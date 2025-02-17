ABD ile Avrupa arasındaki yedi yeni fark

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AVRUPA: Tutucu ve allame.

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2. ABD: Bam bam yapıyor.

AVRUPA: Taktik maktik peşinde.

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3. ABD: Çılgın yeninin temsilcisi.









AVRUPA: Ağırbaşlı eskinin temsilcisi.

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4. ABD: Her şeyi yakmaya hazır.

AVRUPA: İtfaiyesi bile arızalı.

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5. ABD: Yukarıdan yukarıdan konuşuyor.

AVRUPA: Alttan almayı bile beceremiyor.

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6. ABD: Yükselen yeni değerlerden söz ediyor.

AVRUPA: Eski değerlere yazgılı.

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7. ABD: Güçlüyüm haklıyım diyor.

AVRUPA: Değerlerim var haklıyım diyor.



İNSANA OLAN İTİMADI SARSAN ADAM: LÜTFÜ SAVAŞ



Politik bir tarafı yok söyleyeceklerimin.

Sadece insani tarafı var.

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Lütfü Savaş’ın Hatay’dan aday yapılmasına CHP tabanından çok güçlü bir itiraz yükselmişken... Özgür Özel’in başında olduğu CHP yönetimi, itirazlara rağmen Lütfü Savaş’ı aday yapmış ve sonuna kadar arkasında durmuştu.









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İşte bu Lütfü Savaş, şimdi de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın iptali için mahkemeye koşmuş.

*

Kendisine iyilikten başka bir şey yapmamış partiye ve partinin yönetimine resmen kötülük yapıyor adam. Hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağının kanıtı gibi bir şey bu.

*

Lütfü Savaş, insana ve insanlığa olan itimadı sarsıyor yani.

EN İYİ DOSTLARINIZ ARASINDA MUTLAKA OLMALI



* Yaklaşımları çözüm odaklı olan aşırı pratik bir ARABA TAMİRCİSİ.

* Sürekli “gayet iyisin abi, süper durumdasın” diyen optimist yaklaşımlı bir DOKTOR.

* Adamı ipten almasını başaran, ağzı süper iyi laf yapan bir AVUKAT.

* İslam Memiş tarzı kripto para ve altın konusunda uzman bir FİNANSAL DANIŞMAN.

* Yaptığı astroloji yorumlarına gündelik siyaseti bulaştırıp başı derde girmeyen bir ASTROLOG.

* “Biz onunla kankayız” diye hava atmaya uygun düşecek nitelikte ortalama bir ÜNLÜ.

* Dini konularda sekter olmayan, günahlar karşısında kaşlarını çatmayan bir DİN HOCASI.

* TV programında telefonuna mesaj atıp “şunu da söyle” diyebileceğiniz bir EKRAN GAZETECİSİ.

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İKİSİNE DE HELAL OLSUN



- BİR: Yazın yaptığı gösterilerin tüm gelirlerini Filistin’e bağışlayan DOĞU DEMIRKOL.

- İKİ: 30 Nisan’da İstanbul’da vereceği konserin gelirini Gazze’ye bağışlayan HALUK LEVENT.



HADİSE’YE MELİKE ŞAHİN KONUSUNDA STRATEJİK VE TAKTİK TAVSİYELER



- Haset, çekememezlik, kıskançlık falan... Bunların hepsi insana özgü Hadise. Burada dikkat edeceğin tek husus şu: Belli etmeyeceksin, çaktırmayacaksın, sezdirmeyeceksin. Sen çok belli ediyorsun, çok çaktırıyorsun, çok sezdiriyorsun.









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- Melike Şahin’in şarkı söyleyip puan kazanmasından hoşlanmaman gayet normaldir Hadise. Senin sorunun şu: Dayanamıyorsun, dişini sıkamıyorsun, kendini tutamıyorsun.

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- Melike Şahin’in bir doğallığı var ve senin bu doğallıkla mücadele etmek istemen çok anlaşılır bir şey Hadise. Ama doğallıkla mücadele, mücadelelerin en zorlusudur. Muazzam bir planlama ister. Senin bu konuda bir plancığın bile yok maalesef.

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- Melike Şahin şarkı söyleyince sen de şarkı söylemek için çırpınıyorsun. Melike Şahin dans edince sen de dans etmek için fırsat kolluyorsun. Melike Şahin sosyal mesaj verince sen de sosyal mesaj vermeye çalışıyorsun. Biraz özgün olmalısın Hadise.

MECLİS LOKANTASI KİMİN LOKANTASIDIR



Meclis lokantası, aslında halkın lokantasıdır.

Şöyle ki:

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Bir milletvekili, bazen 50 vatandaşa yemek ısmarlar o lokantada.

Ağrı’dan, Tekirdağ’dan, Yozgat’tan milletvekilini ziyarete gelenlerin yemek yediği yerdir o lokanta.

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Ben bir günde 88 vatandaşa Meclis lokantasında yemek ısmarlayan milletvekili tanıyorum.

Dışarıdaki pahalı lokantalarda ısmarlanan yemeği kabul etmez vatandaşlarımız, ille de Meclis lokantasını isterler.

Meclis lokantası vatandaşın lokantasıdır, halkın lokantasıdır yani.

VİDEOLAR ARASINDA



Vize alamadığı için ağlayan kız videosu:

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Portekiz’e gidecekmiş, vize alamamış. Ağlıyor, sızlıyor. “Çerez niyetine fethettiğimiz ülke, nasıl olur da bana vize vermez” diye isyan ediyor. “Sen İzmir’den küçüksün ey Portekiz” falan diye dövünüyor. Rolse acayip komik. Gerçekse çok trajik.









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Sevgilisinden aldığı hediyeleri beğenmeyen kız videosu:

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Sevgililer Günü’nde sevgilisi buna bir dizi hediye vermiş. Hepsini toplasan bir numara çıkmıyor hediyelerden. Hepsi ıvır zıvır. Kızımız, hediyeleri gösterip “Benim değerim bu mu” diye soruyor. Kişisel değerini, aldığı hediyenin değeriyle ölçme kızım.