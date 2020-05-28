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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

28 Mayıs 2020

Cumhuriyet Vakfı adına Cumhuriyet gazetesinin sahipliğini üstlenen Alev Coşkun, bir 27 Mayıs yazısı yazdı dünkü Cumhuriyet’te...

Alev Coşkun’a göre...

12 Mart... Tutucu ve muhafazakârmış.

12 Eylül... Gerici ve karşıdevrimciymiş.

27 Mayıs ise... İlerici ve özgürlükçüymüş.

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

Buradan ne çıkıyor? Şu çıkıyor:

Eğer 12 Mart’ı “ilerici askerler” yapsaydı... Eğer 12 Eylül’ü “özgürlükçü askerler” yapsaydı... Alev Coşkun’un 12 Mart’a da 12 Eylül’e de bir itirazı olmayacaktı.

*

Alev Coşkun ve Alev Coşkun gibilerin kafası şöyle çalışıyor:

*

Askerler, eğer işlerin yolunda gitmediğine dair bir izlenime kapılırlarsa... Seçilmiş hükümete müdahale edebilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Yeter ki asker, ilerici ve özgürlükçü bir atılım içinde olsun.

*

(İlericilikten kendileri gibi olmayı, özgürlükçülükten de sadece kendilerine özgürlüğü anladıklarını ise gayet iyi biliyoruz ama neyse...)

*

27 Mayıs’tan sonra 12 Mart’ın...

12 Mart’tan sonra 12 Eylül’ün...

12 Eylül’den sonra 28 Şubat’ın...

28 Şubat’tan sonra 15 Temmuz’un...

Gelmesine yol açan kafa...

İşte bu kafadır.

*

Ve bu kafa, aradan 60 yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef zerre kadar uslanmamıştır.

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

ALİ BABACAN’IN YANLIŞ YERE TEZGÂH AÇMASININ ALTINDA YATAN HİNLİK

NORMALDE Ali Babacan’ın ne yapması gerekiyor?

AK Parti tabanını etkilemesi gerekiyor.

*

Peki Ali Babacan ne yapıyor?

CHP tabanına şirinlik yapıyor.

*

Açın bakın:

Ali Babacan’a “Yaşa! Var ol! Bravo! Şahane!” çekenlerin alayı, seçim geldiğinde mührü CHP’nin böğrüne vuracak tipler.

*

Bu aşamada benim aklımı kurcalayan mesele şudur:

*

Çocukluğunda babasının Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki mağazasında çalışarak tüccarlığı öğrenen Ali Babacan, nasıl oluyor da göz göre göre yanlış yere tezgâh açıyor? Bırakın Ali Babacan gibi çocukluktan tüccarlığı öğrenmiş bir ismi, benim gibi ticaretten zerre çakmayan biri bile bunu yapmaz.

-

Yoksa... Yoksa...

İşin içinde bir hinlik mi var?

*

Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum!

*

Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor:

*

CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor.

Ali Babacan gibi Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yetişmiş bir tüccarın, yanlış yere tezgâh açmasının başka makul bir açıklaması olamaz.

KÜSURATLI SÖYLEMEYE BİLE HİÇ GEREK DUYMUYOR

YILMAZ Özdil şöyle bir iddiada bulunmuş:

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

“Yandaş bir medya grubu, Sözcü’yü bırakıp kendi gruplarına geçmem için bana 5 milyon dolar teklif etti.”

*

Müritlerinin söylediği her şeye gözü kapalı inanacağından o kadar emin ki Yılmaz Özdil...

“Küsuratlı sallayayım ki inandırıcı olsun” demeye bile ihtiyaç duymuyor.

*

Oysa Yaşar Okuyan öyle mi?

“63 AKP’li bilmem ne partisine geçecek” falan diye sallarken... Küsuratlı sallamaya nasıl da özen gösteriyor!

NEREDEN ÇIKTI ERKEN SEÇİM

TAYYİP Erdoğan istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu istemiyor. Devlet Bahçeli istemiyor. Meral Akşener istemiyor. Mithat Sancar istemiyor. Temel Karamollaoğlu istemiyor. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu bile istemiyor.

*

Çok merak ediyorum: Nereden çıkıyor şu erken seçim denilen saçmalık?

‘BU İŞTEN ÇAKMIYOR’ DEYİNCE KIZMAYIN

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, tarihi Üçüncü Ahmet Çeşmesi’nin musluklarından su akıtmış.

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

Güzel, hoş bir icraat... Ama o kadar! Öyle abartılacak, göklere çıkarılacak, “İşte bakın, biz bunu yaptık” diye havalar basılacak bir icraat değil.

*

Fakat ne oldu! Sanki “Başka da bir şey yapmadık, bir tek bunu yaptık” algısının altını çizmeye çalışır gibi... Kemal Kılıçdaroğlu’nu çeşmenin başına götürüp musluğu açtırdılar ve bunun fotoğraflarını her yere servis ettiler.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinde kim olsa...

“Yahu ne yapıyorsunuz? Bu mütevazı bir hizmet... Benim başında poz vermemi gerektirecek denli önemli bir iş değil bu. Saçmalamayın” derdi.

Ama Kılıçdaroğlu böyle bir şey demedi.

*

“Kemal Bey iyi hoş insan ama bu işten çakmıyor” dediğimde bana kızmayın lütfen.

RİZE VALİSİ

YEREL televizyon kanalı... AK Parti Rize İl Başkanı konuk... Rize Valisi, canlı yayında program sunucusuna mesaj atıp “İl başkanı bize umre hediye etsin” diyor.

‘12 Eylül kaka 27 Mayıs cici’ martavalına dair

Bir siyasi parti il başkanından umre hediyesi isteyen vali... Olacak iş değil.

*

Valinin durumu buyken... Ben AK Parti Rize İl Başkanı’nın durumuna odaklandım. AK Parti Rize İl Başkanı, umre hediyesi işine hiç girmeden valiye canlı yayında şu cevabı veriyor:

*

“Vali Bey bütün partilerin il başkanlarını bir araya getirecekti. Onu yaparsa çok memnun oluruz.”

*

İçimden şöyle dedim: “AK Parti Rize İl Başkanı, Rize Valisi’nin yanında tam bir devlet adamı portresi çizdi.”

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