28 Mayıs akşamı bunalıma girmek istemiyorsan

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*

- “Ümit Özdağ desteği artı HDP desteği” diye aritmetik işlem yapıp bol keseden umut dağıtanlara sakın kanma.

*

- Temennilerini olgu gibi satan militan CHP gazetecilerinin yalan dolanlarına sakın kapılma.

*

- İçine girdiğin yankı odasında sana söylenenleri “tek gerçek” olarak kabul edip sakın rüya görme.

*

* “İkinci turda yurtdışı katılımı arttı, Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa koştu” diye gaz verenlere sakın aldanma.

-

- Sokakla, mahalleyle, şoförle, bakkalla, kasapla, amcayla, teyzeyle alakası olmayan Twitter’a sakın bakma.

*

- “Bu yepyeni bir seçim, bu bir referandum” diyerek sözüm ona çok önemli saptama yaptıklarını düşünenlere sakın prim verme.



Kemal Kılıçdaroğlu

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AMAN SAKİN OLALIM

SÜPER gerilimli bir seçim sürecini sağ salim atlattık.

Halkın olgunluğu her türlü takdire değerdi.

*

İkinci tur oylamaya şurada bir şey kalmadı.

*

Çarşıdan, pazardan, sokaklardan bazı görüntüler geliyor.

Gerginlikler, protestolar, tartışmalar, lüzumsuz bağırışlar, gereksiz polemikler falan.

*

Ben önemli bir şey olacağına asla inanmıyorum.

Halkımızın olgunluğuna sonsuz güveniyorum.

*

Yine de kışkırtmalara, provokasyonlara, karıştırma çabalarına karşın...

Aman dikkat demekten de kendimi alamıyorum.

‘YAŞASIN! HDP DESTEK AÇIKLADI’ DEMEDEN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN YAZI

KEMAL Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasında...

- Daha milliyetçi bir rüzgâr estiriyordu.

- HDP’den uzak durmaya gayret ediyordu.

- Selahattin Demirtaş’ın adını eskisi kadar anmıyordu.

- “Teröre destek verenin Allah belasını versin” diyordu.

- Ümit Özdağ desteğiyle her şeyi temize çekmeye çalışıyordu.

*

İşte tam bu sırada...

Yeşil Sol Parti’nin, yani HDP’nin son kararı geldi:

*

“İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğiz.”

*

Bu destek...

On gündür çizilen milliyetçi / ülkücü imajını perişan eder.

Bu destek...

“HDP” nedeniyle tereddüt gösteren seçmeni ikna etmek için sergilenen bunca çırpınmayı biraz boşa düşürür.

*

Bu destek...

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“HDP Kılıçdaroğlu’nu destekliyor” gerçeğinin yeniden gündem haline gelmesine neden olur.

*

“Yaşasın! HDP destek açıkladı” diye sevinç yaşayacaksanız yaşayın. Ama işin bu kısmını da ihmal etmeyin.

BEKİR AĞIRDIR YİNE BİR İŞLER PEŞİNDE

BEKİR Ağırdır’ın KONDA’sının 14 Mayıs’tan önce yaptığı anket şöyleydi:

*

- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

*

Şimdi yeni bir anket yapmış. İkinci tur için. Sonuçlar şöyle:

*



Bekir Ağırdır

- Recep Tayyip Erdoğan: 52.7

-Kemal Kılıçdaroğlu: 47.3

*

İlk turda yaptığı apaçık manipülasyonlar nedeniyle Bekir Ağırdır’a itimadım sıfırın altında.

Bu nedenle iç sesim şöyle diyor: Kesin bir şeyler çeviriyor bu adam.

*

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Cumhur İttifakı seçmenini rehavete mi sevk etmek istiyor? Millet İttifakı seçmeniyle kafa mı buluyor? Erdoğan’a “Benim de AK Partili arkadaşlarım var” mesajı mı sarkıtıyor?

*

Valla ne yapmak istediğini tam olarak çözemedim ama yine bir dümen çevirmeye çalıştığından yüzde bin beş yüz oranında eminim.

VAH Kİ VAH

ÜMİT Özdağ şöyle diyor: “Sığınmacılar gidecek. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne ben kefilim. Siz bana güvenin.”

*



Ümit Özdağ

Ahmet Davutoğlu şöyle diyor: “Kayyumu biz kaldıracağız. Bana güvenin. Ben kefilim.”

*

Özdağ ve Davutoğlu, söyledikleri bu sözlerle “Kemal Kılıçdaroğlu kefalete ihtiyaç duyan bir adaydır” imasında bulunduklarının farkındalar mı acaba?

*

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Farkındaysalar kötü.

Farkında değillerse daha da kötü.



Ahmet Davutoğlu

VE ŞİMDİ DE SIRA MUHARREM İNCE’DEYMİŞ

HDP tamammış.

Ümit Özdağ tamammış.

Şimdi sıra Muharrem İnce’deymiş.

*

Dün bütün gün Muharrem İnce’nin “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum” diye açıklama yapmasını beklediler.

*

Kimlerdi bunlar?

*

- Adama mavi dünyayı dar edenler.

- Hakaretler yağdıranlar.

- FETÖ farelerinin ahlaksız paylaşımlarına destek atanlar.

- Baskıyla, linçle adamı adaylıktan çekilmeye itenler.

- Adamı hastanelik edenler.

- Adamın demokratik haklarına zerre kadar saygı duymayanlar.

- İşbirlikçilikle suçlayanlar.

- Zalim bir kıyıcılıkla adamla kafa bulanlar.

- Adama karşı her türlü mobbingi uygulayanlar.

*

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Muharrem İnce

Bunların hepsi şimdi toplanmış, Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’dan yana tavır koymasını bekliyorlar.

İnce’nin eliyle kalp işareti yapıp “Adayım Kemal Kılıçdaroğlu’dur” demesini bekliyorlar.

*

Yaptıkları tüm nobranlıklara rağmen hâlâ böyle bir beklenti içinde olmaları karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var:

*

Böylesi korkunç cüretkârlığa, böylesi dehşet özgüvene tarihte ender rastlanır.

SEÇİM BİTSE DE

- Normal insan kodlarına dönsek.

- Etrafımızdakilerin birer birer delirmediği günlere kavuşsak.

- İzlediğimiz filmlere konsantre olsak.





- İçinde seçim geçmeyen sohbetler yapsak.

- Kılıçdaroğlu’na taktik vermeden gün geçirsek.

- Rehavet kelimesini bir daha işitmesek.