Var mı bu masalsı lezzeti sevmeyen?

Kuşkusuz tüm dünyada, “Türk mutfağı” denince akla gelen ilk lezzet kebap... Kendi içinde birçok çeşidi olan kebap, şehirden şehire farklılık gösteren birçok tarif ve kültürü de içinde barındırıyor. Arapçadan dilimize geçen ‘kebap’ kelimesi, ‘kavurmak, közlemek’ anlamını taşıyor.

Neredeyse bin yılı aşkın süredir Anadolu topraklarında yapılan kebabın anavatanı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz kabul ediliyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin bu lezzette ilk sıralarda yer alıyor. Bu kentlerin her biri farklı pişirme ve sunma tarzlarına sahip ve yüzyıllardır aralarında tatlı bir rekabet bulunuyor. Adana kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik ise üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilmiş olması. Ayrıca üretim tekniği ve de ustalık. Elbette İzmir’de de kebap yiyebileceğiniz bir çok mekan var. Ama biz bugün Urla’da, Kırmızı Ocakbaşı’ndayız...

Kebabın ‘Kırmızı’ hali

DEDİĞİM gibi bugün Urla’dayız.

İzmir’in bu şirin ilçesi, bereketli toprakları, limanı, birbirinden leziz otları, zengin deniz ürünleri, zeytin-zeytinyağı, üzüm bağları, küçükbaş hayvancılığı ve mutfağıyla rengarenk bir mozaik.

Evliya Çelebi’ye göre yeryüzünde eşi benzeri yok.

