28 Şubat ne alaka

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
28 Şubat ne alaka
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.
Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Parlamenter sistemin en kötü, en tatsız, en unutma bahçesine atılması gereken günü...
*
Böyle bir günde...
“Biz parlamenter sisteme döneceğiz” demenin akla 28 Şubat’ı getirebileceği hiç mi fark edilemedi acaba?
*
28 Şubat’ta açıklanacak şey midir parlamenter sisteme dönüş olayı?
*
28 Şubat günü...
“Askeri müdahalelere geçit yok” manifestosu açıklarsın.
Bak, bu olur.
*
28 Şubat günü...
“FETÖ bizim iktidarımızda avcunu yalayacak” başlıklı bildiri yayınlarsın.
İşte bu da olur.
*
28 Şubat günü...
“Genç kızlar okul kapılarında süründürülmeyecek” deklarasyonu yayınlarsın.
Hem de çok güzel olur.
*
28 Şubat günü...
“Askeri alanlara başörtülü anneler giremiyordu, ne kötü günlerdi” dersin.
Olur ki hem de nasıl olur.
*
Ama sen tutar da...
28 Şubat günü...
“Biz parlamenter sisteme aha böyle döneceğiz” diye açıklama yaparsan...
En art niyetsiz olanları bile...
Durup dururken işkillendirirsin.
*
Hadi Babacan’la Davutoğlu heyecandan akıl edemedi bunu.
“Bilge” olduğuna dair taraftarlarının güçlü iddialarda bulunduğu Temel Dede niye akıl edemedi ki bunu?
ALLAH’IN HAKKI ÜÇ DEĞİL MİDİR
SETTE çalışan sesçi arkadaşımıza şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya, bir sürelik aradan sonra yeniden yazılarına başlamış.
*
İlk yazısını okudum.
“İkinci şans” diye başlık atmış yazıya Muharrem Sarıkaya.
*
Herkesin ikinci şansı hak ettiğini söylemeyi de ihmal etmemiş.
*
Çocukken “Allah’ın hakkı üçtür” diye saçma bir argümana sarılırdık.
Dayanaksız, gerekçesiz bir argümandı bu.
Ama bize alan açtığı için severdik bu argümanı.
*
Sanırım ikinci bir vukuat söz konusu olursa...
Muharrem Sarıkaya bu argümana sarılıp yine sahalara dönüş yapacak.
*
Hadi hayırlısı bakalım.
MUSTAFA ŞENCİYİM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıklamış.
*
Demiş ki:
“Oy oranımız yüzde 34 - yüzde 36 aralığında bir yerde seyrediyor.”
*
AK Parti’den bazı isimler, bozulmuşlar bu açıksözlülüğe.
*
Hatta ve hatta...
“Mustafa Şen’in verdiği bilgi doğru değil, AK Parti yüzde 38 / yüzde 40 aralığında” diyenler bile var.
*
Mustafa Şen için iki şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Kessen doğru bildiğini söyler, milim saptırma yapmaz.
*
- İKİ: Anket meselesine Türkiye’de en hâkim isimlerdendir.
*
Yani kimse kusura bakmasın, ben Mustafa Şenciyim.
SAVAŞ ÇIKAR MI ÇIKMAZ MI
YÜZDE 90: Çıkmaz
*
YÜZDE 10: Çıkar
MARKET MÜFETTİŞİ OLDUK
MARKETE gittim.
İki ekmek, bir yoğurt, bir gazete alacaktım.
Fakat abi, çıkamadım marketten.
*
Kendimi teftiş heyeti mensubu gibi hissederek...
Fiyat araştırması yapmaktan kendimi alamadım.
Peynir fiyatlarını kontrol ettim, yumurta fiyatlarına göz attım, yüzde 7 KDV’yi indirmişler mi diye baktım, üstüne yüzde 7’lik bir indirim yapılmış mı diye sorguladım.
*
Bütün bunlar var ya...
Profesyonel deformasyon.
Haberlerle çok iç içeyiz.
Gerçekten.
ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ
GEÇEN pazar günü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın konuğu olarak Ümraniye Millet Bahçesi’ne gittim.
*
Büyük bir gönül rahatlığıyla hükmümü veriyorum:
Gördüğüm açık ara en güzel, en büyük, en şahane millet bahçesiydi.
*
İsmet Yıldırım, tam bir detay, disiplin ve organizasyon insanı.
Ayrıca estetik anlayışı hayli gelişmiş.
*
Onun bu özellikleri Millet Bahçesi’nin her köşesine sinmiş.
*
Koskoca parkın her tarafında incelikli detaylar vardı. Nakış nakış işlenmiş her şey. Gözü rahatsız eden tek bir unsur bile yok. Zarif mescitler yapmış parkın içine, hayran kaldım. Köprüler, su arkları, spor alanları, konser alanı... Hepsinden zarafet akıyordu. Mangalı da modernleştirmişler. Doğalgazlı mangal pişirme alanları yer alıyor parkta. “Bizim milleti kesmez bu” dedim. Kesiyormuş.
*
Parkın içinde “Hacegan” diye bir kafe var. Orada müthiş bir kahvaltı yaptık. Sofrada yok yok. “Kaç lira bu kahvaltı?” diye sordum. “Yüz lira” dedi sempatik sahibi...
*
Son söz: Anlatılamaz bir park olmuş. Mutlaka gidip görün. Söylediklerimin eksik kaldığını görecek, “Anlattığından daha fazlasıymış” diyeceksiniz.
*
NOT: Hacegan’a selamımı söyleyin. Yüzde 7’lik bir indirim yapabilir. En azından ben öyle bir hava sezinledim.