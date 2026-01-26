Haberin Devamı

Peki 15 gün sonra ne olur?

*

- YÜZDE 60: Bir anlaşma çıkar.

*

- YÜZDE 30: Operasyon ve çatışma başlar.

*

- YÜZDE 10: Süre bir kez daha uzatılır.

*

Ve bir temenni cümlesi:

*

İnşallah bir anlaşma çıkar da kan dökülmeden olay biter.

‘GÜVENLİK KAYNAKLARI’NI ÖVECEĞİM İZİN VERİRSENİZ

Bazı haberlerde şu ifadeye rastlıyoruz:

*

“Ankara’daki güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre...”

*

Ben de Ankara’daki güvenlik kaynaklarından bilgi alan gazeteciler arasındayım.

Şu ana kadar gördüğüm şudur:

*

Ankara’daki güvenlik kaynakları...

- Hiç yanılmadı, hiç yanıltmadı. Ne söylediyse öyle oldu.

- Asla doktrine etmedi. Sadece bilgilendirdi.

- Hiçbir zaman temenniye kaçmadı. Hep gerçekçi oldu.

- Sadece olumluyu anlatmadı. Olumsuzu da anlattı.

KOMŞUM HALDUN DORMEN’E VEDA

Haldun Dormen komşumdu.

Bana arada sırada elden mektuplar gönderirdi. El yazısıyla yazılmış mektuplar. “Bugünkü yazınızda şöyle demişsiniz, ben de böyle düşünüyorum” diyen mektuplar.

*

Çok zaman geçirmedim Haldun Dormen’le. Ama hayat dolu bir insan olduğunu, zarafetini hep koruduğunu fark edebiliyordum.

*

Sanatçılığına gelince...

“Bay Tiyatro” diyebiliriz kendisine. Ömrünü adadı tiyatroya. Teorisinden ziyade pratiğine yöneldi tiyatronun. Bulvar komedilerinin ustasıydı. Kendine özgü bir tiyatronun peşinde değildi, sadece tiyatronun peşindeydi.

ŞİŞE ÇEVİRME Mİ

Bir itirafçının itirafı:

*

Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş, şişe çevirme oynayarak genç kadınları manipüle ediyorlarmış.

*

Bu nedir ya.

Günah işlemek, hadi tamam. Biraz yozlaşma, hadi tamam. Bir miktar şöhret elde edince çığırından çıkma, hadi tamam. Azıcık sapkınlık mapkınlık, hadi ona da tamam.

Hepsine tamam.

Ama bu “şişe çevirme” de nedir arkadaş.

*

Bu B sınıfı Amerikan kolej filmi atraksiyonlarını siz hangi ara içselleştirmeyi başardınız arkadaş ya.

Kafayı yiyeceğim valla.

BAHÇELİ’YE HEDİYE EDİLEN KİLİM

Abdullah Öcalan’dan hediye kilim gelmiş MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye.

Kilimi gördük, hikâyesini okuduk.

*

Öcalan’dan hediye almak ve bu hediyeyi toplumla paylaşmak, herhangi bir siyasi lider için büyük riskler barındırır.

*

Ancak Devlet Bahçeli için durum farklı.

- Çünkü... Onun milliyetçiliği, kendisine sonsuz bir kredi açıyor.

- Çünkü... Onun vatanseverliği, her türlü sınamadan geçmiş.

- Çünkü... Onun niyeti ve hedefi belli: Türkiye’nin terörden kurtulması.

*

Sadece şu kadarını söylemek isterim:

Öcalan’dan hediye almak, başka siyasetçilerin üzerinde böyle durmayabilir.

TARTIŞMALARIN ODAĞI OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İSİMLER

- YILMAZ GÜNEY: Yılda iki kere tartışıyoruz kendisini. İki ayrı kampa bölünerek.

*

- İSMET ÖZEL: Bağlıları var, karşıtları var. Arada birbirlerine giriyor bu iki kesim.

*

- DÜCANE CÜNDİOĞLU: Kendisine kayıtsız kalınması imkânsız bir isim haline geldi.

*

- NURİ BİLGE CEYLAN: Zeki Demirkubuz’dan sonra herkesin radarında.

*

- BELÇİM BİLGİN: Tartışmaların odağı olma potansiyeli, sanatından çok daha güçlü.

*

- CANAN KARATAY: Biraz çaptan düştü ama arada sırada yine de odakta.

*

- CÜBBELİ AHMET: Bir gündeme gelme ustası. En kıytırık konularla bile bunu yapabiliyor.

*

- CENGİZ ÇANDAR: 90’larda çok tartışılırdı. 20 yıl aradan sonra yine çok tartışılıyor.

KOMEDİ FİLMLERİNDE TERCİHLERİM

- Japon komedi filmlerinden uzak duruyorum. Çünkü hiçbir Japon beni güldüremez.

- Kahkahalara boğmasa da daimi bir gülümsemeyle izlerim Mr. Bean filmlerini.

- En güldüklerim: Kadınlarda Jennifer Aniston. Erkeklerde Steve Carell.

- Modası acayip geçmiş olsa da Annie Hall filmine hâlâ gülerim.

- Jack Lemmon’ın siyah beyaz tüm filmleri komiktir. Renklenince tadı kaçmıştır.

- “Çılgın Aile Tatilde” diye bir seri var. Chevy Chase’nin sürüklediği. Antidepresan gibidir.