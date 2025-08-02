 18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

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18 bin 500.

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18 bin 500 deyip geçiyoruz.

İsimlerini bilemiyoruz, fotoğraflarını göremiyoruz, hikâyelerini dinleyemiyoruz, hayallerinden haberimiz yok.

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The Washington Post, öldürülen çocukların tam listesini yayımlamaya çalıştı. Sayfalara sığmadı. Oku oku bitmiyor. Sonu bir türlü gelmiyor listenin. Bazılarının fotoğrafları var, öyküleri yok. Bazılarının öyküleri var, fotoğrafları yok. Bazıları daha 70 günlük, bazıları 14 yaşında.

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O çocuklardan on ikisini buraya alıyorum.

Bu çocukların fotoğraflarına bakarken lütfen şunu unutmayın:

Onlar 18 bin 500 çocuktan sadece on ikisi.

AYLOUL

7 yaşında İsrail tarafından öldürüldü. Teyzesi onun için “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel çocuktu” diyor.

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SANND

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70 günlükken öldürüldü. İsrail saldırısında can veren bebeklerden sadece biri Sannd.

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TARIK

5 yaşında öldürüldü. Bir bisikleti vardı ve çocuk doktoru olmayı hayal ediyordu. İsrail saldırısında can verdi.

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TALA

10 yaşında öldürüldü. İsrail saldırısında katledilirken pembe patenlerini giymeye çalışıyordu.

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RAJAB

6 yaşında öldürüldü. Son saatlerini altı akrabasının cesetleriyle çevrili bir arabada mahsur kalarak geçirdi. 12 gün sonra ölü bulundu.

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KENAN

9 yaşında öldürüldü. Matematiği ve futbolu çok seviyordu. Bir mülteci kampında oynarken İsrail’in hava saldırısıyla can verdi.

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MALİK

10 yaşında öldürüldü. İsrail, üç kardeşiyle birlikte katletti.

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HALA

14 yaşında öldürüldü. Resim yapmayı ve halk danslarını seviyordu. İsrail saldırısında annesi ve altı kardeşiyle birlikte can verdi.

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MAHMUD

14 yaşında öldürüldü. Futbol oynamayı ve yerel “shawarma” adlı yemeği çok seviyordu.

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SHAM

7 yaşında öldürüldü. İsrail saldırısında katledildi. Annesiyle birlikte.

REEM

3 yaşında öldürüldü. Dedesi Halid, torunu Reem’in cansız bedenini kucağına aldı, gözlerinden öptü ve “ruhumun ruhu” dedi.

AHMED

11 yaşında öldürüldü. Bir İsrail tankı tarafından ezilerek katledildi. Siyah beyaz filmler izlemeyi seviyordu Ahmed.

BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR

“KAPILARI çalan benim / Kapıları birer birer / Gözünüze görünemem / Göze görünmez ölüler / Hiroşima’da öleli / Oluyor bir on yıl kadar / Yedi yaşında bir kızım / Büyümez ölü çocuklar.”

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Nazım Hikmet, Hiroşima’da ölen çocuklar için yazdı bu şiiri.

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Al bu şiiri, Gazze’de ölen çocuklara uyarla...

Cuk oturur.

- Çünkü dünyanın her yanında göze görünmez ölüler.

- Çünkü dün de bugün de büyümez ölü çocuklar.