×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

#İsrail#Gazze#Nazımhikmet

İSRAİL’in öldürdüğü çocuk sayısı:

Haberin Devamı

18 bin 500.

*

18 bin 500 deyip geçiyoruz.

İsimlerini bilemiyoruz, fotoğraflarını göremiyoruz, hikâyelerini dinleyemiyoruz, hayallerinden haberimiz yok.

*

The Washington Post, öldürülen çocukların tam listesini yayımlamaya çalıştı. Sayfalara sığmadı. Oku oku bitmiyor. Sonu bir türlü gelmiyor listenin. Bazılarının fotoğrafları var, öyküleri yok. Bazılarının öyküleri var, fotoğrafları yok. Bazıları daha 70 günlük, bazıları 14 yaşında.

*

O çocuklardan on ikisini buraya alıyorum.

Bu çocukların fotoğraflarına bakarken lütfen şunu unutmayın:

Onlar 18 bin 500 çocuktan sadece on ikisi.

AYLOUL

7 yaşında İsrail tarafından öldürüldü. Teyzesi onun için “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel çocuktu” diyor.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

SANND

Haberin Devamı

70 günlükken öldürüldü. İsrail saldırısında can veren bebeklerden sadece biri Sannd.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

TARIK

5 yaşında öldürüldü. Bir bisikleti vardı ve çocuk doktoru olmayı hayal ediyordu. İsrail saldırısında can verdi.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

TALA

10 yaşında öldürüldü. İsrail saldırısında katledilirken pembe patenlerini giymeye çalışıyordu.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

RAJAB

6 yaşında öldürüldü. Son saatlerini altı akrabasının cesetleriyle çevrili bir arabada mahsur kalarak geçirdi. 12 gün sonra ölü bulundu.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

KENAN

9 yaşında öldürüldü. Matematiği ve futbolu çok seviyordu. Bir mülteci kampında oynarken İsrail’in hava saldırısıyla can verdi.

Haberin Devamı

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

MALİK

10 yaşında öldürüldü. İsrail, üç kardeşiyle birlikte katletti.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

HALA

14 yaşında öldürüldü. Resim yapmayı ve halk danslarını seviyordu. İsrail saldırısında annesi ve altı kardeşiyle birlikte can verdi.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

MAHMUD

14 yaşında öldürüldü. Futbol oynamayı ve yerel “shawarma” adlı yemeği çok seviyordu.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

*

SHAM

7 yaşında öldürüldü. İsrail saldırısında katledildi. Annesiyle birlikte.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

REEM

3 yaşında öldürüldü. Dedesi Halid, torunu Reem’in cansız bedenini kucağına aldı, gözlerinden öptü ve “ruhumun ruhu” dedi.

18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

AHMED

11 yaşında öldürüldü. Bir İsrail tankı tarafından ezilerek katledildi. Siyah beyaz filmler izlemeyi seviyordu Ahmed.

 18 bin 500 ölü çocuktan sadece on ikisi

BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR

KAPILARI çalan benim / Kapıları birer birer / Gözünüze görünemem / Göze görünmez ölüler / Hiroşima’da öleli / Oluyor bir on yıl kadar / Yedi yaşında bir kızım / Büyümez ölü çocuklar.

*

Haberin Devamı

Nazım Hikmet, Hiroşima’da ölen çocuklar için yazdı bu şiiri.

*

Al bu şiiri, Gazze’de ölen çocuklara uyarla...

Cuk oturur.

- Çünkü dünyanın her yanında göze görünmez ölüler.

- Çünkü dün de bugün de büyümez ölü çocuklar.

#İsrail#Gazze#Nazımhikmet
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

‘Basit olanı mükemmelleştirmek’

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Yangın meselesi artık hepimizin ortak konusu

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Farklı olanın cazibesine kapılabiliriz

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Gastronomi sadece tabakta değil; stratejide, diplomaside,…

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Turizm Bakanı rekoru nasıl kırdıklarını anlattı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