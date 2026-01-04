 Ah Maduro ah

Haberin Devamı

- En azından Trump’a daha az yavşasaydın yahu... Hiç değilse arkandan “acayip cesur adamdı” falan deseydik.

- Bileğinin hakkıyla kazansaydın seçimleri... Vatandaşlarını meydanlara davet ettiğinde karşılığını görürdün belki.

- Chavez gibi biraz karizman olsaydı keşke... “Yönetim tarzını sevmezdik ama yaman adamdı” diye anardık seni.

- Saddam günlerce saklandı ABD’den. Noriega bayağı oyaladı ABD’yi. Peki ya sen? Anında teslim. Bu mudur yani?

- Şili Cumhurbaşkanı Salvador Allende eline silah alıp çarpıştı son dakikalarında. İnsan Allende’nin anısından utanır.

- Trump seni ablukaya aldığında sen tuttun dans edip şarkı söyledin. Seni böyle mi hatırlayacaktık be hey Maduro.

ÖZGÜR ÖZEL’E BİR VATANDAŞ OLARAK ÇOK TEŞEKKÜRLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son konuşmasından birkaç cümle:

“Bundan sonra çağrımdır: CHP’li tüm belediyeler yaptıkları her açılışa, AK Parti ve MHP’li yöneticileri davet etsin. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, rakibini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması lazım.”

Eğer fanatik bir CHP’li olsaydım...

“Bu yaklaşım partimize hiçbir yarar getirmez” diye isyan edebilirdim.

Eğer fanatik bir iktidar yanlısı olsaydım...

“Yarın bambaşka bir şey söyler” falan diyerek inandırıcı bulmazdım.

Eğer hayatımı bu iktidarın gitmesine adamış sertlik yanlısı fanatiklerden olsaydım...

“Artık mitinglerde eski coşku kalmayacak” diye ağlardım.

Çok şükür bunlardan hiçbiri değilim.

Ben sadece ve sadece...

Türkiye’nin kutuplaşma belasından kurtulmasını dileyen, şeytanlaştırma illetini terk etmesi gerektiğine yürekten inanan bir vatandaşım.

Bu nedenle CHP Lideri Özgür Özel’e bu cesur çıkışı için çok teşekkür ediyorum.

“Cesur” sıfatını da rastgele kullanmadım.

Çünkü ben biliyorum ki...

Bu devirde kutuplaştırmanın, şeytanlaştırmanın alıcısı çoktur, kutuplaştırırsan, şeytanlaştırırsan azgın azınlığın alkışını alırsın.

Çünkü ben biliyorum ki...

Bu devirde ancak gerçekten yürekli olabilenler, “Yeter artık bu kutuplaşma. Yeter artık bu şeytanlaştırma” diyebilirler.

GİTTİ NUSRET GELDİ BEDRİ

Bir zamanlar Nusret yakınması vardı.

Şovlarına kafayı takanlar, fiyatlarını eleştirenler falan.

Bugünlerde de Bedri Usta yakınması var.

Dili, üslubu çirkin bulunuyor. Müşterilerini aşağılıyor diye şikâyet ediliyor.

Şu işe bakın hele:

O çok yakınılan Nusret, bugünün Bedri Usta’sının yanında...

Fransız mutfağının stilize temsilcisi gibi kaldı.

Kibarlık abidesi bir İtalyan şef gibi bir şey oldu Nusret.

Bedri Usta giderse...

Yerine kim gelecek diye kaygılanan bir tek ben mi varım?

CİHAN ÜNAL’DAN SONRA BU İŞLER KURUMSALLAŞTI

Cihan Ünal, yılbaşı gecesi Acun’un televizyon kanalında şu mesajları vermiş:

- “Türkiye’de magandalık kurumsallaştı.

- Kadınlara, çocuklara, köpeklere, kedilere eziyet edenler.

- Kötülüğün zaferine engel olmak lazım.

- Bunun için bir yol var: O da Mustafa Kemal Atatürk”.

Cihan Ünal’ın bu sözlerini işitince...





Bir anda Cihan Ünal’la ilgili bazı tatsız şeyleri hatırlamaya başlayıp saydırdım da saydırdım:

*

- Yahu bu Cihan Ünal değil miydi eski eşi tarafından “bana şiddet uyguladı” diye şikâyet edilen.

- Yahu bu Cihan Ünal değil miydi tiyatroda rol arkadaşı bir kadın tarafından “beni taciz etti” diye ifşa edilen.

- Yahu bu Cihan Ünal değil miydi tiyatroda kadın oyuncuya hakaretler savurduğunu itiraf eden.

Ama Cihan Ünal’ın haklı olduğu bir taraf da yok değil hani.

Eskiden magandalık, kadın düşmanlığı az kişinin eseriydi. Bu denli yaygınlaşmamıştı. Kurumsallaşmamıştı.

Fakat artık maalesef sıradanlaştı bu işler. Tıpkı Cihan Ünal’ın yakındığı gibi kurumsallaştı.

Belki de Cihan Ünal...

“Eskiden sadece ben ve benim gibiler yapıyordu, şimdi herkes yapıyor” demek istiyordur. Kim bilir?

En iyisi yazıyı şöyle bitireyim de başıma bir iş gelmesin:

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!

Atatürk’le kalın, sevgiyle kalın.