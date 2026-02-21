Adamların okullarında Noel nasıl kutlanıyor

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okullardaki ramazan etkinlikleri yanına bile yaklaşamaz. Okul koridorları Noel ilahileriyle çınlar, sınıflar Noel süslemeleriyle donatılır, çocuklar kiliselere geziye götürülür.

*

- ALMANYA: Alman okullarına şöyle bir bakalım: Noel? Layıkıyla kutlanır. Noel ilahileri? En gür sedayla söylenir. Kilise gezileri? Mutlaka yapılır. “Bu hükümet okullarımızı Ortaçağ karanlığına sürüklüyor” diyen var mıdır? Pek sanmıyorum.

*

- İTALYA: Noel zamanı İtalya okullarında Katolik bir maneviyat kaplar her köşeyi. Noel süslemeleriyle dolar tüm sınıflar. Noel ilahileri söylenir. Kiliselerdeki törenlere gidilir. Bunlar çok yaygındır ve üstüne üstlük gayet normal karşılanır.

*

- HOLLANDA: İftar gibi, sahur gibi dinsel anlam yüklenmiş Noel yemeği yenir okullarda. Sınıflar özgürce süslenir. Işıklarla donatılır her taraf. İncil’den hikâyeler okunur. Kiliseler ziyaret edilir. Bir Noel coşkusu yaşar tüm öğrenciler.

*

- ABD: İzlediğim tüm Amerikan lise filmlerinde hep aynı şeyi gördüm: Noel’e olağanüstü bir ilgi. İlahiler söyleniyor, Noel neşesi yükseltiliyor, dini temsiller veriliyor falan. Kilise ziyaretlerinden de hiç kaçınılmıyor.

YARDIMCILARLA SIFIR SORUN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcılarını belirlerken...

Her iki bakanın da görüşlerini dikkate almış.

*

Sanırım amaç şu:

Bakanların yardımcılarıyla sıfır sorun yaşamaları ve eşsiz bir uyum içinde çalışmaları.

İRAN / ABD SAVAŞINA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR

- SORU: Vuracak mı, vurmayacak mı?

- CEVAP: Vurmayacak olsa bu kadar masraf yapmazdı o sarı kafa.

*

- SORU: Çin ve Rusya olaya karışır mı?

- CEVAP: Çin’den de Rusya’dan da bir şey bekleme dostum. İkisi de dümenine bakıyor.

*

- SORU: İran’da rejim yıkılır mı?

- CEVAP: İşin içinde “itikat” olmasaydı yıkılırdı ama işin içinde “itikat” var.

*

- SORU: Hamaney’i Maduro gibi helikopterlerle kaçırırlar mı?

- CEVAP: Maduro elmaysa Hamaney armuttur. Elmalarla armutları karıştırmayalım lütfen.

*

- SORU: İsrail bu savaşa karışır mı?

- CEVAP: Ne demek karışır mı? İsrail bu işin göbeğinde. ABD, İsrail’in vekil gücü.

*

- SORU: İran ne yapar?

- CEVAP: Fettah füzelerini yollamaya fırsat bulabilirlerse bir şeyler yapabilirler.

*

- SORU: Şah’ın oğlu İran’da işbaşına gelebilir mi?

- CEVAP: Şu işsiz güçsüz, mesleksiz, boş beleş herifin böyle ciddi bir konuda yeri yok.

BİR KEDİ BELGESELİNDEN ÖĞRENDİKLERİM

- Kediler, isimlerini biliyorlarmış ama isimleri söylendiğinde canları isterse dönüp bakıyorlarmış.

*

- Parmağınızı kedinin burnuna doğru yavaşça uzatın, eğer kedi, burnunu parmağınıza değdiriyorsa... Bilin ki sizinle tokalaşmıştır.

*

- Kedilerin bıyıkları, resmen tılsımlı bir mekanizmaymış. Bıyıkları sayesinde merkezkaç hesaplamaları yapabiliyorlarmış.

*

- Bir kedi, size sürtünüyorsa şunu demek istiyormuş: Hadi yine iyisin, seni dostum olarak seçtim Pikachu.

ÜNLÜLER KAÇA AYRILIR

- EN ÜNLÜLER: Bu kademe çok yüksek bir kademe. Örnek: İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Tarkan, Cem Yılmaz, basamağı. Buradan ötesi Nirvana.

*

- DÖNEMSEL ÜNLÜLER: O dönem hangi dizi revaçtaysa o dizinin oyuncuları çok ünlü olurlar. Sokaklarda dizideki isimleriyle etrafları çevrilir.

*

- AZ ÜNLÜLER: Dijital çağın doğurduğu ünlülerdir bunlar. İlgilileri tanırlar ama çok iyi tanırlar.

*

- ESKİ ÜNLÜLER: Sokaklarda genellikle “Bu şey değil miydi ya” diye gösterilirler. Hatırlanacaklardır ama bir türlü isimleri akla gelmez.

*

- HOCA ÜNLÜLER: Bu kategoriye iki örnek vereceğim: İlber Hoca ve Cübbeli Hoca. İkisini de sokakta gördüm. İkisi de öyle böyle değil, acayip ünlü.

*

- GAZETECİ ÜNLÜLER: Ekranlarda tartışma programlarına çıkan gazeteciler bu kategoriye giriyor. Özellikle Anadolu’da ve İstanbul/Ankara uçaklarında çok fanları var bunların.