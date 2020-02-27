Adıyaman'da ABD'liye dağkeçisi avlatmak

- Amerikalı bir kadın avcının dağkeçisi öldürme aşkına ta okyanus ötesinden Adıyaman’a gelmesine mi?
- Amerikalı avcıya, “Buyurun gelin, avlanın” diye izin veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne mi?
- Katledilmiş güzelim bir dağkeçisinin cesedinin tepesinde verilen şu kusturucu zafer pozuna mı?
*
En iyisi üçü için aynı anda gelsin:
*
O zavallı dağkeçisi, ömrünüz boyunca rüyalarınıza girip karabasanınız olur inşallah!
HASAN HÜSEYİN’İN EN SEVDİĞİM DİZELERİ
DÜN ölüm yıldönümüydü şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in... Hasan Hüseyin’i anıyorum... Tabii Hasan Hüseyin’in şiirlerinden şarkılar besteleyip şairi tüm Türkiye’ye tanıtan Ahmet Kaya’yı da unutmayarak...
*
İşte Hasan Hüseyin’in en sevdiğim dizeleri:
*
“Dostum, dostum... Güzel dostum/Bu ne beter çizgidir bu/Bu ne çıldırtan denge/Yaprak döker bir yanımız/Bir yanımız bahar bahçe...”
*
“Kör olasın demiyorum/Kör olma da gör beni...”
*
“Üç etekli, ak puşulu, türkü bakışlı/Kadınlar yürüyor dağlara doğru/Gül kurusu, leylak moru dağlara doğru/Özlem acılar dağlara doğru...”
*
“Dalgındım dağlar gibi/Türkülüydüm çınar çınar/Ne kızarıp giden sarı/Ne kızarıp gelen yeşil/Dikilmiş dikmeninde/Hoşça kal köprüsünün/Tam da mendil sallıyordum güzel günlere...”
*
“Gökte bulut yerde kar/Seçilmez olmuş dağlar/Ne bir ses ne bir ışık/Oy lili oy lili oy lili/Ağamsın sen/Paşamsın sen karanlık/Namlular ışıtmaz geceyi oy lili...”
HDP’NİN YENİ EŞBAŞKANI MİTHAT SANCAR’A DAİR
- Sağdan mı geliyor bilmiyorum ama soldan gelmediği kesin.
- Yeni dönemde ne yapar bilmiyorum ama uzlaşmacı bir kişilik olduğu kesin.
- HDP’ye egemen olabilir mi bilmiyorum ama Türkiyeli bir duruşu olduğu kesin.
- Eşbaşkanlık değiştirir mi bilmiyorum ama üslubunun temiz olduğu kesin.
- Becerebilir mi, başarabilir mi bilmiyorum ama bir şeyleri değiştirmek isteyeceği kesin.
GÜLBEN UMUDU
GÜLBEN Ergen’in TEDx konuşmacısı olduğunu öğrenince...
Gençlere şöyle seslenmek isterim:
*
Gençler!
Bu sizin için bir umut kaynağıdır!
Gülben Ergen TEDx konuşmacısı olduysa...
Sizler neler olmazsınız ki!
ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNİN TEFSİRİNİ YAPTIM
TRİBÜNDEN atlama olayının ardından ne diyeceğini çok merak ediyordum Ali Koç’un... Üç gün sustu ve üçüncü günün şafağında konuştu Ali Koç... Baktım, netliği az bir açıklama... Baktım, biraz karışık bir açıklama... Baktım, vurgusu bir parça belirsiz cümleler... Baktım, bir tefsire ihtiyaç var... Ben de tuttum bir tefsir çalışması yaptım. İşte Ali Koç’un sözleri ve işte benim tefsirim:
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarını ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim.
-TEFSİRİ: Ağır bir laf etti bana taraftar... Zaten nasıl sinirliyim! Tabii iyice çıldırdım. Kendimi tutamadım, “küt” diye atladım aşağıya... O adamı elime geçirseydim, taraftar maraftar dinlemeyecek, bir tane çakacaktım...
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı. Taraftarımızı da sakinleştirmek için. Ama arbede yaşanacak bir durum yoktu.
