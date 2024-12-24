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Söyledikleri aşağı yukarı özetle şöyle şeyler:

*

- Suriye’de işler her an karışabilir. Aman Colani’yle görüntü vermeyelim.

- Suriye’nin geleceği süper belirsiz. Aman bekleyip görelim.

- Suriye’den olgun bir demokrasi çıkmaz. Aman uzak duralım.

- Trump, her an YPG’ye destek olabilir. Aman kenara çekilelim.

- İran’ın elinde imkânlar var. Aman İran’ı kızdırmayalım.

- Rusya her şeyi not alıyor. Aman fazla ileri gitmeyelim.

- Türkiye’nin bir şey kazandığı yok. Aman havaya girmeyelim.

*

Temkinli olma çağrısı... Tabii ki yapılır. Riskleri hesaba katma gerekliliği... Tabii ki dile getirilir. Çıkabilecek pürüzler konusu... Tabii ki vurgulanır. Olası tehlikelere hazır olma uyarısı... Tabii ki yapılır.

Fakat Mehmet Fatih Ceylan isimli emekli büyükelçinin yaptığı bu değil ki!

*

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Bu emekli büyükelçi, Türkiye’ye...

- Korkup pısmayı...

- Etliye sütlüye hiç karışmamayı...

- Olan bitene seyirci kalmayı...

- Suriye’deki her şeyden uzak durmayı...

- Bekleyip görmeyi...

- Asla aksiyon almamayı...

- Herkesten fena halde tırsmayı...

Öneriyor.

*

Yani emekli büyükelçimizin kafa yapısında sadece ve sadece...

“Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın diplomasisi” var.

*

İyi ki şu anda Türkiye’yi bu emekli büyükelçinin kafa yapısındakiler yönetmiyor.

CAMİDE NASIL BİR YILBAŞI HUTBESİ İSTENİYOR

Diyanet, camide verdiği hutbelerde yılbaşı kutlamalarına itiraz edince...

Bazıları bunu hemen çok büyük bir mesele haline getiriyor.

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Bunlar nasıl bir yılbaşı hutbesi istiyorlar acaba?

Mesela şöyle bir hutbe mi:

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- Ey cemaati müslimin.

- Yılbaşı kutlayın. Sabaha kadar eğlenin. O gece her şey serbest.

- Noel Baba figürleriyle her yeri donatın.

- Bahtınızın açılması için saat tam 24.00’de kırmızı giyin.

- Hindi yemeyi aman ihmal etmeyin.

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Adı üstünde Diyanet bu.

Yaşam koçu değil ki.

Camiye gelmiş inançlı insanlara dini perspektiften bir şeyler söyleniyor. İsteyen uyar, istemeyen uymaz. Burada mesele edilecek ne var ki?

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İŞTE BUDUR ÖZGÜR ÖZEL

CHP Lideri Özgür Özel, Fas’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonel toplantısında şöyle demiş:

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“Suriye’nin parçalanmasından ne Suriye’ye ne bölgeye ne de Türkiye’ye bir fayda gelir. Herkesin kendine ait hissettiği bir Suriye demokrasisi inşa edilmelidir. Türkiye’nin de böyle yapması lazım. Bugün Erdoğan’ın da aynı çizgide ifadeler kullanıyor olması, Türkiye’nin iktidarıyla muhalefetiyle Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması önemlidir.”

*

İşte budur!

Muhalefet liderinin böyle konuşması, muhalefetin iktidara teslim olduğu anlamına gelmez.

*

Nitekim Özgür Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendilerini yoğun biçimde eleştiren Erdoğan’a da en sert biçimde cevap vermekten de kaçınmamış.

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Yani hem iktidarla aynı doğruları savunmamın hem de iktidarı sert biçimde eleştirmenin mümkün olduğunu göstermiş.

DAVUTOĞLU HABERLERİNDEN ALDIĞIM KEYİF

Ne zaman Davutoğlu ile ilgili bir haber görsem...

Hemen dalıyorum o habere.

*

Neden?

Sadece gülmek, eğlenmek, keyif almak için.

ABDULLAH ÖZDEMİR

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir olacakmış.

*

Bağcılar Belediye Başkanı olarak tanıyorum Özdemir’i.

41 yaşında. Yani genç bir siyasetçi. İnşaat mühendisi. Deprem ve yapılar konusunda yüksek lisans yapmış.

*

Bağcılar’da “Burası benim partimin kalesidir, nasıl olsa yine kazanırım” demedi, olağanüstü güzel işler yaptı.

Bir özelliği de yenilikçiliği. Hep yeni projeler peşinde koştu. Çalıştı, çabaladı. Toplumla bağını güçlü tutmaya çalıştı.

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Abdullah Özdemir, AK Parti açısından...

Gençleşme, yenileşme, toplumla yeniden umut dolu bağlar kurma emelini sembolize ediyor.

ESMA ESAD YALANI

Üç beş gündür Türkiye’den bir palavra dolaşıma sokuldu.

Esma Esad, eşi Beşar’a boşanma davası açmış. Londra’ya taşınmak istiyormuş. “Eşi bile Esad’ı terk ediyor” falan diye yayıldı bu hiçbir kanıta, belgeye dayanmayan palavra.

*

Kremlin Sözcüsü, bu konuyla ilgili “Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” diye açıklama yaparak palavraya son noktayı koydu.

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Bu tür palavralar, Beşar Esad’la ilgili mıh gibi hakikatleri gölgelemekten başka bir işe yaramaz.



