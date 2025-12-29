2025’in en’leri

Haberin Devamı

- Güllü’ye ne oldu meselesi.

*

- EN BİRLEŞTİĞİMİZ: Bazı küçük aykırı sesleri saymazsak ölümüyle Sırrı Süreyya Önder üzerinde aşağı yukarı birleştik gibi.

*

- EN KAHROLDUĞUMUZ: Kartalkaya otel faciası. O kadar ki... Acısı hâlâ taze.

*

- EN KORKTUĞUMUZ: Deprem ha geldi ha geliyor korkutması. Sağ olsun uzmanlarımız.

*

- EN TARTIŞTIĞIMIZ: 19 Mart İmamoğlu operasyonu. Hâlâ tartışıyoruz.

*

- EN ÜZÜLDÜĞÜMÜZ: Ferdi Tayfur’un ölümü. Yok böyle üzüntü.

*

- EN İZLEDİĞİMİZ: Yine Uzak Şehir, yine Uzak Şehir. Hep rekor, hep rekor.

*

- EN UMUTLANDIĞIMIZ: Terörsüz Türkiye süreci. Sabotajlara rağmen hâlâ çok umutluyuz.

*

- EN DALGALANDIĞIMIZ: Ünlülere yönelik operasyon dalgaları... Ki dün bile devam etti.

*

- EN İLLALLAH ETTİĞİMİZ: İstanbul ve Ankara trafiği. Neredeyse trafik pandemisine dönüştü olay. Daha kötüsü şu: 2026’da bu iş daha da kötüye gidecek.

*

- EN BEĞENDİMİZ: Haluk Bilginer / Feyyaz Yiğit ikilisinin “Yan Yana” isimli filmi.

*

- EN NEFRET ETTİĞİMİZ: Tabii ki Netahyahu. Nefret nesnemizdir kendisi.

*

- EN DİKKAT KESİLDİĞİMİZ: Bahçeli’nin yaptığı tüm açıklamalar. “Bugün konuşacak” dendiğinde hemen ekran başında yerimizi alıyoruz.

*

- EN İLGİSİZ KALDIĞIMIZ: Dilan Polat tarzı her türlü şımarıklıklar. Artık bu tür şımarıklıkların pek alıcısı kalmadı. Çok şükür. Valla çok şükür.

*

- EN ŞAŞIRDIĞIMIZ: 2025, şaşırmamayı öğrendiğimiz yıl oldu. Bu yüzden yok en şaşırdığımız.

*

- EN GÜLDÜĞÜMÜZ: Dansından azarlamasına Trump’ın yaptığı tüm küresel şovları. Bir itiraf: Gülmek için bazen Trump videoları izliyorum ben.

*

- EN BEKLEMEDİĞİMİZ: Topuklu Efe’nin AK Parti’ye geçmesi. O kadar ki: Ne AK Parti bekliyordu bu transferi ne de CHP.

*

- EN DEDİKODUSUNU YAPTIĞIMIZ: Habertürk, Mehmet Akif Ersoy ve ötesi. Gıybet potansiyeli bu kadar yüksek bir olaya ender rastlanır.

*

- EN EĞLENDİĞİMİZ: ABD ile Avrupa arasındaki gerilim. İkisinin atışmaları, ikisinin ayrışmaları, ikisinin kopuşları falan... Çekirdek çitleyerek izlenecek bir olaydı.

*

- EN ÖFKELENDİĞİMİZ: “Suça sürüklenen çocuk” tanımlaması. Bu konuda çok hassas olduk yıl boyu.

*

- EN AYIPLADIĞIMIZ: Leyla Zana’ya stadyumda edilen küfür. Küfredenler bile küfrü savunamadı. Gazozcular hariç.

HANGİ CHP’LİNİN AÇIKLAMASI DOĞRU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiasına göre:

*

Türkiye semalarında görülen İHA’yı NATO saptamış, bizimkilere NATO haber vermiş.

*

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamasına göre:

*

Türkiye semalarında görülen İHA’yı Türkiye’nin milli radarları saptamış, NATO’ya Türkiye haber vermiş.

*

Hangisi doğru söylüyor?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, bu soruya cevap verebilir mi acaba?

UTANDIRARAK ÖĞRETMEK

Depremin hemen ardından çok eleştirdiğim bir zevzeklik yapmıştı Eda Ece.

Siyasi taraf olmuş, “biz ve onlar” ayrımı yapmış, depremzedelerin siyasi tercihlerini yargılamış, hatta aşağılamıştı.

*

Bu tepki çeken hareketine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir etkinliğinde yer alabildi Eda Ece.

*

Ben bunda hiçbir sorun görmüyorum.

*

Çünkü bu bir utandırma yöntemidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Eda Ece üzerinden verdiği yalın mesaj şudur:

*

“Sen ayrımcılık yaparak çok ayıp ettin. Ama bak biz sana ayrımcılık yapmıyoruz. Bizim bu tutumumuzdan ders çıkar. Bir daha ayrımcılık yapma.”

*

“Utandırarak öğretme” yöntemi, “Dışlayarak öğretme” yönteminden bin kat daha etkilidir.

AH O KÖY EVLERİ GİBİ EVİM OLSA

Deprem bölgesinde yapılan konutların fotoğrafları geçiyor önümden.

Hepsi güzel. Hepsi şık. Hepsi şahane.

TOKİ’nin mimari tasarımlarına diyecek söz yok yani.

*

Fakat bölgede yapılan köy evleri var ya köy evleri...

İşte onların yeri apayrı.

*

Bahçe içinde zarif, şık tek katlı evler.

Görünce insan imreniyor valla.

455 BİN KONUTA KARŞI NASIL MUHALEFET YAPILIR

CHP’li Veli Ağbaba bunun bir örneğini vermişti:

Murat Kurum’a teşekkür ederek.

*

CHP’li Gürsel Erol bunun bir örneğini vermişti.

“Çok iyi iş çıkardınız” diyerek.

*

İYİ Partili Şefik Çirkin bunun bir örneğini vermişti:

“Hakkı teslim edelim, çok iyi yaptınız” diyerek.

*

455 bin konut karşısında muhalefet edilecekse...

İşte böyle edilir.

*

455 bin konutun aleyhinde yapılan muhalefet...

Sadece iktidarı güçlendirir.