Adım adım geliyor gelmekte olan

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*

- Açgözlü parazitlerden arınma sağlanacak.

- En küçük ihmale göz yumulmayacak.

- Haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlar, sahtekârlar...

- Türk mahkemelerine hesap verecekler.

- En küçük bir kuraldışılığa göz yumulmayacak.

- Yolumuza tertemiz devam edeceğiz.

- Bizim bir harekât planımız var, kararlılıkla bu planı uygulayacağız.

*

Erdoğan bu çerçeveyi çizdikten dakikalar sonra...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’ndan şöyle bir bilgi yansıdı:

*

Flaş... Flaş... Flaş... İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya... “Şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

*

Bir süre sonra da Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya İstanbul Adliyesi’ne giderek savcıya ifade verdi.

*

Bu saatten sonra herkese tavsiyem şudur:

*

Arkanıza yaslanın ve olup bitenleri izleyin.

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Çünkü bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan.





BİRAZ MATRAK FİLMLERİN ETKİSİ DAHA BÜYÜK OLUR

AK Parti, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini bir reklam filmiyle müjdelemişti.

- FİLMİN TEMASI: İzmir’in dağlarının çöpten çiçeğe dönüşmesi.

- FİLMİN MÜZİĞİ: İzmir Marşı’ndan minicik bir kesit.

*

Transferden rahatsız olanlar çok kızdılar bu filme.

- Özgür Özel, öfkeli mesajlar paylaştı.

- Olaya Özgür Özel’den bile daha fazla içerleyen Saadet Partisi, filme laf sokan film çekti.

- Saadet’ten bunu gören Yeni Parti de Saadet’i taklit ederek filme laf sokan bir filmi devreye soktu.

*

Oysa biraz matrak bir filmdi AK Parti’nin filmi.

Son tahlilde “İzmir Belediyesi’ni nasıl transfer ettiysek İzmir Marşı’nı da işte böyle transfer ederiz” diyen kafa bulucu bir tarafı vardı.

Ama gördük ki...

Matrak, kafa bulucu filmlerin karşı tarafta uyandırdığı etki ve öfke, çok daha fazla oluyormuş.

SÖYLENECEK TONLA ŞEY VARKEN HİÇ SÖYLENMEYECEK ŞEYİ SÖYLEMEK

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Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişiyle ilgili söylenecek bir milyon söz varken...

Söylenmeyecek sadece tek bir cümle var.

Onu da Berna Laçin söyledi:

*

“İzmir daha önce de işgal edildi, korkma.”

*

Böylece Berna Laçin, diğer detayları bir tarafa bırakıp “işgal” temasını öne çıkarmış oldu.

Bu tema da AK Parti’nin üzerinde yükselebileceği bir tema.

Nitekim şöyle yükseliyorlar:

- Sen bize düşman ordusu mu diyorsun?

- Biz bu ülkenin partisi değil miyiz?

- Sen ne bölücü bir insansın?

- Sen bu ülkenin insanını birbirine düşürmek mi istiyorsun?

*

Hep söyledim, yine söylüyorum:

*

Muhalif kesimin en büyük talihsizliği...

Söylenecek tonla şey varken hiç söylenmemesi gerekeni söyleyen, ağzından çıkanı asla kulağı duymayan, sıfır siyasal bilinçle bir büyük kitleye düşman muamelesi yapan...

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Berna Laçin gibilerin kendi saflarında yer almasıdır.

SÜTTE LEKESİZLİK MAYADA BOZUKLUK

Cemil Tugay’ı İzmir’e aday gösterirken...

Özgür Özel:

*

“Sütte leke var, Cemil’de leke yok.”

*

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçince...

Özgür Özel:

*

“Cemil’in mayası bozuk.”

EŞİ ÖZNUR TUGAY MUTLU MUYDU MUTSUZ MUYDU

Cemil Tugay, “AK Parti’ye geçersem eşim beni boşar” demiş.

Demiş mi dememiş mi bilmiyorum ama Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, dünkü törende eşinin hemen yanı başındaydı.

*

Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’dan bir başkaldırı bekleyenler, içine girdikleri hayal kırıklığından kurtulmak için...

Fotoğraf karelerine sarıldılar.

*

Anlık karelerden...

- Çok üzgündü.

- Acayip bedbahttı.

- Hiç orada olmak istemiyordu.

- Neredeyse ağlayacaktı.

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Falan türünden zorlama yorumlar çıkararak kendilerini rahatlatmaya çalıştılar.

*

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye tek başına çıkan Cemil Tugay’a...

“Öznur Hanım’ı da davet et, o da gelsin buraya” diye rica etti.

Tugay’ın çağrısıyla sahneye çıkan Öznur Hanım...

- Gülümsüyordu.

-Erdoğan’la güzel bir diyalog içindeydi.

- Hiç de mutsuz bir havada değildi.

*

Herhangi bir ünlü düşünürün aklına gelmiş midir bilmiyorum ama ünlü bir düşünür falan olmadığım halde benim aklıma şöyle bir özdeyiş geldi:

*

Tutunulmasından emin olmadığınız dallara tutunursanız düşme ihtimaliniz yüksek olur.





KATILIM TÖRENİNDEN CEMİL TUGAY İZLENİMLERİ

- Olayı kafada bitirmişlere özgü bir rahatlık içindeydi.

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- Erdoğan övgüsü... Gürül gürüldü.

- Yunus’tan dizeler okuması ve maneviyat vurgusu yapması, çabuk ısındığını gösteriyordu.

- Endişe, kararsızlık, yaptığından emin olmamak... Kıyısından bile geçmiyordu.

- Kendisini hiç bu kadar gülümserken görmemiştim.

- Bağrına basılmasından duyduğu memnuniyeti gizlemiyordu.

- Bir iç huzuruna ulaşmış gibiydi.

- Hitabeti de hiç fena değildi.

YANILGI YANILGI BÜYÜYEN BİR YANILMAZLIĞA DOĞRU

Yer: Çeşme Belediye Meclisi.

Meclisi yöneten isim: Yeni Parti’den Lal Denizli.

*

Lal Denizli’nin başkanlık kürsüsünden söylediği sözler şunlar:

*

“Atanmış ilçe başkanına bak sen! Atanmış ilçe başkanına bak sen! Ay senin ağzını yerim ben! Atanmış ilçe başkanına bak sen! Haydi güzelim! Haydi güzelim!”

*

Lal Denizli’ye uzaktan baktığımda...

Çok “cool”, aşırı hanımefendi, fazlasıyla mahcup bir kişiliğe sahip olduğunu sanıyordum.

Böyle zannetmemde biraz da babası Mustafa Denizli’nin o meşhur nezaketinin etkisi vardı.

*

Ve işte yine / yeni / yeniden yanıldım.

“İnsan tanıyamıyorum ben” demek yerine şöyle demeyi tercih edeceğim:

*

Yanılgı yanılgı büyüyen bir yanılmazlığa doğru gideceğim inşallah.



