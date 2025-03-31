×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu#Muharrem İnce

Özgür Özel’in kahveci dükkânını hedef almasından çok mutlular.

Haberin Devamı

- Sanatçılar üzerinde söyletme mecburiyeti baskısı oluşturmaktan çok mutlular.

- Sosyal medyada muhafazakâr kitlenin aşağılanmasından çok mutlular.

- Kutuplaşmanın derinleşmesinden çok mutlular.

- Sokaklara çıkmaktan çok mutlular.

- Sadece kendileri gibi düşünenlere tahammül etmekten çok mutlular.

*

“Hah şöyle. Kendimize geldik” falan duygusuyla dopdolu bu mutlu kitleye...

Kötü bir haberim var:

*

Bu ülkede...

Kaba saba şakalardan. / Anlamsız boykot listelerinden. / Kahveci dükkânı baskınlarından. / Vurup kırmalardan. / İşin içine çoluğu çocuğu katan beddualardan. / “Herkes safını seçsin” türü dayatmalardan. / Cepheleşmenin körüklenmesinden.

Rahatsız olan milyonlar var.

*

Onları iterek, onları kendinizden uzaklaştırarak, onları kendi aralarında birlik olmaya zorlayarak...

Haberin Devamı

Başarılı bir sonuç almanız imkânsız.

ÖNE ÇIKANLAR

- MAHMUT TANAL: Her eylem zamanı olduğu gibi bu eylem zamanı da sempatisine zirve yaptırmayı başardı. Alaycı bir sempatinin kahramanı oldu sonuçta.

*

- MUSTAFA VARANK: Sosyal medya savaşçısı. Muazzam bir mücadele potansiyeli var. Moralini asla bozmuyor. Sıkı polemikler çıkarıyor.

*

- ALİ MAHİR BAŞARIR: Her dikkat çekici, her olay yaratan, her gerilim yükselten açıklama ondan geliyor. Son dönemin en enerjik siyasetçisi. Kitlesi kendisinden razı gibi.

*

- EBUBEKİR ŞAHİN: Her açıklamasında bir kesimin tepkisini almasına rağmen yolundan asla dönmeyen bir yapısı var. Aldırmıyor ve üstüne üstüne gidiyor.

*

- HASAN İMAMOĞLU: Ekrem Bey’in babası. “Çocuklarının ciğerini yemek zorunda kalsınlar” falan türü bir beddua ile “keşke hiç konuşmasaydı” dedirtti.

*

- MANSUR YAVAŞ: Adından çok söz ediliyordu ancak son olaylar kendisine pek yaramadı. Şimdilik durumu idare ediyor. Mottosu: Gün ola harman ola.

*

- DAVUT GÜL: İstanbul Valisi olarak son süreçte çok iyi bir sınav verdi. Tartışmaları alevlendirmek yerine sükuneti sağlamak için çaba sarf etti.

*

- ÖZGÜR ÖZEL: Sürecin en kazançlı ismi. Kendi kitlesine kendisini kabul ettirdi. Taraftarlarını dönüştüremezse de mobilize etmeyi başardı. Buradan bağımsızlaşarak ve özgürleşerek çıkabilir.

Haberin Devamı

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

MUHARREM İNCE’Yİ NEDEN KONUŞTURMADILAR

- Çünkü lider potansiyelli birini aralarında istemediler.

- Çünkü sadakatleri davaya değil.

- Çünkü kitleyi kendilerinden daha fazla coşturacak birine tahammül edemiyorlar.

- Çünkü birleşerek kazanmak ideali sadece lafta.

- Çünkü CHP yönetiminde herkes hesap kitap yapmakta.

- Çünkü İnce’nin yükselişi işlerine gelmiyor.

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

AHMED ŞARA HÜKÜMETİNDE HIRİSTİYAN FEMİNİST BAKAN

Suriye’de yeni kabine açıklandı.

*

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat oldu.

Kabawat, Hıristiyan ve feminist olarak biliniyor.

*

Yeni Suriye’de sekülerle hayat hakkı olmayacak diyenler online mi?

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

BAYRAM BULUŞMALARINDA KONUŞULAN KONULAR

- “Ekrem İmamoğlu aday olamayacaksa yerine kim aday olacak?” meselesi.

*

Haberin Devamı

- “1950’lerde camiler, 2025’lerde kafeler ayrılmış durumda” üzerine geyikler.

*

- “Özgür Özel gerçek bir lider oldu mu?” sorusuna yanıtlar.

*

- “Maltepe Meydanı kaç kişi alıyor?“ üzerine polemikler.

*

- “Dokuz günlük tatilde kampta çadır tatili yapmak iyi fikir mi?” konulu anketler.

*

- “Nusret’e giden Araplar da boykota dahil olacak mı?” sorunsalı.

*

- “28 Şubat’ın Kıbrıs’a yeni gelmesi” olayı.

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

BAYRAMDA BİLE UZAK DURULASI TİPLER

- Konuyu sürekli siyasete getiren tip.

- Herkesin kendisi gibi düşünmesi gerektiğine inanan, kendisi gibi düşünmeyenlerden nefret eden tip.

- Kendiyle baş başa kalmaktan acayip korkan tip.

- Sıfır politik bilincine sahip olduğu halde kendisini politik bir deha sanan tip.

Haberin Devamı

- Azıcık komik olduğunu düşündüğü her espriyi WhatsApp’tan sağa sola yollayan tip.

YAPAY ZEKÂDAN ÖĞRENDİM

- SORU: Dünyada bir yılda çekilen film sayısı nedir sayın yapay zekâ?

*

- CEVAP: Not al dostum. Dünya genelinde yılda yaklaşık 7 bin / 8 bin civarında uzun metrajlı film üretildiği tahmin ediliyor. Ancak bu sayılar bağımsız filmler, belgeseller ve dijital platformlar için üretilen içerikler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Acayip mutlu olanlara kötü bir haberim var

#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu#Muharrem İnce
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Özgür Özel’in rakibi Dilek İmamoğlu mu olacak

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Savunma Bakanı Güler’den barış süreci için son uyarı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

İSTON, İSPARK ve ötesi

 FUAT BOL
FUAT BOL

28. haftada radara takılanlar

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Suyun şakası yok

 MURAT YILMAZ
MURAT YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