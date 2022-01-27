Yoksul sofrasından saraya

Her şeyin hikayesi olur da pizzanın olmaz mı? Pizzayı İtalyanların bulduğu düşünülür. Ancak araştırmalar, Babilliler, İsrailliler, Mısırlılar ve diğer eski Ortadoğu halklarının toprak fırınlarda pişirdikleri mayasız yassı ekmekleri yediklerini gösteriyor. Böyle olmakla birlikte mozzarella peyniri ve domates birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüzyıllar boyunca tüketilmiş. Dünya çapında üne kavuşması ise 1889’da Kraliçe Margherita’nın mozzarella, domates ve fesleğenle süslenmiş pizzayı tatmasıyla olmuş. Kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girmeye başlamış. Günümüzde bu lezzeti sevmeyen yok desek abartmış olmayız. Zira, dünya çapında her yıl 5 milyardan fazla çeşit çeşit pizza satılıyor. Ben bugün sizleri İtalya’nın geleneksel köy pizzasını Çeşme’nin yerel lezzetleriyle birleştirip kendi tariflerini oluşturan Kolburano’s’a götürmek istiyorum.
Odun ateşinde lezzet patlaması
KOLBURANO’S, İzmir Çeşme’nin sessiz sakin eski bir Rum köyü olan Reisdere’de.
Salı hariç hafta içi 18.00-24.00, hafta sonları 15.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
(Sömestr tatili boyunca açılış saati ise 14.00)
Sadece rezervasyonla çalışıyor.
Dolayısıyla önceden yer ayırtmadan gitmek büyük risk.
Yer bulamama ihtimaliniz çok yüksek.
İlk kez gidecekler için minik bir uyarı:
Bulmakta biraz zorlanabilirsiniz.
Zira, bir sokak arasında beklemediğiniz bir yerde duruyor.
Dolayısıyla navigasyonunuza güvenin, “Burada böyle bir yer olması mümkün değil, bir yanlışlık olmalı” diye düşünmeyin.
Toprak renginde, çerçeveleri lacivert boyalı 2 pencereli, yine aynı tonda demir kapılı, duvarında minik bir posta kutusu olan binayı gördüğünüzde tereddüt etmeyip kapısını çalın ve içeriye girin.
Rumlardan kalma 200 yıllık bu taş binanın dışı kadar içi de ilginç.
İşletmecileri Emre-Damla Kolburan çifti hayallerinin lokal pizzacısını açma fikriyle yola çıktıkları 2015 yazının sonunda görüp aşık oldukları bu marangoz atölyesini olabildiğince korumuşlar.
Ahşap çatı ve taş duvarları elden geçirirken orijinalliğine hiç dokunmamışlar.
2 asırlık geçmişe sahip çıkmışlar.
İç alanı retro eşyalar, kuzine, anneanne vitrini, avizeler, içi şarap mantarlarıyla dolu emaye küvet, vintage gramofon ve plaklar, vespa ve küçük detaylarla zenginleştirmişler.
Farklı zamanların iç içe geçtiği taş, ahşap ve antik ürünlerden oluşan bir dekorasyonu tercih etmişler.
TÜM ÜRÜNLER DOĞAL VE SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN
Özetle Kolburano’s ev tadında bir restoran.
Mekanın ismi İtalyanca’dan geliyor gibi bir hava yaratsa da aslında ailenin İtalyancalaştırılmış soyadı.
Yani, Kolburan olmuş Kolburano’s!
Menü İtalyan başlangıç lezzetleri, makarnalar, aperatifler, şarküteri ürünleri ve ince hamur pizzalardan oluşuyor.
Yapmaktan ve yemekten büyük keyif aldıkları pizzayı biraz İtalyanvari, biraz kendi yorumlarını katarak, bu muhteşem coğrafyanın en taze ve özel ürünlerini kullanarak yapıyorlar.
Frankfurter sosisleri, prosciutto (jambon) ve dana antrikot İstanbul’un en köklü ve eski şarküterilerinden biri olan Kozmaoğlu’ndan...
