardır ve o ne derse “eyvallah” denir.
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