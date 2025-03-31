Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

Paylaş
- Sanatçılar üzerinde söyletme mecburiyeti baskısı oluşturmaktan çok mutlular.
- Sosyal medyada muhafazakâr kitlenin aşağılanmasından çok mutlular.
- Kutuplaşmanın derinleşmesinden çok mutlular.
- Sokaklara çıkmaktan çok mutlular.
- Sadece kendileri gibi düşünenlere tahammül etmekten çok mutlular.
*
“Hah şöyle. Kendimize geldik” falan duygusuyla dopdolu bu mutlu kitleye...
Kötü bir haberim var:
*
Bu ülkede...
Kaba saba şakalardan. / Anlamsız boykot listelerinden. / Kahveci dükkânı baskınlarından. / Vurup kırmalardan. / İşin içine çoluğu çocuğu katan beddualardan. / “Herkes safını seçsin” türü dayatmalardan. / Cepheleşmenin körüklenmesinden.
Rahatsız olan milyonlar var.
*
Onları iterek, onları kendinizden uzaklaştırarak, onları kendi aralarında birlik olmaya zorlayarak...
Başarılı bir sonuç almanız imkânsız.
ÖNE ÇIKANLAR
- MAHMUT TANAL: Her eylem zamanı olduğu gibi bu eylem zamanı da sempatisine zirve yaptırmayı başardı. Alaycı bir sempatinin kahramanı oldu sonuçta.
*
- MUSTAFA VARANK: Sosyal medya savaşçısı. Muazzam bir mücadele potansiyeli var. Moralini asla bozmuyor. Sıkı polemikler çıkarıyor.
*
- ALİ MAHİR BAŞARIR: Her dikkat çekici, her olay yaratan, her gerilim yükselten açıklama ondan geliyor. Son dönemin en enerjik siyasetçisi. Kitlesi kendisinden razı gibi.
*
- EBUBEKİR ŞAHİN: Her açıklamasında bir kesimin tepkisini almasına rağmen yolundan asla dönmeyen bir yapısı var. Aldırmıyor ve üstüne üstüne gidiyor.
*
- HASAN İMAMOĞLU: Ekrem Bey’in babası. “Çocuklarının ciğerini yemek zorunda kalsınlar” falan türü bir beddua ile “keşke hiç konuşmasaydı” dedirtti.
*
- MANSUR YAVAŞ: Adından çok söz ediliyordu ancak son olaylar kendisine pek yaramadı. Şimdilik durumu idare ediyor. Mottosu: Gün ola harman ola.
*
- DAVUT GÜL: İstanbul Valisi olarak son süreçte çok iyi bir sınav verdi. Tartışmaları alevlendirmek yerine sükuneti sağlamak için çaba sarf etti.
*
- ÖZGÜR ÖZEL: Sürecin en kazançlı ismi. Kendi kitlesine kendisini kabul ettirdi. Taraftarlarını dönüştüremezse de mobilize etmeyi başardı. Buradan bağımsızlaşarak ve özgürleşerek çıkabilir.
MUHARREM İNCE’Yİ NEDEN KONUŞTURMADILAR
- Çünkü lider potansiyelli birini aralarında istemediler.
- Çünkü sadakatleri davaya değil.
- Çünkü kitleyi kendilerinden daha fazla coşturacak birine tahammül edemiyorlar.
- Çünkü birleşerek kazanmak ideali sadece lafta.
- Çünkü CHP yönetiminde herkes hesap kitap yapmakta.
- Çünkü İnce’nin yükselişi işlerine gelmiyor.
AHMED ŞARA HÜKÜMETİNDE HIRİSTİYAN FEMİNİST BAKAN
Suriye’de yeni kabine açıklandı.
*
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat oldu.
Kabawat, Hıristiyan ve feminist olarak biliniyor.
*
Yeni Suriye’de sekülerle hayat hakkı olmayacak diyenler online mi?
BAYRAM BULUŞMALARINDA KONUŞULAN KONULAR
- “Ekrem İmamoğlu aday olamayacaksa yerine kim aday olacak?” meselesi.
*
- “1950’lerde camiler, 2025’lerde kafeler ayrılmış durumda” üzerine geyikler.
*
- “Özgür Özel gerçek bir lider oldu mu?” sorusuna yanıtlar.
*
- “Maltepe Meydanı kaç kişi alıyor?“ üzerine polemikler.
*
- “Dokuz günlük tatilde kampta çadır tatili yapmak iyi fikir mi?” konulu anketler.
*
- “Nusret’e giden Araplar da boykota dahil olacak mı?” sorunsalı.
*
- “28 Şubat’ın Kıbrıs’a yeni gelmesi” olayı.
BAYRAMDA BİLE UZAK DURULASI TİPLER
- Konuyu sürekli siyasete getiren tip.
- Herkesin kendisi gibi düşünmesi gerektiğine inanan, kendisi gibi düşünmeyenlerden nefret eden tip.
- Kendiyle baş başa kalmaktan acayip korkan tip.
- Sıfır politik bilincine sahip olduğu halde kendisini politik bir deha sanan tip.
- Azıcık komik olduğunu düşündüğü her espriyi WhatsApp’tan sağa sola yollayan tip.
YAPAY ZEKÂDAN ÖĞRENDİM
- SORU: Dünyada bir yılda çekilen film sayısı nedir sayın yapay zekâ?
*
- CEVAP: Not al dostum. Dünya genelinde yılda yaklaşık 7 bin / 8 bin civarında uzun metrajlı film üretildiği tahmin ediliyor. Ancak bu sayılar bağımsız filmler, belgeseller ve dijital platformlar için üretilen içerikler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.
Paylaş