10 puanlık uzman sorusu: Trump gerçekten de bitiriyor mu

Haberin Devamı

İşte Trump’ın son açıklamaları:

“İran’la çok çok güçlü görüşmeler yaptık. Neredeyse tüm konularda uzlaştığımızı söyleyebilirim.”

*

Peki ama neden kolayca “SAVAŞ BİTİYOR” diyemiyoruz.

Şu iki nedenden dolayı:

*

- BİR: Trump’a güven yok. Böyle şeyler söylediği çok oldu. Belki de amacı piyasa manipülasyonudur.

*

- İKİ: İran tarafı Trump’ı doğrulamıyor. “Böyle bir görüşme yapmıyoruz” falan diyorlar.

*

Kuşkuyu besleyen bu iki noktaya rağmen ben Trump’ın bu kez ciddi olduğunu düşünüyorum.

*

Çünkü:

*

- Trump artık bu savaşın yükünü daha fazla sırtlayabilecek durumda değil. Bu herkesin ortak fikri.

*

- Kendi tabanında “Bu bizim savaşımız değil. İsrail’in kuyruğuna takıldık” sesleri artık bastırılacak gibi değil.

*

- Dünden beri yaptığı açıklamalarda bir istikrar var Trump’ın. Bu kez oyun oynamıyor gibi bir hava estiriyor.

*

Haberin Devamı

- İsrail, dünden beri mutsuz. Buradan da Trump’ın açıklamalarının ciddiye alınması sonucunu çıkarabiliriz.

*

- Evet, İran’dan yalanlama geliyor ama İran’da bütüncül bir sistem yok. Yalanlama nereden geliyor belirsiz.

*

SONUCUN SONUCU:

Bu kez durum ciddi. Gerçekten de savaşın sonuna doğru geldik galiba.

Ama yine de minik de olsa bir ihtiyat payı bırakayım ben. Ne de olsa söz konusu olan Trump.

TRUMP’IN ADIM ADIM TRAJİK GERİLEYİŞİ

- EN BAŞTA:

İran rejimini yıkacağız. Hadi muhalifler! Ayaklanın! Arkanızdayız.

*

- SONRA:

İran’ı bitirdim. Hedeflerimize ulaştık. Hatta 15 gün ilerideyiz.

*

- SONRA:

Savaşı belki bitirebilirim, belki de bitirmeyebilirim.

*

- DAHA SONRA:

Bitirmeyeceğim. Çökerteceğim. Vuracağım. İranlılar yalvarıyor ama müzakere yok.

*

- DAHA SONRA:

Hürmüz’ü açmamız lazım. Hürmüz çok önemli. Hürmüz açılmazsa 48 saat sonra İran’ın enerji altyapısını bombalarım.

*

- EN SONUNDA:

İran’la çok çok güçlü görüşmeler yaptık. Neredeyse tüm konularda uzlaştığımızı söyleyebilirim.

ATATÜRKÇÜNÜN YERİ İRAN’IN YANIDIR

SELİM Kuneralp diye bir emekli büyükelçi var.

*

Haberin Devamı

“Bu Atatürkçüler nasıl oluyor da İran’ın molla rejimini destekliyorlar? Anlamak mümkün değil azizim” modundan bir türlü çıkamıyor.

Sosyal medyada sürekli böyle söylüyor Kuneralp.

*

Selim Kuneralp’e anlayamadığı şeyleri tane tane anlatmaya çalışayım:

*

- Atatürkçüler anti-emperyalisttir.

- Hiçbir Atatürkçü “Vur Amerika, bastır İsrail” demez, diyemez.

- Emperyalist saldırganların yanında durmak Atatürkçülere yakışmaz.

- Atatürkçünün yeri, emperyalist saldırıya uğrayanın yanıdır.

- Emperyalist saldırıya uğrayanın yanında durmak için Atatürkçü olmaya da gerek yoktur, insan olmak yeter de artar bile.

*

Selim Kuneralp, Kurtuluş Savaşı’na şiddetle muhalefet eden Ali Kemal’in torunu.

Haberin Devamı

Fakat bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok.

*

Konumuzla hiçbir ilgisi yok, çünkü biz şu iki şeyin farkındayız:

- BİR: Dedeleri kahraman olup da hainlikler yapan nice torunlar vardır.

- İKİ: Dedeleri hain olup da kahramanlıklar yapan nice torunlar vardır.

Yani Selim Kuneralp konusu...

Dede / torun bağlamında izah edilemez.

HARK ADASI’NI EPSTEİN ADASI MI SANDIN BRE TRUMP

İRAN’da küçücük bir ada. Adı: Hark.

Ada küçük ama işlevi büyük. İran petrolünün can damarı bu adada.

*

Netanyahu’nun adamları, Trump’a gaz verdiler:

“Hark’ı işgal etmek çocuk oyuncağı. Gönder Amerikan askerlerini. Petrolü kontrol altına al. İran’ın işi biter. Zaferini ilan edersin”.

*

Trump da bu gaza gelmiş göründü:

Haberin Devamı

Hark operasyonu için Amerikan askerlerini bölgeye yığmaya başladı.

*

Bazı ABD’li uzmanlar ise Trump’ın yine aldatıldığını söylediler.

Bu uzmanlar, Hark operasyonunu “tam bir intihar misyonu” olarak yorumladılar.

*

Trump’ın son açıklamasından anlıyoruz ki:

Hark Adası operasyonu da kâğıt üstünde bir plan olarak kalacak gibi.

*

Madem öyle...

O zaman “Drama Köprüsü” adlı türkümüzü Trump’a uyarlamanın tam zamanı:

*

“Mezar taşlarını bre Trump koyun mu sandın / Hark adasını bre Trump Epstein adası mı sandın.”

DÜN İTİBARIYLA İRAN’IN BAŞARDIĞI 10 ŞEY

- BİR: Kolay lokma olmadığını dünyaya kanıtladı.

- İKİ: İç cephesini güçlü tutmayı başardı.

- ÜÇ: Öyle ya da böyle Trump’a geri adım attırdı.

Haberin Devamı

- DÖRT: İsrail’in planlarını kadük bıraktı, Netanyahu’nun moralini bozdu.

- BEŞ: Savaşma kapasitesinin yüksek olduğunu herkese gösterdi.

- ALTI: Hürmüz gibi bir kozu çok iyi kullandı.

- YEDİ: Bugün savaş bitse... Zaferini ilan edecek ve buna herkesi inandıracak konuma geldi.

- SEKİZ: İsrail’in demir kubbesinin fiyakasını bozdu, yenilmez İsrail masalına son verdi.

- DOKUZ: Asimetrik güç dengesine rağmen destansı direniş sergiledi.

- ON: Dünyanın tüm mazlum halklarının tam desteğini aldı.