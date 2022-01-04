20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var
20 Aralık’ta ne oldu?
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının özgüvenini yeniden tesis ettiği gündür.
*
Fakat tesis edilen bu özgüven, bugünlerde yeniden tehdit altında.
*
Yılbaşı gecesi elektriğe, doğalgaza, köprülere gelen zamlar bir yanda.
Yüksek gelen aralık enflasyonu öbür yanda.
Vatandaşın dünyası, hızla 20 Aralık öncesine dönmeye başladı.
*
Şimdi muazzam bir atak, sarsıcı bir hamle, radikal bir adım gerekiyor.
Sonuçları tıpkı 20 Aralık’ta olduğu gibi çok kısa bir sürede görülecek türden bir atak, bir hamle, bir adım...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir planı var mı, yok mu?
Bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
*
20 Aralık benzeri bir hamle gelmezse...
Ele geçirilen ve bir süredir elde tutulan psikolojik üstünlük, elden kaçabilir.
MASKE, SEN KİMSİN
MASKELİ balo diye bir şey yok bizde.
İyi ki de yok.
Çünkü beceremiyoruz.
Yapmaya kalkıştığımızda elimize yüzüme bulaştırıyoruz.
*
Maskeli balolar, maskeli devasa gösteriler...
- Venedik’te var ama onların yüzlerce yıllık kültürü.
- Meksika’da var ama onların yüzlerce yıllık geleneği.
*
Bizim kültürümüzde bir tek Yeni Türkü şarkısında geçiyor “maskeli balo” tabiri...
O da “bitsin” diye geçiyor, o da “tak etti canıma” diye geçiyor.
*
Yani ne demirden maskelerimiz var ne de anlı şanlı balolarımız.
Görmüyor musunuz:
O kadar ittir kaktıra rağmen Cumhuriyet balolarını bile sürdüremedik.
¡
Böyle bir kültürel atmosferin içine doğdu maske konsepti üzerine kurulu televizyon şovu...
Paganlık propagandası, satanizm propagandası falan...
Bunlar işin bahanesidir.
*
Gülüp geçilmemesinin, mesele yapılmasının temel nedeni...
Geçmişten bugüne getirdiğimiz kültürel atmosfer içinde...
Aşırı yadırgayıcı pozisyonda olmamızdır.
*
Yani demem o ki Eda Ece Hanımefendi.
Meksika’da doğsaydınız ya da Venedik’te...
Bunlar başınıza gelmeyecekti.
CEM YILMAZ YERLİ VE MİLLİ OLDU
İÇİMİZDE bazı kompleksli tipler var.
Yurtdışına çıktıklarında Türklerle karşılaşırlar.
Sonra da ağızlarını büzerek yakınırlar:
“Ay şekerim. Paris’e gittim. İnanır mısın, her yer Türk.”
*
Bir de kendisine “Hiç Türk’e benzemiyorsun” denmesiyle...
Onur ve gurur duyan tipler var.
*
Cem Yılmaz, son gösterisinde...
Baştan aşağı komplekse bürünmüş bu tiplerle öyle bir kafa buluyor ki...
Baktım:
Bütün yerlici ve millicilerimiz zevkten dört köşe.
“Helal olsun Cem Yılmaz’a” diyorlar.
*
Demek ki neymiş?
*
Cem Yılmaz...
Tek bir kalıba, tek bir tavra, tek bir ideolojiye, tek bir cepheye indirgenemezmiş.
*
Demek ki neymiş?
¡
Cem Yılmaz...
Öyle bir yerli ve milli kesilirmiş ki...
Bugüne kadar kendisine laf sokuşturanlar bile alkışlamak zorunda kalırmış.
OMİKRON KURTARICIMIZ OLAMAYACAK GİBİ
Prof. Dr. Melih Us’la sohbet ediyorduk.
*
Dedim ki:
*
“Omikron adlı varyant, kurtarıcımız olacak gibiydi. Daha fazla bulaşıyor ama daha az etki ediyor, koronavirüsü sıradan bir virüse dönüştürüyor deniliyordu. Ne oldu?”
*
Dedi ki:
*
“Olmadı. Temennide kaldı. Elimizdeki veriler, temenni edildiği gibi olmadığını gösteriyor. Omikron konusu ciddi bir konu hâlâ.”
*
Dedim ki:
*
“İyi ama vaka sayısında bu kadar büyük artışlar olmasına rağmen yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı çok az. Buna ne buyurulur?”
*
Dedi ki:
*
“Bunun Omikro’nun daha az etkili olmasıyla ilgisi yok. Aşı oranlarındaki artışla ilgisi var. Türkiye’de aşılananların oranı yüzde 60’larda. Bu fevkalade önemli.”
*
Dedim ki:
*
“Aşılıların oranı yüzde kaça ulaşırsa oh be deriz?”
*
Dedi ki:
*
“Yüzde 85’i geçerse... Bu arada özellikle 70 yaş üstünde aşı olma duyarlılığı düşük. ‘Evden çıkmıyoruz ki’ diyerek aşı olmayanlar var. Bu kesim, büyük risk altında. Evde de olsa mutlaka bir temas oluyor. Özellikle bu kesimin aşılı olması şart.”
*
Melih Us’la yaptığım bu sohbetten benim anladığım şudur:
*
Beklenen kurtarıcı mehdi Omikron değilmiş.
Aşıya abanmaya devam.