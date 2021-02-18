13 şehidin katili kim?

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
13 şehidin katili kim?
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Silahsız masum 13 insanımızı, kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler kabak gibi ortadayken...
“13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” diye açıklama yapmak.
Her şeyden önce ayıptır.
*
Önce katile “katil” diyeceksin.
Sonra katilin örgütünü adını vererek lanetleyeceksin.
Ardından katilin siyasal uzantılarına bir-iki laf edeceksin.
*
Ancak bunları hakkıyla yaptıktan sonra...
“İktidarın sorumluluğu” meselesine geçebilirsin.
*
Tetiği çekene, tetiği çektirene, tetiği çektirenin siyasal uzantısına tek harf bile etmeden...
Sorumluluğun tamamını iktidara yüklersen...
Bu yaptığına muhalefet denmez.
En hafif tabirle...
Ayıp etmek denir.
SOYLU VE AKAR’IN CHP VE İYİ PARTİ’YE GİTMESİ
Kötü günde bir ve beraber olmanın en güzel örneğidir.
*
Siyasi rekabeti, husumete çevirmemenin en şahane örneğidir.
*
İktidarın muhalefetle bilgi paylaşımının en iyi örneğidir.
*
Muhalefeti şeytanlaştırmamanın en çarpıcı örneğidir.
*
Gerektiğinde diyalog kurmanın en nadide örneğidir.
DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN HEPİMİZİN ACI KAYBIDIR
BUGÜNLERDE şu türden kanaat önderlerinin eksiğini hissediyoruz:
*
Herkes tarafından sevilen... Herkes tarafından takdir edilen... Herkese güven veren... Herkesin saygı duyduğu... Herkesin sözlerine önem verdiği... Herkesin “O söylerse doğruyu söyler” dediği... Herkes tarafından “Ne diyecek” diye beklenen...
*
Çok azaldı böyle kanaat önderleri.
Neredeyse kalmadı gibi.
*
Tıpkı toplumumuz gibi...
Aydınlarımız da bölündü.
Taraf oldular, cepheler adına konuşur oldular, siyasal temsilci gibi davranmaya başladılar, ortada duramadılar, siyasallaştılar, ortak insani sorunları es geçtiler, ontolojik sorunlara uzak durdular.
*
İşte böyle bir ortamda...
Doğan Cüceloğlu ismi pırıl pırıl parlayan bir isimdi.
Çünkü o...
Bir kampın adamı olmamayı, taraf olmamayı, siyasal temsilci gibi davranmamayı, “anne kaybı” gibi insani bir acıyı en etkileyici şekilde anlatmayı, insanlık sorunlarına odaklanmayı seçen ender aydınlarımızdandı.
*
Doğan Cüceloğlu’nun hepimizin ortak “acı kaybı” olmasının arkasında yatan sır işte budur.
YÜZDE 30 VE 45 DAKİKA
RESTORAN ve kafeler için bir formül ortaya atıldı.
Dendi ki:
*
“En fazla yüzde 30 dolu olacak... Müşteri en fazla 45 dakika kalacak...”
*
Tamam abi.
Hiç yoktan iyi diyebileceğimiz bir formül bu.
*
Hadi hayata geçirin artık şu formülü.
KONU AYNI OLSA BİLE HER KONUŞMA İÇİN AYRI METİN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dilimiz ve dildeki yabancılaşmayla ilgili konuşuyor.
Bir de bakılıyor ki...
Aynı konuda aynı konuşmayı, başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım da yapmış.
*
“Konu aynı... Dert aynı... Çözüm önerileri aynı...” demek, durumu hafifletmez.
*
Metin yazarlarının...
“Değişen zaman içinde hiç mi ilerleme kaydedilmedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya yönelik vurgularında hiç mi farklılık olmayacak? Yeni bir metin hazırlamak bu kadar mı zor?” sorularını kendilerine sormaları şart.
HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN ALINAN KARARA TAM DESTEK
HUKUK fakültelerine girmek, zorlaştırılmış.
Baraj, 125 binden 100 bine yükselmiş.
*
Bu kararın anlamı şu:
Artık hukuk fakülteleri, daha nitelikli öğrenciler alacak.
*
Geç oldu, tamam. Yeterli değil, tamam. Ama yine de yerinde bir karar.
*
Çünkü hukuk alanında en çok ama en çok nitelikli insan unsuruna ihtiyaç var.
HANGİSİ BAŞARI: BOŞ SALON MU DOLU SALON MU?
NORMAL zamanlarda yapılan siyasal toplantılarda başarı...
Salonların hınca hınç dolmasında hatta taşmasında aranır.
*
Pandemi zamanı yapılan siyasal toplantılarda başarı...
Salonların dolmamasında hatta boş olmasında aranır.