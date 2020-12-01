Acun dedi ki

Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
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Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
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Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
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Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
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Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
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- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
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- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
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- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
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- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
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TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
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AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
Acun dedi ki
“Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var.
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Bu tweet’ler ortaya çıktıktan sonra...
Acun Ilıcalı, Uğur’u diskalifiye etti yarışmadan.
*
Ve fakat...
Diskalifiyenin gerçekleştiği programda...
Uğur, kendisini öyle güzel ifade etti ki...
Herkes etkilendi.
Yıllar önce attığı o tweet’leri, ergenlik döneminin affedilmez hataları olarak niteledi... İçten bir pişmanlık sergiledi. Tepkileri anlayışla karşılayan bir edası vardı. Cemil Çiçek’in gündeme getirdiği tabirle “tevbe-i nasuha” yoluna başvuruyordu.
*
Herkes gibi ben de çok etkilendim bu samimi pişmanlıktan.
Hemen Acun’u aradım.
Dedim ki:
*
“Bu denli pişman olmuş birine kıymasaydınız. Bir şans daha verseydiniz. Ne olurdu?”
*
Acun, şu üç mesajı verdi:
*
- BİR: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.
*
- İKİ: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.
*
- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.
*
Adam haklı abiler. Dağılabiliriz.
ŞEFFAFLIĞA ÖVGÜ
- Bir rakam saklanırsa... Bütün rakamlara inançsızlık doğar. Rakam saklamak o kadar tehlikelidir ki... Saklama terk edilip açıklamaya başlanıldığında açıklanan rakamın inandırıcılığı da sorgulanır.
*
- Bu devirde saklamak mümkün değil. Hele sakladığını saklamak hiç mümkün değil. Bu nedenle gürül gürül bir şeffaflık kampanyası başlatmak şart. Zira rakamlara güvenilmezse üzerine konuşacağımız konu kalmaz.
*
- İyinin de kötünün de ortaya çıkması için şeffaflık gerekir. İyinin iyi olduğuna bütün kesimleri ikna etmek için şeffaflık gerekir. Kötüyle mücadele azminin ortaya çıkması için de şeffaflık gerekir. Yani şeffaflık, mucize bir dezenfektandır.
MUHALEFET ÇOK KOLAY
FARKINDA mısınız?
Türkiye’de artık muhalefet çok kolaylaştı.
*
“Katar katar sattılar” diye bir tweet atılıyor.
Ve muhalefet adına görevi ifa etmiş olmanın muhteşem rahatlığıyla mis gibi bir uykuya dalınıyor.
*
Ne âlâ değil mi?
Mis yahu mis!
TASALANMA KADİR ŞEKER
TÜM Türkiye, bizim Musa Kesler’in dün Hürriyet’te yayınlanan haberinden öğrendi ki...
Kadir Şeker’in kurtardığı kadın...
Bir uyuşturucu operasyonunda yakalanmış. Kadının imam nikâhlı olduğu adam, uyuşturucu işindeymiş.
Falan...
*
Tabii herkeste aynı duygu yükseldi:
*
Ah Kadir ah! Değer miydi bu kadın için?
*
Ben hiç de böyle düşünmüyor ve buradan Kadir Şeker’e sesleniyorum:
*
Tasalanma Kadir! Sen yapılması icap eden bir insanlık görevi yaptın. Erkek şiddetine maruz kalan bir kadını kurtarmaya çalıştın. Kurtardığın kadının cibilliyetini bilmen, anlaman tabii ki mümkün değildi. Hem bilsen ne olacaktı ki! Önemli olan kurtardığın şahsın karakteri ya da karaktersizliği değildi ki... Önemli olan o anda şiddete maruz kalan mazlum bir kadını, magandanın elinden almaktı. O nedenle sen hiç tasalanma. Söylenenlere bakıp da “keşke” falan deme.
ORDUMUZUN KADRİNİ KIYMETİNİ ANLADIK
“TÜRK ordusu satılmıştır” gibi bir cümle karşısında bütün kaşlar kalktı.
Bu ifade, sonradan düzeltilmiş olsa da...
Tepkiler dinmek bilmedi.
*
Güzel bir duyarlılık.
Ama keşke aynı duyarlılığı...
FETÖ’nün etkin olduğu dönemde...
“İyi ki bu orduyla savaşa girmemişiz” diyen Bülent Arınç karşısında da sergileseydik.
*
Sadece Bülent Arınç mı bu türden sözler etmişti?
Hayır, hayır!
FETÖ’nün etkin olduğu dönemde soluğu Taraf gazetesinde alan kim varsa Türk ordusuna sövmekle meşguldü.
“Vesayet” adlı sihirli sözcüğün meşru gücüne yaslanıp...
Vuruyorlar da vuruyorlardı.
*
Ve bugün “Türk ordusu satılmıştır” lafına gösterilen tepkiyi görünce...
“Nereden nereye” dedim.
*
Neyse... Neyse...
Bu vesileyle anladık ki...
Artık Türkiye’de tüm kesimlerde...
Türk ordusunun gözbebeği gibi korunması gereken bir kurum olduğuna dair duyarlılık oluşmuş durumda.
*
Bu da bir şeydir.
Hem de önemli bir şey.
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