Yasa çıkmış kime ne?

AYVALIK dosyamıza bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz.

ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:

“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”

“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.

‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK

Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.

Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).

Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.

