Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

- Sanatçılar üzerinde söyletme mecburiyeti baskısı oluşturmaktan çok mutlular.

- Sosyal medyada muhafazakâr kitlenin aşağılanmasından çok mutlular.

- Kutuplaşmanın derinleşmesinden çok mutlular.

- Sokaklara çıkmaktan çok mutlular.

- Sadece kendileri gibi düşünenlere tahammül etmekten çok mutlular.

*

“Hah şöyle. Kendimize geldik” falan duygusuyla dopdolu bu mutlu kitleye...

Kötü bir haberim var:

*

Bu ülkede...

Kaba saba şakalardan. / Anlamsız boykot listelerinden. / Kahveci dükkânı baskınlarından. / Vurup kırmalardan. / İşin içine çoluğu çocuğu katan beddualardan. / “Herkes safını seçsin” türü dayatmalardan. / Cepheleşmenin körüklenmesinden.

Rahatsız olan milyonlar var.

*

Onları iterek, onları kendinizden uzaklaştırarak, onları kendi aralarında birlik olmaya zorlayarak...

Başarılı bir sonuç almanız imkânsız.

ÖNE ÇIKANLAR

- MAHMUT TANAL: Her eylem zamanı olduğu gibi bu eylem zamanı da sempatisine zirve yaptırmayı başardı. Alaycı bir sempatinin kahramanı oldu sonuçta.

*

- MUSTAFA VARANK: Sosyal medya savaşçısı. Muazzam bir mücadele potansiyeli var. Moralini asla bozmuyor. Sıkı polemikler çıkarıyor.

*

- ALİ MAHİR BAŞARIR: Her dikkat çekici, her olay yaratan, her gerilim yükselten açıklama ondan geliyor. Son dönemin en enerjik siyasetçisi. Kitlesi kendisinden razı gibi.

*

- EBUBEKİR ŞAHİN: Her açıklamasında bir kesimin tepkisini almasına rağmen yolundan asla dönmeyen bir yapısı var. Aldırmıyor ve üstüne üstüne gidiyor.

*

- HASAN İMAMOĞLU: Ekrem Bey’in babası. “Çocuklarının ciğerini yemek zorunda kalsınlar” falan türü bir beddua ile “keşke hiç konuşmasaydı” dedirtti.

*

- MANSUR YAVAŞ: Adından çok söz ediliyordu ancak son olaylar kendisine pek yaramadı. Şimdilik durumu idare ediyor. Mottosu: Gün ola harman ola.

*

- DAVUT GÜL: İstanbul Valisi olarak son süreçte çok iyi bir sınav verdi. Tartışmaları alevlendirmek yerine sükuneti sağlamak için çaba sarf etti.

*

- ÖZGÜR ÖZEL: Sürecin en kazançlı ismi. Kendi kitlesine kendisini kabul ettirdi. Taraftarlarını dönüştüremezse de mobilize etmeyi başardı. Buradan bağımsızlaşarak ve özgürleşerek çıkabilir.

MUHARREM İNCE’Yİ NEDEN KONUŞTURMADILAR

- Çünkü lider potansiyelli birini aralarında istemediler.

- Çünkü sadakatleri davaya değil.

- Çünkü kitleyi kendilerinden daha fazla coşturacak birine tahammül edemiyorlar.

- Çünkü birleşerek kazanmak ideali sadece lafta.

- Çünkü CHP yönetiminde herkes hesap kitap yapmakta.

- Çünkü İnce’nin yükselişi işlerine gelmiyor.

AHMED ŞARA HÜKÜMETİNDE HIRİSTİYAN FEMİNİST BAKAN

Suriye’de yeni kabine açıklandı.

*

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat oldu.

Kabawat, Hıristiyan ve feminist olarak biliniyor.

*

Yeni Suriye’de sekülerle hayat hakkı olmayacak diyenler online mi?

BAYRAM BULUŞMALARINDA KONUŞULAN KONULAR

- “Ekrem İmamoğlu aday olamayacaksa yerine kim aday olacak?” meselesi.

*

- “1950’lerde camiler, 2025’lerde kafeler ayrılmış durumda” üzerine geyikler.

*

- “Özgür Özel gerçek bir lider oldu mu?” sorusuna yanıtlar.

*

- “Maltepe Meydanı kaç kişi alıyor?“ üzerine polemikler.

*

- “Dokuz günlük tatilde kampta çadır tatili yapmak iyi fikir mi?” konulu anketler.

*

- “Nusret’e giden Araplar da boykota dahil olacak mı?” sorunsalı.

*

- “28 Şubat’ın Kıbrıs’a yeni gelmesi” olayı.

BAYRAMDA BİLE UZAK DURULASI TİPLER

- Konuyu sürekli siyasete getiren tip.

- Herkesin kendisi gibi düşünmesi gerektiğine inanan, kendisi gibi düşünmeyenlerden nefret eden tip.

- Kendiyle baş başa kalmaktan acayip korkan tip.

- Sıfır politik bilincine sahip olduğu halde kendisini politik bir deha sanan tip.

- Azıcık komik olduğunu düşündüğü her espriyi WhatsApp’tan sağa sola yollayan tip.

YAPAY ZEKÂDAN ÖĞRENDİM

- SORU: Dünyada bir yılda çekilen film sayısı nedir sayın yapay zekâ?

*

- CEVAP: Not al dostum. Dünya genelinde yılda yaklaşık 7 bin / 8 bin civarında uzun metrajlı film üretildiği tahmin ediliyor. Ancak bu sayılar bağımsız filmler, belgeseller ve dijital platformlar için üretilen içerikler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.