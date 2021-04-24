90’ların fırtınası: Selahattin Duman

Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
90’ların fırtınası: Selahattin Duman
Selahattin Duman 90’ların köşe yazarıydı.
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
- Milletimizin tuhaf özellikleriyle inceden dalgasını geçerdi, kendisini asla ciddiye almazdı...
- Kendisini ciddiye alanları da ciddiye almazdı, yazılarında gam/kasavetin kıyısından bile geçmezdi.
- O kadar ki milli yas günlerimizde yazılarına ara verirdi.
*
Ama şunu unutmayalım.
Selahattin Duman’ın bunları yaparken bir fırtına gibi esmesinin üç temel dayanağı vardı:
- BİR: Müthiş zekâsı...
- İKİ: Çok okuması ve muhteşem bir kültürel donanıma yaslanması...
- ÜÇ: Gözlem yeteneği...
*
Selahattin Duman...
Her zaman okundu, her zaman ilgi gördü, her zaman dikkat çekti.
Ama onun asıl efsane olduğu yıllar 90’lardı.
O yılların hicivcisiydi daha çok. O yıllara özgü bir mizah yaptı.
*
Allah gani gani rahmet eylesin bu büyük ustaya...
HULKİ CEVİZOĞLU’NUN ŞİFRELERİNİ ÇÖZÜYORUM
HULKİ Cevizoğlu, CNN Türk’te Hande Fırat’ın programında 128 milyar dolarla ilgili şifreli açıklamalar yapmış.
*
Cevizoğlu’nun şifrelerini çözüyorum:
*
- Cevizoğlu’nun 128 milyar dolar konusunu ilk kez gündeme getiren isim olarak tanımladığı kişi... Cem Uzan’ın ta kendisidir.
*
- Cevizoğlu’nun Cem Uzan’dan sonra konuyu medyaya taşıyan isim olarak işaret ettiği kişi Sözcü yazarının oğlu olan Sözcü yazarıdır. (Burayı ben de şifreli geçtim).
*
- Peki Cevizoğlu’nun “bana bunları sağın, solun, kuzeyin, güneyin, herkesin sevdiği, ekonomiden anlayan bir kişi anlattı” dediği kişi kim? Galiba bu kişi İlhan Kesici’dir.
*
Bütün bunlardan çıkan sonuç ise şudur:
*
Kaçak durumundan kurtulmak için AK Parti’ye yanaşmayı deneyen, bu uğurda Ahmet Necdet Sezer’e “En gizli FETÖ’cü” falan diye hakaret eden, ancak hükümetten yüz bulamayınca kendisini iyiden iyiye AK Parti karşıtlığına vuran CEM UZAN...
Bu 128 milyar dolar işinin ilk suflesini Sözcü yazarına vermiş.
*
Peki bu durum muhalefetin 128 milyar dolar üzerinden kampanya yapmasına halel getirir mi?
Getirmez tabii...
Niye getirsin?
*
Ama kamuoyunun da ilk suflör ile ilgili yapılan her türlü spekülasyonu bilmesinin bir sakıncası olmasa gerek.
KUMSAL CEMRE’LERE DESTEK OLMALIYIZ
23 Nisan’da Hürriyet’te konuk yazar oldu 7 yaşındaki Kumsal Cemre.
Tamamen kendi kişisel girişimleriyle yaptı bunu.
Yazısını “Atamızın izinde çok çalışacağız” başlığıyla yayınladık.
*
Kumsal Cemre, Uluslararası Matematik Sınavı’nda dünya birincisi olmuş.
Tam da “Keşke Kumsal Cemre, özel bir eğitime tabi tutulsa” diye düşünüyordum ki...
Cengiz Holding’in Kumsal Cemre gibi özel çocuklar için başlattığı bir projeyi fark ettim reklamlarda.
*
“Ay Yıldızın Çocukları” adını verdikleri projeyle... Matematik, yüzme, satranç, müzik yarışmalarında dünya birincilikleri kazanan yetenekli çocuklara eğitim desteği sağlayacaklarmış. Çok güzel, çok hayırlı bir girişim.
*
Ama bizim Kumsal Cemre’mizin de bu projenin içinde yer alması şart. Yoksa en azından bana biraz eksik kalırmış gibi gelir.
EZHEL’İN SAÇMALAMASI MELİS’İN TÜY DİKMESİ
RAP’çi Ezhel şöyle demiş:
*
“Türkiye’nin şu anda Nazi Almanyası’ndan farkı yok.”
*
Melis Alphan adlı şahıs durur mu, o da hemen şu karşılığı vermiş:
*
“O kâbus Nazi Almanyası’nda hiç değilse bilim, teknoloji ve doğayı koruma vardı”.
*
Hükümeti eleştir. Hükümeti yeterince demokratik bulma. Hükümeti otoriter bul. Hepsine tamam.
*
Ama arkadaş, milyonlarca kişiyi gaz odalarında katletmiş lanetli bir rejim ile Türkiye’nin bugününü kıyaslamak da neyin nesi?
*
Hadi kıyasladın...
Gaz odalarında insan katleden bir rejimi, “doğaya saygılı” bulmak da neyin nesi?
*
Muhalefet etmek ile aklı, fikri, izanı kaybetmek arasında muazzam bir fark var.
Bu tipler, işte bu farkı ortadan kaldırmış durumda.
KRAL KİME DENİR?
AYNI anda...
- Hem Jet Fadıl...
- Hem Çiftlikbank’ın tosunu...
- Hem de Thodex Faruk...
Tarafından dolandırılmayı başarana...
“KRAL” denir.