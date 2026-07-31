Abdest alan Özgür Özel için ne dediler

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- TAYYİP ERDOĞAN: Hay maşallah. Hay maşallah.

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- LAİK EMEKLİ GENERAL: Bunlar Tanrı ile kul arasında cereyan etmesi gereken şeyler. Göstermemek lazım.

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- MUZİP AK PARTİLİ: İşte bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ımızın eserlerinden biridir. Reisimiz sadece Türkiye’nin değil muhalefetin de çehresini değiştirmiştir.

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- FANATİK MUHALİF: Önemli olan Özgür Özel’in Erdoğan’ı yenmesidir. Erdoğan’ı yenecekse bırakın abdest almayı zikir çekse razıyız.

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- KEMALCİ TAYFA: Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’ı taklit ediyordu. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’nu taklit ediyor.

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- SEKÜLER TEYZE: Özgür Özel’i çok seviyorum ama ibadet de gizli kabahat de gizli şekerim.

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- YENİ PARTİ FANATİĞİ: Din sizin tekelinizde mi kardeşim? Benim Atatürkçü babaannemin annesi de başörtülüydü. Atatürkçü dedemin babası da kurban keserdi.

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- HOŞGÖRÜLÜ DİNDAR: Ne güzel abdest alıyor. Allah kabul etsin. Allah devamını getirsin. Hüsnü zan gerekir hüsnü zan.

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- İSMAİLAĞA MÜRİDİ: Abdestte sıralamayı yanlış yapıyor. Mesh ederken bazı hataları var. Keşke bizim dergâhta bir kurs görseydi.

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- ELEŞTİREL YORUMCU: AKP’ye benzeyerek başarı kazanamazsınız. Aslı varken taklidine kimse gitmez. Taklitler aslını yaşatır.

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- ÖZELCİ GAZETECİ: Ama bu görüntüyü parti servis etmedi ki. Vatandaşın biri çekmiş. Partinin servis ettiği görüntü değil ki bu.

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- MUSTAFA VARANK: Cast ajansına para vermemek için bizzat oynamış. (Varank’ın sosyal medya hesabından yaptığı gerçek paylaşımdır bu).

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- MATRAK İSLAMCI: Abdest görüntüsünden şunu bir kez daha anlamış olduk: Dindar nesil yetişti elhamdülillah.

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- TANIL BORA: Bu abdest fotoğrafını kapağında kullanacağımız “Post Post Kemalizm’in abdesti” isimli bir kitap planlıyorum İletişim için.

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- ANKET BAĞIMLISI: Bunun anketi çıkınca yorum yapacağım ben. “Özgür Özel’in abdest görüntüsünü beğendim” diyenlerin oranını bilmeden konuşmam.

BAGAJI TEMSİL EDEN ADAM: ÖNDER SAV

ÖNDER Sav demek, biraz da CHP’nin bagajı demektir.

*

Önder Sav denilince akla...

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CHP’nin geçmiş icraatı gelir. CHP’nin devlet partisi kimliği gelir. CHP’nin katı laiklik anlayışı gelir. CHP’nin halkla bütünleşememesi gelir. CHP’nin 1940’lı yılları gelir.

*

Tam da “Yeni Parti, CHP’nin tarihsel bagajından kurtulmuş oldu. Artık kitlelere çok daha kolay açılabilecek” falan diye analizler patlatılırken...

Önder Sav, CHP’den istifa etti.

Ve Yeni Parti’ye doğru yelken açtı.

*

Özgür Özel, “Önder Bey, sizin CHP’de kalmanız bizim için çok daha avantajlı” demek istemiş midir acaba?

Çünkü Önder Sav’ı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde bırakmak...

Bayağı kallavi bir strateji olurdu.

GİDERKEN DE YORUCU

AHMET Davutoğlu partisini kapatıp siyaseti bıraktı.

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Kaleme aldığı veda mektubuna baktım:

Dolu dolu tam dört sayfa. Oku oku bitmiyor.

*

Davutoğlu’nun en önemli özelliği “yorucu” olmasıydı.

Uzun uzun anlatmaya bayılırdı. Ders anlatır gibi konuşurdu. Akademik konferans verir gibi sohbet ederdi.

Çok yorucu bir şahsiyetti vesselam.

*

Davutoğlu’nun veda mektubunu okurken... “Yok mu şunu özet geçecek biri” diye haykırıverdim.

Giderken de yordu yani.

PEKİ YA ALİ BABACAN

TARİHSEL mukadderat hep şöyle gelişti:

*

- Ne zaman Ahmet Davutoğlu’dan söz edilse... Yanına mutlaka Ali Babacan eklendi.

- Ne zaman Ali Babacan’dan söz edilse... Yanına mutlaka Ahmet Davutoğlu eklendi.

*

Bu durumda Ali Babacan da adaya veda eder mi acaba?

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Ederse veda mektubunu uzun tutmaz umarım.

UÇAKLAR, HELİKOPTERLER

YANGIN bölgelerindeki arkadaşlar söylüyorlar:

- Uçaklar vızır vızır.

- Helikopterler sürekli su taşıyor.

- Sahada insanüstü bir mücadele var.

- Ekipler canla başla çalışıyor.

- Vatandaş da destek veriyor.

*

Bu sefer çok daha hazırlıklıyız yani. Umarım nazar değmez.

KALANLARA DOKUNULMAZ ALGISI YERLE BİR OLDU

ETİMESGUT Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP’de kalacağını açıklamıştı.

Yani “butlan” ile yol yürüyecekti.

*

“Kendini garantiye alıyor” diyenler çıktı.

Güya CHP’de kalanlara dokunulmayacaktı.

*

E ne oldu?

“Küt” diye operasyon yapıldı Etimesgut Belediyesi’ne. Beşikçioğlu da gözaltına alındı.

*

Demek ki neymiş?

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Yargı olaya yaklaşırken... “Gidiyor” mu, “kalıyor” mu falan hiç bakmıyormuş.

BAŞKASI ADINA UTANMAK

BİR arkadaşım dedi ki:

*

“Abi Emre Kınay, yanına birini alıp şarkıcılığa soyunmuş. Videoları ortalığı yıkıyor. ‘Halime’ türküsüyle öyle bir dans ediyor ki inanamazsın.”

*

Neymiş diye şöyle bir açtım videoları. Hay açmaz olaydım. Algoritma nedeniyle dün bütün gün bu videolara maruz kaldım.

*

Son durumum şudur: Başkası adına utanmak duygusuyla mahvoldum. Tavsiye eden arkadaşa beddua üstüne beddua ediyorum.