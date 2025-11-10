 10 Kasım 2025 Atatürk yazısı

Haberin Devamı

Sadece günümüzdeki Atatürk algısından söz edeceğim:

*

Bugün için Atatürk, maalesef...

“Atatürk üzerinden geçinenler” ile “Atatürk’ü didiklemekten geçinenler” arasında kaldı.

*

- ÜZERİNDEN GEÇİNENLER: Atatürk’ün arkasına saklanıyorlar. Atatürk’ü yanlış siyasetlerini temize çıkmanın aracı haline getiriyorlar. Atatürk üzerinden topluma hayat tarzı dayatıyorlar. Atatürk’ü kendi ideolojik tutuculuklarını tartışılmaz kılmanın aleti haline getiriyorlar.

*

- DİDİKLEMEKTEN GEÇİNENLER: Kafayı Atatürk’e takmış durumdalar. Sürekli Atatürk’le kavga ediyorlar. Bir türlü yatışmıyorlar. Atatürk’ün hayatını didikleyip olumsuzluklar çıkarmaya çalışıyorlar. Atatürk ile dindarlığı kavga ettirmeye çabalıyorlar.

*

Atatürk gibi büyük bir kahramanın, büyük bir devlet adamının, büyük bir askerin...

Bu iki kesim arasında kalması ne kadar hazin.





ÖZGÜR ÖZEL NEDEN İMAMOĞLU’NDAN BAĞIMSIZLAŞMALI

CHP Lideri Özgür Özel, basına açıklama yaparken şunları söyledi geçen gün:

*

“Verecek ifadesini Selim. Babasının başının etini yemiş yurtdışında iş açacağım diye. Babası da bana ‘Batıracak parayı’ dedi. Ekrem Başkan iyi bir iş adamıdır. Biraz tutumludur. Babasından almayınca anasına bastırmış, dedesine bastırmış. Dedesi bir şey bozdurmuş vermiş. Annesi daire satmış vermiş. Selim de gitmiş orada o şeyi yapmış.”

*

Bu açıklamada adı geçenler:

- SELİM: İmamoğlu’nun oğlu.

- BABASI: Ekrem İmamoğlu.

- DEDESİ: Hasan İmamoğlu.

- ANNESİ: Dilek İmamoğlu.

*

Özgür Özel, CHP’nin Genel Başkanı.

CHP Genel Başkanı’nın İmamoğlu Ailesi’nin avukatı gibi açıklama yapması...

CHP’nin kurumsal kimliğini fena halde zedeliyor.

*

Birkaç gündür Özgür Özel’in İmamoğlu’ndan bağımsızlaşması gerektiğini vurgularken işte tam olarak bundan söz ediyordum.

CHP Genel Başkanı, tabii ki İmamoğlu’nu savunmalı.

Ama bunu İmamoğlu Ailesi’nin avukatı düzlemine düşmeden yapmalı.





KAZA DEMEYİN ŞUNA

Dilovası’ndaki parfüm fabrikası yangını için kaza demekten vazgeçilsin.

*

Defalarca şikâyet edildiği halde yeterince denetlenmemiş bu fabrika.

Sadece bir tane giriş ve çıkışı varmış.

Yani faciaya resmen ve alenen davetiye çıkarılmış.

Üstelik kadın ve çocuklar, düşük ücretle sigortasız çalıştırılıyormuş.

*

Kaza değil bu. Cinayet, cinayet.