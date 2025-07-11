ABD’li Temsilci’den Suriye sloganı: Tek ülke Tek millet Tek ordu

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi.

Ama aynı zamanda...

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi.

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Trump’ın yakın ekibinden. Trump’ın en güvendiği isimlerden. Trump’ın özel olarak görevlendirdiği bir isim.

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Tom Barrack, Suriye konusunda öyle bir konuştu ki...

İlk bakışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğunu sanırsınız.

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Söylediği her cümle...

- Türkiye’nin Suriye tezlerini yansıtıyor.

- Türkiye’nin kırmızı çizgileriyle uyumlu.

- Türkiye’nin yaklaşımıyla bire bir aynı.

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İşte Tom Barrack’ın en önemli açıklaması:

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“Suriye için hepimiz uzlaşmalıyız ve şu sonuca varmalıyız: Tek ülke, tek millet, tek ordu, tek Suriye.”

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Başka mesajları da var Tom Barrack’ın.

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Mesela...

“SGD’nin Suriye ordusu içinde ayrı blok olma ısrarı, büyük bir sorundur” diyor.

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Mesela...

“SGD yavaş davranıyor. Onlara tavsiyem süreci hızlandırmaları” diyor.

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Mesela...

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“SGD için tek bir yol var: Şam. Mesajım bu” diyor.

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Mesela...

“Federalizm bölgede işe yaramıyor. Herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor” diyor.

*

Suriye’de Türkiye’nin asıl muhatabı SGD falan değil.

Suriye’de Türkiye’nin asıl muhatabı ABD.

*

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin bu açıklamalarının ardından...

“PKK silah bırakıyor ama Suriye’deki varlığını koruyacak” türü öngörülerin tümü çöpe gitmek üzere.

*

Şimdilik şu kadarını söylemek istiyorum:

*

Tom Barrack, benim şu hayatta pozitif yaklaştığım tek ABD’li siyasetçi.

Aman nazarlara gelmesin.

SİLAH BIRAKMA GÜNDEMİ

SEMBOLİK DEĞİL EN BÜYÜK ADIM

Bazıları yarınki silah yakma olayına “sembolik” diyorlar.

Hayır.

Sembolik falan değil.

Sürecin en önemli aşamasının en büyük adımı.

*

Ortada bir sembolizm varsa...

O da sadece “silahların yakılması” olayında var.

Bugün bunun dışında bir sembolizm göndermesi olmayacak.

*

Bugün silahların yakılması...

PKK’nın silah bırakmasına giden yolun ilk büyük adımı.

Bundan sonraki süreçte silah bırakmanın adımları gelecek.

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BESE HOZAT FAKTÖRÜ

Bese Hozat, PKK içinde arıza çıkarması en olası elebaşılardan.

Bugünkü silah yakma olayında PKK adına açıklamayı Bese Hozat yapacak.

*

Bunun net anlamı şu:

*

PKK içinde arıza çıkarması en olası isim bile olaya dört elle sarılmış durumda.

Bese Hozat bile aykırılık çıkarmıyorsa...

İşler Türkiye açısından yolunda demektir.

TARİHTEKİ İLKLER

PKK, bundan önce...

- Ateşkes kararı alıyordu.

- Fesih adı altında dönüşüyor, adını değiştiriyordu.

- Silah bırakma işine hiç girişmemişti.

*

Tarihte ilk kez...

- PKK, başka bir isim adı altında dönüşmeksizin kendini feshetmiş durumda.

- PKK, silah bırakmayı kabul etmiş durumda. Hatta bunun ilk adımını atmak üzere.

*

Yani demem o ki...

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Bugün yaşanan süreci, bundan önce yaşananlarla karıştırmamak gerekir.

Bugün benzersiz bir süreç yaşanıyor.

YARIN CUMHURBAŞKANI NE DİYECEK

Bir müjde verecek.

Bir manifesto sunacak.

Bir siyasi yol haritası çizecek.

*

Müjde:

PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir.

*

Manifestonun ana teması:

Silahların bırakılmasının sağlayacaklarıdır.

*

Siyasi yol haritasının vurgusu:

Terörsüz Türkiye vizyonu ve ufku olacaktır.

PERDENİN ÖNÜ PERDENİN ARKASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine Burhanettin Duran getirildi.

*

Allaaaah! Allah!

Perde arkası falan diye...

Ne senaryolar yazılıyor. Ne filmler anlatılıyor. Ne öyküler fısıldanıyor.

*

- Sanki memlekette ilk kez bir görev değişimi oluyormuş gibi.

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- Sanki Erdoğan’ın bu tür kararlar vermesi imkânsızmış gibi.

- Sanki her olayın arkasında mutlaka alengirli işler olurmuş gibi.

Sallıyorlar da sallıyorlar.

*

Yok kardeşim perde arkası ya da perde önü.

Uzun süre görev yapan bir isim gitti, yerine başka bir isim getirildi.

Hepsi bu.

Birilerinin gıybet ve entrika merakını gıdıklamak için ille de bir şeyler uydurmak zorunda değilsiniz ki.