Domuz eti sevenler için kaburga ve pirzolalar Urla’daki bütik üretici Gourmet Pork’tan geliyor.
Pizzalarda kullanılan peynirler 38-30 Çiftliği’nin mozzarella ve burrataları.
Diğer peynir çeşitlerini ise değişik yerli ve yabancı üreticilerden temin ediyorlar.
Pizzalarda, güveçlerde ve salatalarda kullanılan tüm sebze-meyveleri Çeşme-Alaçatı’daki üreticilerle pazarlardan bizzat kendileri seçerek alıyorlar.
Sebzelerin tamamı meşe odunu ile yanan daha geçtiğimiz günlerde yenilenen odun fırınında günlük olarak taze kesilip közleniyor.
Pizza hamurunu mayalayıp dinlendiriyor, soslarını yaz domatesleri ve fesleğenle her gün taze olarak pişiriyorlar.
Şarap kavlarının çoğunluğunu yine yerel ve butik üreticilerden pizzalarla en iyi eşleşen ürünlerden oluşturmuşlar.
PİZZANIN YANI SIRA GÜVEÇ YEMEKLERİ DE MEVCUT
Sonuçta burası bir pizzacı olduğu için pizza menüsü oldukça geniş.
Günlük taze tam buğday unundan yapılan sucuklu, kokoreçli, enginarlı gibi yerel lezzetli pizzalar yiyebileceğiniz gibi...
İthal peynirli, sebzeli ve klasik odun fırınında pişen ince hamur pizzaları da deneyebilirsiniz.
Mevsimine göre mahsüllerle hazırlanan pizzalar günlük olarak belirlenip kara tahtaya yazılıyor.
İnanın hepsi de merak uyandıran türden.
Ama kokoreç, füme dana antrikot, füme mantarlı, caprese burrata, bacon ve karamelize soğanlı pizzalar dillere destan.
Önceden arayıp sipariş vermek kaydıyla yine hepsi odun fırınından çıkma özel güveç yemekleri, deniz mahsüllü makarnalar ve finalde sürpriz tatlı da mevcut.
Hepsi oldukça basit, sade ama özenli, sıcacık ve çok lezzetli.
Unutmadan, masanıza oturduğunuzda ‘Hoşgeldiniz’ ikramı olan Germiyan ekmeği ve grano padano parmesan eşliğindeki acı biber reçeli ise bir efsane.
Şu sıralar ekonomideki malum gelişmelerden dolayı menü ve fiyatlar değişkenlik göstermekle birlikte pizzalar 85-150 TL aralığında.
Evet; rakamlar belki bir tık yüksek ama lezzetli, keyifli, kaliteli, dingin, karmaşadan uzak bir kaçış mekanı arayanlar için ideal.
İÇİ VE BAHÇESİYLE EV SICAKLIĞINDA BİR ORTAM
“Karı-koca birlikte yemek yapmak en büyük zevkimiz.
Reisdere’de olmamızın nedeni karmaşadan uzakta, sakin ve huzurlu bir ortamda misafirlerimize hizmet vermek istememiz.
İç mimarisinden çalışanlarımızın ilgisine kadar ev sıcaklığında bir ortam yaratmaya çalıştık.
Menümüzün küçük, basit ve lezzetli olmasına özen gösterdik.
Pizzanın yanı sıra ön siparişle güveçte kuru fasulye, kuzu incik ve fırın yemekleri de yapıyoruz.
Kış döneminde tarihi taş binamızda, yaz aylarında ise incir, dut ve zeytin ağaçlarının gölgesinde geniş bahçemizde lezzet peşinde koşanları bekliyoruz” diyorlar.
Evinizdeki gibi rahat zaman geçireceğinizin ve enfes lezzetler tadacağınızın garantisini verebilirim.
Deneyin, hak vereceksiniz.
Haftaya bir başka mekanda buluşmak üzere...