- TEFSİRİ: Tuttular beni. “Tutmayın” dedim ama yine de tuttular. Güvenliğe de kızdım tabii... Aslında asıl sakinleştirilmesi gereken bendim ama işte bunu diyemiyorum. Bunu diyemediğim için de asıl sakinleştirilmesi gerekenin taraftarlar olduğunu söylüyorum. İdare ediverin artık.
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Ben neysem oyumdur. İşleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi.
- TEFSİRİ: “Ben neysem oyumdur” diyorum ya... İşte tam burada çok delikanlı bir imaj çizmek istiyorum. Aslında çıtayı biraz daha yükseltip... “Atladıysam atladım, nedir yani kardeşim” falan diye haykıracağım ama bu sefer de janti imajım zede alacak. Bu yüzden araya “Hataydı” ifadesini ekliyorum. Böylece ne yapmış oluyorum? “Malzeme” de vermemiş oluyorum.
AYRILIK ACISI, KARLI DAĞ, MAYO VE DEFNE SAMYELİ
ESKİDEN ayrılık acısı çekenler...
Bir kavanoz Nutella’yı kaşıklıyorlar da kaşıklıyorlardı.
*
Defne Samyeli’nin...
Eksi bilmem kaç derecede karlı bir dağda mayoyla verdiği pozları görünce...
“Nutella kaşıklamanın yerini bu aldı galiba” deyiverdim.
VİRÜS İSYANI
ÖYLE sıkıldım ki... Şu virüs gazlamasından...
Neredeyse atlayıp Kum kentine gideceğim.
*
Öyle baydı ki... Şu virüs tantanası...
Neredeyse musluğun önünden bile geçmeyeceğim.
*
Öyle iflahımı kesti ki... Şu virüs dalgası...
Neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim.
*
Öyle bunaldım ki... Şu virüs haberlerinden...
Neredeyse gördüğüm ilk Çinliye sarılacağım.
*
Öyle çığırından çıktı ki... Şu virüs fırtınası...
Neredeyse Doğu Perinçek gibi “Amerika’nın oyunu bu” diyeceğim.
Adıyaman'da ABD'liye dağkeçisi avlatmak
Hangisine laf edeyim bilemedim.
- Amerikalı bir kadın avcının dağkeçisi öldürme aşkına ta okyanus ötesinden Adıyaman’a gelmesine mi?
- Amerikalı avcıya, “Buyurun gelin, avlanın” diye izin veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne mi?
- Katledilmiş güzelim bir dağkeçisinin cesedinin tepesinde verilen şu kusturucu zafer pozuna mı?
*
En iyisi üçü için aynı anda gelsin:
*
O zavallı dağkeçisi, ömrünüz boyunca rüyalarınıza girip karabasanınız olur inşallah!
HASAN HÜSEYİN’İN EN SEVDİĞİM DİZELERİ
DÜN ölüm yıldönümüydü şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in... Hasan Hüseyin’i anıyorum... Tabii Hasan Hüseyin’in şiirlerinden şarkılar besteleyip şairi tüm Türkiye’ye tanıtan Ahmet Kaya’yı da unutmayarak...
*
İşte Hasan Hüseyin’in en sevdiğim dizeleri:
*
“Dostum, dostum... Güzel dostum/Bu ne beter çizgidir bu/Bu ne çıldırtan denge/Yaprak döker bir yanımız/Bir yanımız bahar bahçe...”
*
“Kör olasın demiyorum/Kör olma da gör beni...”
*
“Üç etekli, ak puşulu, türkü bakışlı/Kadınlar yürüyor dağlara doğru/Gül kurusu, leylak moru dağlara doğru/Özlem acılar dağlara doğru...”
*
“Dalgındım dağlar gibi/Türkülüydüm çınar çınar/Ne kızarıp giden sarı/Ne kızarıp gelen yeşil/Dikilmiş dikmeninde/Hoşça kal köprüsünün/Tam da mendil sallıyordum güzel günlere...”
*
“Gökte bulut yerde kar/Seçilmez olmuş dağlar/Ne bir ses ne bir ışık/Oy lili oy lili oy lili/Ağamsın sen/Paşamsın sen karanlık/Namlular ışıtmaz geceyi oy lili...”
