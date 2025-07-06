 2025 Temmuz’u Türkiye’nin ‘hayırlı temmuz’u olacak

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Silahların bırakılma sürecinin başladığı tarih olacak.

*

Temmuz 2025.

Terörsüz Türkiye’ye merhaba denilen tarih olacak.

*

Temmuz 2025.

Silah, bomba, gözyaşı, acı, katliam... Hepsinin bittiği tarih olacak.

*

Temmuz 2025.

En hayırlı tarih olacak.

*

Temmuz 2025.

Türkiye’nin tertemiz sayfa açtığı tarih olacak.

*

Bugün belki tam olarak anlayamıyoruz. Bugün belki tam olarak idrak edemiyoruz. Bugün belki tam olarak farkına varamıyoruz. Bugün belki tam olarak adını koyamıyoruz.

Ama beş yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra 2025’in Temmuz’unda yaşananı...

Çok iyi anlayacağız, çok iyi idrak edeceğiz, çok iyi fark edeceğiz ve adını net biçimde koyabileceğiz.

*

2025 Temmuz’u, “HAYIRLI TEMMUZ” olarak geçecek Türkiye’nin tarihine.

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NİHAT GENÇ... DELİKANLI GİBİ YAŞADI DELİKANLI GİBİ ÖLDÜ

Ben Nihat Genç’i tanıdığımda Nihat Genç bu ülkede tanınan biri değildi.

*

O zamanlar da Nihat Genç, bir deli fişekti.

Deli divaneydi. Patlamaya hazır bir bombaydı. İsyankâr bir küskündü. Neşeli bir isyankârdı. Bir acayip adamdı.

*

“ÇETE” dergisini çıkarmıştı Hakan Albayrak’la birlikte.

Nasıl da sevmiştik bu ele avuca sığmaz tekinsiz yayını.

*

Hepimiz Nihat Genç’ten “büyük bir patlama” bekliyorduk.

Bir kitap yazacaktı. Bir roman.

Ve bu roman, bir büyük birikimin patlaması olacaktı.

*

Çok geçmeden o eser çıktı ortaya:

“Dün Korkusu” isimli bir roman.

Tam da beklendiği gibiydi:

Bir patlama romanı. Ikınmadan yazılmış, sular seller gibi giden, zehir zemberek bir roman.

“Dün Korkusu” romanını çok sevmiştik. “İşte tam Nihat Genç romanı” demiştik.

*

Ben Nihat Genç’i ilk tanıdığımda onun hakkında herkes “Delikanlı adamdır” derdi.

*

Aradan yıllar geçti.

Nihat Genç de bu zaman içinde farklı yollara girdi.

Ama şurası nettir:

Hangi yola girerse girsin, hangi dünya görüşünü savunursa savunsun, hangi ideolojik kutupta yer alırsa alsın, hangi mecrada söz söylerse söylesin...

Nihat Genç, hep bir delikanlı gibi yaşadı ve bir delikanlı gibi öldü.

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Allan rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.

MANAVGAT’TAKİ BAKLAVA KUTUSU

CHP, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak savunma hattını şuradan kuruyor:

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Hiçbir şey yok. İtirafçılar iftiracı. Hepsi kumpas.

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Bu savunma hattının fiyakasını bozan olay Manavgat’ta yaşandı.

Belediye Başkan Yardımcısı’nın baklava kutusu içinde aldığı rüşvet, görüntüleriyle ortaya çıktı.





Görüntüler o kadar sağlamdı ki... CHP Lideri Özgür Özel bile “iki muhakkik görevlendirdik, olayı araştıracağız, suç varsa affetmeyiz” demek zorunda kaldı.

*

Manavgat’ta rüşvet alan Belediye Başkan Yardımcısı, CHP’nin savunma doktrinini fena hırpaladı.

CHP, bu adama bir ton beddua etse, yine de yetmez.