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: İyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9
Yoksul sofrasından saraya
Her şeyin hikayesi olur da pizzanın olmaz mı? Pizzayı İtalyanların bulduğu düşünülür. Ancak araştırmalar, Babilliler, İsrailliler, Mısırlılar ve diğer eski Ortadoğu halklarının toprak fırınlarda pişirdikleri mayasız yassı ekmekleri yediklerini gösteriyor. Böyle olmakla birlikte mozzarella peyniri ve domates birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüzyıllar boyunca tüketilmiş. Dünya çapında üne kavuşması ise 1889’da Kraliçe Margherita’nın mozzarella, domates ve fesleğenle süslenmiş pizzayı tatmasıyla olmuş. Kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girmeye başlamış. Günümüzde bu lezzeti sevmeyen yok desek abartmış olmayız. Zira, dünya çapında her yıl 5 milyardan fazla çeşit çeşit pizza satılıyor. Ben bugün sizleri İtalya’nın geleneksel köy pizzasını Çeşme’nin yerel lezzetleriyle birleştirip kendi tariflerini oluşturan Kolburano’s’a götürmek istiyorum.
Odun ateşinde lezzet patlaması
KOLBURANO’S, İzmir Çeşme’nin sessiz sakin eski bir Rum köyü olan Reisdere’de.
Salı hariç hafta içi 18.00-24.00, hafta sonları 15.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
(Sömestr tatili boyunca açılış saati ise 14.00)
Sadece rezervasyonla çalışıyor.
Dolayısıyla önceden yer ayırtmadan gitmek büyük risk.
Yer bulamama ihtimaliniz çok yüksek.
İlk kez gidecekler için minik bir uyarı:
Bulmakta biraz zorlanabilirsiniz.
Zira, bir sokak arasında beklemediğiniz bir yerde duruyor.
Dolayısıyla navigasyonunuza güvenin, “Burada böyle bir yer olması mümkün değil, bir yanlışlık olmalı” diye düşünmeyin.
Toprak renginde, çerçeveleri lacivert boyalı 2 pencereli, yine aynı tonda demir kapılı, duvarında minik bir posta kutusu olan binayı gördüğünüzde tereddüt etmeyip kapısını çalın ve içeriye girin.
Rumlardan kalma 200 yıllık bu taş binanın dışı kadar içi de ilginç.
İşletmecileri Emre-Damla Kolburan çifti hayallerinin lokal pizzacısını açma fikriyle yola çıktıkları 2015 yazının sonunda görüp aşık oldukları bu marangoz atölyesini olabildiğince korumuşlar.
Ahşap çatı ve taş duvarları elden geçirirken orijinalliğine hiç dokunmamışlar.
2 asırlık geçmişe sahip çıkmışlar.
İç alanı retro eşyalar, kuzine, anneanne vitrini, avizeler, içi şarap mantarlarıyla dolu emaye küvet, vintage gramofon ve plaklar, vespa ve küçük detaylarla zenginleştirmişler.
Farklı zamanların iç içe geçtiği taş, ahşap ve antik ürünlerden oluşan bir dekorasyonu tercih etmişler.
TÜM ÜRÜNLER DOĞAL VE SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN
Özetle Kolburano’s ev tadında bir restoran.
Mekanın ismi İtalyanca’dan geliyor gibi bir hava yaratsa da aslında ailenin İtalyancalaştırılmış soyadı.
Yani, Kolburan olmuş Kolburano’s!
Menü İtalyan başlangıç lezzetleri, makarnalar, aperatifler, şarküteri ürünleri ve ince hamur pizzalardan oluşuyor.
Yapmaktan ve yemekten büyük keyif aldıkları pizzayı biraz İtalyanvari, biraz kendi yorumlarını katarak, bu muhteşem coğrafyanın en taze ve özel ürünlerini kullanarak yapıyorlar.
Frankfurter sosisleri, prosciutto (jambon) ve dana antrikot İstanbul’un en köklü ve eski şarküterilerinden biri olan Kozmaoğlu’ndan...
