 25’inci yıl kutlamasından notlar: Formunun zirvesinde bir Erdoğan

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“Paslanmış mıdır acaba” diye dikkatle izledim.

*

Hayır, hayır.

Hiç de paslanmamış.

Meydanları özlemiş olmalı ki çok coşkulu, çok etkili, çok yürekten bir konuşma yaptı. Hitabet ustalığının tüm hünerlerini sergiledi.

*

Konuşması bir denge üzerine kuruluydu Erdoğan’ın.

*

GEÇMİŞ ve GELECEK:

Belli bir dengeyle yer alıyordu konuşmada.

*

DUYGUSALLIK ve GERÇEKÇİLİK:

İkisi de vardı ama belli bir dengeyle.

*

NOSTALJİ ve UMUT:

Denge gözetildi, biri diğerinin önüne geçmedi.

*

Erdoğan’ın konuşmasının kısa özeti şu:

*

Kökü mazide olan ati.

*

Konuşmasında büyük ölçüde “geçmişten alınan kuvvetle geleceğe doğru yürümek” temasını işledi Erdoğan.

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BAŞKA HESAPLARA GEÇİT YOK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2024’teki yerel seçiminden önce “Bu benim son seçimim” demişti.

*

Bu açıklamanın ardından, bazıları hemen çeşitli hesaplar yapmaya başladılar.

*

Hesap yapanlara acı haber:

Erdoğan, 25’inci yıl konuşmasında bu konuda son noktayı koydu.

Şöyle dedi:

*

“Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye’ye hizmet mücadelesi içinde olacağım.”

TERÖRÜN BİTMESİNE KİMLER ÜZÜLÜR

ERDOĞAN’ın konuşmasının en etkileyici bölümü “Terörsüz Türkiye” bölümüydü.

*

“Terörün bitmesine kimler üzülür” diye sorarak başladı bu bölüme.

Ardından da şöyle sıraladı üzülecek olanları:

*

- Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür.

- Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür.

- Siyaseti ve toplumu yıllardır terör üzerinden dizayn etmeye alışanlar üzülür.

Ve en vurucu kısım:

*

“Varsın üzülsünler! Bu ülkede artık anneler ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak.”

EKRANDAKİ GÖRSELLERLE SENKRONİZE BİR KONUŞMA

ERDOĞAN’ın konuşmasında siyasette örneğine pek rastlamadığımız bir teknik kullanıldı.

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Erdoğan hangi konudan söz ediyorsa...

O konuda dev ekranda görseller belirdi, başlıklar atıldı.

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Dijital teknolojinin imkânlarının bir siyasi konuşmada kullanılmasının çok güzel bir örneğidir bu.

Konuşmanın gücünü ve etkisini arttıran bu yöntem, bakalım bundan sonraki konuşmalarda da kullanılacak mı?

ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ BİR ŞÖLEN

- AK Parti’nin 25 yıllık seçim şarkılarını orkestranın seslendirmesi çok iyi fikirdi.

*

- Dev ekran çok iyi kullanıldı. Klipler, filmler, görseller. Hepsi yerli yerindeydi.

*

- Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte 25 gençle birlikte oturması, sembolik olarak anlamlıydı.

*

- 25’inci yıl logosunu kim tasarladıysa kutlamak gerekir. Çok iyi bir tasarım.

*

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- Logodan yola çıkılarak yapılan filme de yüksek not verebiliriz.

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- Işık gösterisi de çok etkileyiciydi. Çift başlı Selçuklu kartalının gökyüzünde belirmesi muazzamdı.

*

- Ses, müzik, görsellik... Bütün bunların iç içe geçtiği gösterilerde genelde bazı teknik aksaklıklar yaşanır. 25’inci yıl kutlamasında hiçbir aksaklık olmadı. Kusursuz ilerledi her şey. Hatta biraz fazla kusursuz.

FARUK ACAR’IN YERİ VE ÖNEMİ

EROL Olçok’un şehit olmasının ardından AK Parti, tanıtım açısından geriledi.

Yeri doldurulamadı Erol Olçok’un.

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25’inci yıl kutlaması şunu gösterdi ki:

Artık böyle bir boşluk yok.

*

Erol Olçok rahat uyusun.

Bayrağı Faruk Acar teslim aldı ve tam da Erol Olçok’a layık olacak şekilde zirveye taşıyor.

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DENEYİMLİ BİR COŞTURUCU

MİTİNGLERİN görünmez kahramanları takdimcilerdir.

Coşkuyu onlar arttırır, bayrakları onlar kaldırır, sloganları onlar attırır.

*

25’inci yıl töreninin takdimcisi, AK Parti mitinglerinin en deneyimli ismi Orhan Karakurt’tu.

*

Tam zamanında müdahaleleriyle, topluluğu coşturmayı iyi başarmasıyla, okuduğu şiirlerle deneyimini konuşturdu Orhan Karakurt.

*

Şunu da söyleyeyim: Karakurt, sadece bir takdimci değil. Hem Cumhurbaşkanı Danışmanı hem de Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü.