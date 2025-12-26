 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde olmanın anlam ve önemi

Haberin Devamı

- İsrail saldırıları devam ediyor.

- Gazze’ye yeterince yardımın gitmesine engel çıkarılıyor.

- Filistin halkı perişan.

- Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşimleri için terör estiriliyor.

“Ateşkes ilan edildi, her şey yoluna girdi” algısı söz konusu.

İşte bu algı, soykırımcı İsrail’i acayip rahatlatıyor.





Bu kahreden algıya son vermek amacıyla...

1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde bir büyük buluşma gerçekleşecek.

Bu buluşmada...

Particilik yok. Grupçuluk yok. Şuculuk yok. Buculuk yok.

Her düşünceden, her yaşam tarzından, her partiden, her anlayıştan on binler davetli bu buluşmaya.

Dört büyük futbol kulübümüz, bu buluşmaya tam destek verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları... Taraftarlarını, büyük insanlık buluşması için Galata Köprüsü’ne çağırdı.

Bu buluşmayı, yılbaşı kutlamalarına bir yanıt olarak algılayanlara en güzel cevabı TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci verdi.

Söylediği şu Beşinci’nin:

“Yeni yıla çocuklar, anneler, babalar katledilerek girilemez diyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarına muadil bir program yapmıyoruz.”

İster yılbaşı kutlamasından uzak durarak... Sabah kalk gel.

İster yılbaşı kutlamasına katıldıktan sonra... Sabah kalk gel.

Hiç fark etmez.

Galata Köprüsü buluşmasının arkasında başka bir ajanda yok.

Tek ajandası şu bu buluşmanın:

Ateşkese rağmen teröre devam eden terör devleti İsrail’e karşı vicdani ve insani bir duruş sergilemek.

“Vicdani ve insani duruş sergileyeceğiz de ne olacak” falan diyenlere ise söyleyebileceğim tek şey şudur:

Katil İsrail’i bir gram rahatsız etmek bile...

Hiçbir şey yapmamaktan çok daha şereflidir.

DEMEK Kİ SALLIYORLARMIŞ

ÖNCEKİ gece televizyon yorumcularının sözleri:

- Sadettin Saran yüzde yüz tutuklanacak.

- Başka alternatif söz konusu bile değil.

- Kesin tutuklanacak abi.

- Öyle böyle değil çok kötü tutuklanacak.

Dünkü gelişme:

*

Sadettin Saran tutuklanmadı.

*

Girişi, gelişmesi, sonucu şudur bu işin:

Bazen tuttursalar da aslında acayip sallıyorlar.

CAMİASI OLAN İLE CAMİASI OLMAYAN

BİR şüphelinin arkasında koskoca bir camia varsa...

- O şüphelinin maşallah destekçisi çok oluyor.

- O şüpheliye maşallah laf söyletmeyen çok oluyor.

- O şüpheliyle ilgili özenli dil kullanan çok oluyor.

Ama söz konusu arkasında camia olmayan biriyse... Ve bir de kadınsa...

- O şüphelinin bir tane bile destekçisi olmuyor.

- O şüpheliye laf söyleyenin başına hiçbir şey gelmiyor.

- O şüpheliyle ilgili dile takılan kimse çıkmıyor.

Buradan çıkan tek sonuç şudur:

Bir camian olursa... Sırtın yere gelmez.

KÜRTÇE KURAN KÜRTÇE VAAZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle demiş:

*

“Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kuran okuyabilmeli, Kürtçe vaaz vermeli.”

*

Bu konuda söyleyeceklerim şunlardır:

*

- KÜRTÇE VAAZ: Kürtçe vaaz konusunda haklıdır Tülay Hanım. Tabii ki Kürtçe konuşulan kentlerin camilerinde Kürtçe vaaz verilmelidir. Hatta Kürtçe hutbe de okunabilir.

*

- KÜRTÇE KURAN: Tülay Hatimoğulları’nın “Kürtçe Kuran” derken neyi kastettiği tam olarak anlaşılmıyor. Kürtçe meal mi demek istiyor? Eğer bunu demek istiyorsa Kürtçe meal var zaten. Bu konuda bir sorun yok ki.

*

- KÜRTÇE İBADET: “Kamusal alanda Kürtçe Kuran okunmalı” derken ibadetlerin Kürtçe yapılması kastediliyorsa... Buradan büyük tartışma çıkar. “Bunun bir adım sonrası Kürtçe ezandır” falan denir.

*

- BİR TAVSİYE: Tülay Hanım’a bir tavsiyem var: “Kürtçe ezan”, “Kürtçe ibadet” gibi taleplerin ne anlama geldiği konusunda Diyarbakır’da bir cami çıkışı dindar Kürtlerle iki dakika konuşsun. Ancak bu şekilde bir aydınlanma yaşayabilir.

BATI VE BİTMEYEN HAYAL KIRIKLIKLARI

CHP’nin bir “Batı hayali” var.

Ve bu hayal nedeniyle...

Batı karşısında sürekli hayal kırıklığı yaşıyorlar.

*

CHP’nin Batı hayalini çerçeveleyen unsurlar şunlar:

- Batı’ya gereğinden çok fazla anlam yüklüyorlar.

- Batı’nın ahlaki üstünlük merkezi olduğunu sanıyorlar.

- Batı’yı bir şikâyet mercii olarak görüyorlar.

- Batı’nın eski gücünü koruduğu düşüncesindeler.

- Batı’nın baskı yaparak Türkiye’deki iktidarı geriletebileceğine inanıyorlar.

Bu çok büyük bir siyasal zaaf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP yönetiminin bu zaafının üzerine gitmeyi pek seviyor.

*

Bir örnek verelim.

Şu iki cümle, aynı gün içinde söylendi:

*

“Batı’nın sessizliği bizde hayal kırıklığı yarattı.”

DİLEK İMAMOĞLU

(Fransız ajansı AFP’ye verdiği röportajdan)

*

“Bizdeki muhalefet Batılılar karşısında hep ezik.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

(Dün yaptığı konuşmadan)