Domuz eti sevenler için kaburga ve pirzolalar Urla’daki bütik üretici Gourmet Pork’tan geliyor.
Pizzalarda kullanılan peynirler 38-30 Çiftliği’nin mozzarella ve burrataları.
Diğer peynir çeşitlerini ise değişik yerli ve yabancı üreticilerden temin ediyorlar.
Pizzalarda, güveçlerde ve salatalarda kullanılan tüm sebze-meyveleri Çeşme-Alaçatı’daki üreticilerle pazarlardan bizzat kendileri seçerek alıyorlar.
Sebzelerin tamamı meşe odunu ile yanan daha geçtiğimiz günlerde yenilenen odun fırınında günlük olarak taze kesilip közleniyor.
Pizza hamurunu mayalayıp dinlendiriyor, soslarını yaz domatesleri ve fesleğenle her gün taze olarak pişiriyorlar.
Şarap kavlarının çoğunluğunu yine yerel ve butik üreticilerden pizzalarla en iyi eşleşen ürünlerden oluşturmuşlar.
PİZZANIN YANI SIRA GÜVEÇ YEMEKLERİ DE MEVCUT
Sonuçta burası bir pizzacı olduğu için pizza menüsü oldukça geniş.
Günlük taze tam buğday unundan yapılan sucuklu, kokoreçli, enginarlı gibi yerel lezzetli pizzalar yiyebileceğiniz gibi...
İthal peynirli, sebzeli ve klasik odun fırınında pişen ince hamur pizzaları da deneyebilirsiniz.
Mevsimine göre mahsüllerle hazırlanan pizzalar günlük olarak belirlenip kara tahtaya yazılıyor.
İnanın hepsi de merak uyandıran türden.
Ama kokoreç, füme dana antrikot, füme mantarlı, caprese burrata, bacon ve karamelize soğanlı pizzalar dillere destan.
Önceden arayıp sipariş vermek kaydıyla yine hepsi odun fırınından çıkma özel güveç yemekleri, deniz mahsüllü makarnalar ve finalde sürpriz tatlı da mevcut.
Hepsi oldukça basit, sade ama özenli, sıcacık ve çok lezzetli.
Unutmadan, masanıza oturduğunuzda ‘Hoşgeldiniz’ ikramı olan Germiyan ekmeği ve grano padano parmesan eşliğindeki acı biber reçeli ise bir efsane.
Şu sıralar ekonomideki malum gelişmelerden dolayı menü ve fiyatlar değişkenlik göstermekle birlikte pizzalar 85-150 TL aralığında.
Evet; rakamlar belki bir tık yüksek ama lezzetli, keyifli, kaliteli, dingin, karmaşadan uzak bir kaçış mekanı arayanlar için ideal.
İÇİ VE BAHÇESİYLE EV SICAKLIĞINDA BİR ORTAM
“Karı-koca birlikte yemek yapmak en büyük zevkimiz.
Reisdere’de olmamızın nedeni karmaşadan uzakta, sakin ve huzurlu bir ortamda misafirlerimize hizmet vermek istememiz.
İç mimarisinden çalışanlarımızın ilgisine kadar ev sıcaklığında bir ortam yaratmaya çalıştık.
Menümüzün küçük, basit ve lezzetli olmasına özen gösterdik.
Pizzanın yanı sıra ön siparişle güveçte kuru fasulye, kuzu incik ve fırın yemekleri de yapıyoruz.
Kış döneminde tarihi taş binamızda, yaz aylarında ise incir, dut ve zeytin ağaçlarının gölgesinde geniş bahçemizde lezzet peşinde koşanları bekliyoruz” diyorlar.
Evinizdeki gibi rahat zaman geçireceğinizin ve enfes lezzetler tadacağınızın garantisini verebilirim.
Deneyin, hak vereceksiniz.
Haftaya bir başka mekanda buluşmak üzere...
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: İyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9