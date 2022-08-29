6'lı masa destekçisi Milli Gazete’nin Gülşen olayına bakışı

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Şirin mi şirin, demokrat mı demokrat, toleranslı mı toleranslı Temel Dede’nin gazetesidir yani.

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Benimle ilgili bir haber yayınlamış bu gazete.







Beni “Erdoğan destekçisi” olarak niteledikleri habere attıkları başlık şu:

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“Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı.”

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Haberde yer alan cümleler aynen şöyle:

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“Gazeteci Ahmet Hakan, kendisi de imam hatip mezunu olmasına rağmen LGBT destekçisi Gülşen’e sahip çıkan bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, Gülşen’in tutuklanması karşısında karamsarlığa düştüğünü yazarken ‘Tutuklanmasına var gücümle itiraz ediyorum’ ifadelerini kullandı.”

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Böyle bir yaklaşımı, hükümeti destekleyen yayın organlarında görmedim ben.

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Hükümeti destekleyen yayın organlarında...

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“Gülşen yanlış yaptı ama tutuklanması da doğru olmadı” görüşü, en yaygın görüş olarak belirmekte.

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6’lı masanın önemli müttefiki Saadet Partisi’nin resmi yayın organı Milli Gazete, bu yaklaşımıyla, hükümeti destekleyen gazetelerin fersah fersah gerisinde.

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Bu durumda...

“Bu hükümet gitsin” diyerek bütün umutlarını 6’lı masaya bağlayanlara sormak lazım:

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En önemli partneriniz bu kafadayken nasıl olacak bu işler?

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Yoksa sizin cenahta mantık şöyle mi işliyor:

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Erdoğan’a karşı olsun da... Bu hükümeti devirmeye çalışsın da... AK Parti’den oy tırtıklasın da...

İsterse Gülşen’e “Sapkın” desin, isterse Gülşen’in tutuklanmasına alkış tutsun, isterse Gülşen’in tutuklanmasına itiraz edeni “sapkın dostu” diye damgalasın...

Hiiiiç mesele değil.

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Bu mudur yani?

Bu mudur?



'EKMELEDDİN BEY İŞİNDE HATA YAPTIK' DİYEMEMEK



ŞÖYLE demiş Kemal Kılıçdaroğlu:

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“Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin en saygın insanlarından birisi. Dünya bilim çevrelerinin saygı duyduğu, kitaplarının referans olarak alındığı bir kişi. Ekmeleddin Bey’i anlatamadık. Zaman zaman kendisini arar ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ diye hitap ederim.”

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Önce şunu söylemeliyim:







Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey’in saygınlığına dair söylediklerinin tümü doğrudur.

Fazlası yoktur, eksiği vardır.

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Ardından da şunu eklemeliyim:

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Bugünden bakılınca çok daha iyi anlaşılıyor ki...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey’in adaylığına ikna olması, büyük bir siyasi hataydı.

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Aradan geçen şunca zaman sonra Kılıçdaroğlu’dan...

“Yaptık bir hata” demesini beklerdim.

BİR YANIMIZ MALAZGİRT BİR YANIMIZ 30 AĞUSTOS



İki yıl önce yazmıştım bu yazıyı. Bir kez daha tekrar etmekte fayda gördüm. Buyurunuz:







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- Malazgirt başlangıçtır. 30 Ağustos sonuç.

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- Malazgirt Alparslan’dır. 30 Ağustos Atatürk.

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- Malazgirt dört nala gelinen yerdir. 30 Ağustos kısrak başı gibi uzanılan yerdir.

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- Malazgirt kapının aralanmasıdır. 30 Ağustos kapının açık tutulmasıdır.

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- Malazgirt’te bir inanç vardır. 30 Ağustos’ta da aynı inanç vardır.

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- Malazgirt bir zaferdir. 30 Ağustos o zaferin tacıdır.

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- Malazgirt bir tapudur. 30 Ağustos o tapunun tescilidir.

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- Malazgirt yurt edinme işidir. 30 Ağustos yurda sahip çıkıştır.

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- Malazgirt “Geldik” mesajıdır. 30 Ağustos “Gitmiyoruz” mesajıdır.

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- Malazgirt bir yanımızdır. 30 Ağustos öbür yanımızdır...



İKİ VAKAYİ HAYRİYE







- BENNIFER NİKÂHI: Bir zamanlar birlikteyken ayrılan Jennifer Lopez/Ben Affleck çiftinin yıllar sonra nikâh masasına oturmasını nedense hayırlı bir vaka olarak gördüm, görüyorum. Nedenini düşünüyorum, bulamıyorum. Hayatın sürekliliğine duyduğum inanç mıdır acaba nedeni? Bilmiyorum.

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- İZEL / ÇELİK / ERCAN: 30 küsur yıl önce ayrılan bu grup, 30 küsur yıl sonra yeniden bir araya geldi. Verdikleri konserlere ilgi büyük. En son Kuruçeşme konserleri, gayet başarılı geçmiş. Bu yeniden birleşmeyi de hayırlı bir vaka olarak gördüm, kabul ettim. Niye? Galiba yine hayatın sürekliliği...



BUZ GİBİ SOĞURUM



- Yüzeysel siyaset ilgisiyle sosyal medyada gördüğü yalan yanlış her bilgiyi anında benimseyip sağa sola satmaya çalışanlardan.

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- Siyasal mesajlarının sonuna sürekli “Şaşırdık mı?”, “Anlayana”, “Bunlar neyin kafasını yaşıyor” türü ifadeleri koyanlardan.

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- Tuttuğu siyasi tarafın işine gelecek her türlü görsel malzemeyi, sabah akşam demeden WhatsApp’tan paylaşanlardan.

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- “Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın ya” dışında siyasetle ilgili kuracağı başka bir cümlesi olmayanlardan.

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- Kısacık bir gazete yazısını bile okumaya üşenip sadece yazının başlığına bakarak ahkâm kesenlerden.

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BUZ GİBİ SOĞURUM!