HDP’NİN YENİ EŞBAŞKANI MİTHAT SANCAR’A DAİR
- Sağdan mı geliyor bilmiyorum ama soldan gelmediği kesin.
- Yeni dönemde ne yapar bilmiyorum ama uzlaşmacı bir kişilik olduğu kesin.
- HDP’ye egemen olabilir mi bilmiyorum ama Türkiyeli bir duruşu olduğu kesin.
- Eşbaşkanlık değiştirir mi bilmiyorum ama üslubunun temiz olduğu kesin.
- Becerebilir mi, başarabilir mi bilmiyorum ama bir şeyleri değiştirmek isteyeceği kesin.
GÜLBEN UMUDU
GÜLBEN Ergen’in TEDx konuşmacısı olduğunu öğrenince...
Gençlere şöyle seslenmek isterim:
*
Gençler!
Bu sizin için bir umut kaynağıdır!
Gülben Ergen TEDx konuşmacısı olduysa...
Sizler neler olmazsınız ki!
ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNİN TEFSİRİNİ YAPTIM
TRİBÜNDEN atlama olayının ardından ne diyeceğini çok merak ediyordum Ali Koç’un... Üç gün sustu ve üçüncü günün şafağında konuştu Ali Koç... Baktım, netliği az bir açıklama... Baktım, biraz karışık bir açıklama... Baktım, vurgusu bir parça belirsiz cümleler... Baktım, bir tefsire ihtiyaç var... Ben de tuttum bir tefsir çalışması yaptım. İşte Ali Koç’un sözleri ve işte benim tefsirim:
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarını ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim.
-TEFSİRİ: Ağır bir laf etti bana taraftar... Zaten nasıl sinirliyim! Tabii iyice çıldırdım. Kendimi tutamadım, “küt” diye atladım aşağıya... O adamı elime geçirseydim, taraftar maraftar dinlemeyecek, bir tane çakacaktım...
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı. Taraftarımızı da sakinleştirmek için. Ama arbede yaşanacak bir durum yoktu.
- TEFSİRİ: Tuttular beni. “Tutmayın” dedim ama yine de tuttular. Güvenliğe de kızdım tabii... Aslında asıl sakinleştirilmesi gereken bendim ama işte bunu diyemiyorum. Bunu diyemediğim için de asıl sakinleştirilmesi gerekenin taraftarlar olduğunu söylüyorum. İdare ediverin artık.
*
- ALİ KOÇ’UN SÖZÜ: Ben neysem oyumdur. İşleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi.
- TEFSİRİ: “Ben neysem oyumdur” diyorum ya... İşte tam burada çok delikanlı bir imaj çizmek istiyorum. Aslında çıtayı biraz daha yükseltip... “Atladıysam atladım, nedir yani kardeşim” falan diye haykıracağım ama bu sefer de janti imajım zede alacak. Bu yüzden araya “Hataydı” ifadesini ekliyorum. Böylece ne yapmış oluyorum? “Malzeme” de vermemiş oluyorum.
AYRILIK ACISI, KARLI DAĞ, MAYO VE DEFNE SAMYELİ
ESKİDEN ayrılık acısı çekenler...
Bir kavanoz Nutella’yı kaşıklıyorlar da kaşıklıyorlardı.
*
Defne Samyeli’nin...
Eksi bilmem kaç derecede karlı bir dağda mayoyla verdiği pozları görünce...
“Nutella kaşıklamanın yerini bu aldı galiba” deyiverdim.
VİRÜS İSYANI
ÖYLE sıkıldım ki... Şu virüs gazlamasından...
Neredeyse atlayıp Kum kentine gideceğim.
*
Öyle baydı ki... Şu virüs tantanası...
Neredeyse musluğun önünden bile geçmeyeceğim.
*
Öyle iflahımı kesti ki... Şu virüs dalgası...
Neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim.
*
Öyle bunaldım ki... Şu virüs haberlerinden...
Neredeyse gördüğüm ilk Çinliye sarılacağım.
*
Öyle çığırından çıktı ki... Şu virüs fırtınası...
Neredeyse Doğu Perinçek gibi “Amerika’nın oyunu bu” diyeceğim.