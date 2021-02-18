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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>13 şehidin katili kim?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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13 şehidin katili kim?

18 Şubat 2021

Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

Silahsız masum 13 insanımızı, kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler kabak gibi ortadayken...

“13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” diye açıklama yapmak.

Her şeyden önce ayıptır.

*

Önce katile “katil” diyeceksin.

Sonra katilin örgütünü adını vererek lanetleyeceksin.

Ardından katilin siyasal uzantılarına bir-iki laf edeceksin.

*

Ancak bunları hakkıyla yaptıktan sonra...

“İktidarın sorumluluğu” meselesine geçebilirsin.

*

Tetiği çekene, tetiği çektirene, tetiği çektirenin siyasal uzantısına tek harf bile etmeden...

Sorumluluğun tamamını iktidara yüklersen...

Bu yaptığına muhalefet denmez.

En hafif tabirle...

Ayıp etmek denir.

13 şehidin katili kim
13 şehidin katili kim

SOYLU VE AKAR’IN CHP VE İYİ PARTİ’YE GİTMESİ

Kötü günde bir ve beraber olmanın en güzel örneğidir.

*

Siyasi rekabeti, husumete çevirmemenin en şahane örneğidir.

*

İktidarın muhalefetle bilgi paylaşımının en iyi örneğidir.

*

Muhalefeti şeytanlaştırmamanın en çarpıcı örneğidir.

*

Gerektiğinde diyalog kurmanın en nadide örneğidir.

13 şehidin katili kim

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN HEPİMİZİN ACI KAYBIDIR

BUGÜNLERDE şu türden kanaat önderlerinin eksiğini hissediyoruz:

*

Herkes tarafından sevilen... Herkes tarafından takdir edilen... Herkese güven veren... Herkesin saygı duyduğu... Herkesin sözlerine önem verdiği... Herkesin “O söylerse doğruyu söyler” dediği... Herkes tarafından “Ne diyecek” diye beklenen...

*

Çok azaldı böyle kanaat önderleri.

Neredeyse kalmadı gibi.

*

Tıpkı toplumumuz gibi...

Aydınlarımız da bölündü.

Taraf oldular, cepheler adına konuşur oldular, siyasal temsilci gibi davranmaya başladılar, ortada duramadılar, siyasallaştılar, ortak insani sorunları es geçtiler, ontolojik sorunlara uzak durdular.

*

İşte böyle bir ortamda...

Doğan Cüceloğlu ismi pırıl pırıl parlayan bir isimdi.

Çünkü o...

Bir kampın adamı olmamayı, taraf olmamayı, siyasal temsilci gibi davranmamayı, “anne kaybı” gibi insani bir acıyı en etkileyici şekilde anlatmayı, insanlık sorunlarına odaklanmayı seçen ender aydınlarımızdandı.

*

Doğan Cüceloğlu’nun hepimizin ortak “acı kaybı” olmasının arkasında yatan sır işte budur.

13 şehidin katili kim

YÜZDE 30 VE 45 DAKİKA

RESTORAN ve kafeler için bir formül ortaya atıldı.

Dendi ki:

*

“En fazla yüzde 30 dolu olacak... Müşteri en fazla 45 dakika kalacak...”

*

Tamam abi.

Hiç yoktan iyi diyebileceğimiz bir formül bu.

*

Hadi hayata geçirin artık şu formülü.

13 şehidin katili kim

KONU AYNI OLSA BİLE HER KONUŞMA İÇİN AYRI METİN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dilimiz ve dildeki yabancılaşmayla ilgili konuşuyor.

Bir de bakılıyor ki...

Aynı konuda aynı konuşmayı, başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım da yapmış.

*

“Konu aynı... Dert aynı... Çözüm önerileri aynı...” demek, durumu hafifletmez.

*

Metin yazarlarının...

“Değişen zaman içinde hiç mi ilerleme kaydedilmedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya yönelik vurgularında hiç mi farklılık olmayacak? Yeni bir metin hazırlamak bu kadar mı zor?” sorularını kendilerine sormaları şart.

HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN ALINAN KARARA TAM DESTEK

HUKUK fakültelerine girmek, zorlaştırılmış.

Baraj, 125 binden 100 bine yükselmiş.

*

Bu kararın anlamı şu:

Artık hukuk fakülteleri, daha nitelikli öğrenciler alacak.

*

Geç oldu, tamam. Yeterli değil, tamam. Ama yine de yerinde bir karar.

*

Çünkü hukuk alanında en çok ama en çok nitelikli insan unsuruna ihtiyaç var.

HANGİSİ BAŞARI: BOŞ SALON MU DOLU SALON MU?

NORMAL zamanlarda yapılan siyasal toplantılarda başarı...

Salonların hınca hınç dolmasında hatta taşmasında aranır.

*

Pandemi zamanı yapılan siyasal toplantılarda başarı...

Salonların dolmamasında hatta boş olmasında aranır.

X

PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Dinle Z kuşağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2021
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...

Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.

*

Tamam...

Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...



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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2021
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.



*

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ocak 2021
Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

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