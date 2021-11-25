Var mı balık gibisi

SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Her sektör gibi zeytin ve zeytinyağı da bu olumsuzluktan payına düşeni aldı.
Ama yılın son çeyreğinde ardı ardına gelen haberler yüz güldürdü.
Bunlar arasında hiç kuşkusuz en öne çıkanı, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olmasıydı.
Daha düne kadar hor görülen ‘Memecik’ türü zeytinle Milas, adeta bir tarih yazdı.
Zeytinyağı sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Bazı köşe yazarları bu müthiş gelişmeyi birkaç üreticiye mal etse de bence en büyük pay Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın.
Bu yıl 3 kategoride toplam 345 ödül dağıtıldı, 34’ü ülkemize geldi.
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işleyen Nova Vera, İtalya’dan yine ‘beşibiryerde’ yaptı.
‘Trilye’ çeşidiyle, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Top Ten’ (En İyi 10) arasına girmeyi başaran firma, Türkiye’den katılan yağların en iyisi seçilerek ‘Best of Turkey’ ödülüne de layık görüldü.
‘Trilye’ ve ‘Beylik’le büyük prestij altın ödülüyle taçlanan firma, ‘Hayat’, ‘Yamalak Sarısı’ ve ‘Memecik’le de prestij altının sahibi oldu.
Kuruluşunun 3’üncü yılında 107’nci madalyasını alan Nova Vera’yı kutluyorum.
Ve inanıyorum ki, bunlar daha başlangıç.
Havai fişek üzerine bir değil, iki değil, üç değil, onlarca kez yazı yazdım.
“Yeter artık! Fişeğiniz batsın” dedim.
“Vara yoğa patır patır patlattığınız havai fişek işkencenizden bıktık artık” dedim.
Etkili, yetkili isimlere seslendim.
“5 dakikalık bir gösterinin vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyin” dedim.
Ama bir Allah’ın kulundan tık çıkmadı.
Pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay eve hapsolan kızımızı alıp tatile çıktık.
Bir de köpeğimiz olduğu için denize sıfır sayılabilecek bir bungalovda kaldık.
Marmaris Orhaniye’de, doğanın içinde, sessiz, sakin, dingin bir 7 gün geçirdik.
Bu arada -merkez üssü dinlendiğimiz bölge olan- iki de ciddi büyüklükte deprem atlattık.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Ama uzun zamandır Bornova Küçükpark’a yolum düşmediğinden görmemişim.
Onlardan, eşimin instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası haberim oldu.
Bir de tüm çalışanlarının tamamının kadın ve işletme ortağı olduğunu öğrenince daha da ilgimi çekti.
Dilek Çetmen, Zehra Yenilmez, Senem Aslantaş, Fatma Soyer, Gökçe Özmay, Vahide Güllü, Nesrin Azizoğlu, Narin Cömert, Makbule Demirçivi, Ceren Çanlı, Merve Erim, Aslı Aydın, Aysu Saydam, Süreyya Aydoğdu ve Seren Yılmaz adlı bu 15 kadının yolu, Pastacılar Fırıncılar Derneği’nin açtığı pastacılık kursunda kesişmiş.
Var mı balık gibisi
ÜÇ tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, Avrupa’nın sayılı büyük deniz ürünleri üreticisi ve ihracatçısı konumunda.
Ancak toplum olarak yeterince balık yediğimiz söylenemez.
Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 6.26 kilogram balık tüketilirken, bu oran Avrupa’da 25 kilo.
Yani Avrupalılar bizden 4 kat daha fazla deniz ürünü yiyor.
Ve tükettikleri 3 balıktan birini bizden satın alıyor.
Oysa uzmanlar neden balık yememiz gerektiğini şu 10 başlık altında özetliyor:
* Bağışıklık sistemini koruyor.
* Omega3 deposu.
* Zeka gelişimine fayda sağlıyor.
* Kalp sağlığını koruyor.
* Kemikleri güçlendiriyor.
* Hücreleri onarıyor.
* Depresyondan koruyor.
* Diyabet riskini azaltıyor.
* Alzheimer riskini düşürüyor.
* Eklem ağrılarını gideriyor.
İzmirliler bütün bunların farkında olmalı ki yıllık kişi başına tükettikleri balık miktarı 16 kilo civarında.
Yani Türkiye ortalamasının 2.5 katına yakın bir tüketim söz konusu.
Zira Ege Denizi, barındırdığı 50’den fazla balık çeşidini ve diğer deniz ürünlerini bonkörce sunuyor.
Kıyısında bir inci gibi duran İzmir de bu bonkörlüğe mutfağında kucak açıyor.
Tuzda lagostan balık köftesine, asma yaprağında barbundan ahtapot soteye, fesleğenli balık kavurmadan midye dolmaya, sardalya buğulamadan karides güvece, sütlü balıktan kalamar tavaya, karides ızgaraya kadar saymakla bitmeyecek kadar çok lezzet sofralarda yer buluyor.
Bundan dolayıdır ki İzmir’de lezzet durakları ağırlıklı olarak balık restoranlarından oluşuyor.
İstisnasız her biri birbirinden müthiş lezzetlerle, mis gibi yayılan balık kokularıyla sizi adeta bir şölene davet ediyor.
Bugün sizi bu duraklardan en yenilerinden Pivora’yla tanıştırmak istiyorum.
İstinyePark’ta Akdenizli bir kadın: Pivora
ÖZENLE hazırlanan yemeklerin, keyifli sohbetlerin, sevgi dolu sofraların başkentidir İzmir...
Yiyeceklerin lezzetinde, çeşitliliğinde ve kalitesinde denizinin zenginliği ve topraklarının bereketi her daim kendisini hissettirir.
İşte; İstinyePark Alaçatı Sokak’ta geçtiğimiz günlerde hizmete giren İzmir’in yeni lezzet durağı Pivora, içtenlik, neşe ve paylaşım dolu bu benzersiz hayat tarzından ilham almış.
Ve bunu mekana daha ilk adımınızı atar atmaz hissediyorsunuz.
Mavinin en güzel tonlarıyla bezenmiş dekorasyonu, sade ve sıcak atmosferi, değişen trendlerin ötesinde zamansız bir ortam yaratmış.
İstinyePark İzmir’in ön bahçesine bakan konumu aile sıcaklığı hissini verirken, pazaryerine komşu alanda yer alan açık mutfağı, son derece şık tasarlanmış yüksek tavanlı yemek salonu ve etkileyici bahçe bölümü de dikkat çekiyor.
Duvarında ünlü ressamlarımızdan Mustafa Sekban’ın bir tablosu da bulunan Pivora, sanat ve lezzeti aynı çatı altında buluşturmuş.
Hipergerçekçilik (fotorealizm) akımının etkisinde fırça kullanan ender sanatçılardan biri olan Sekban’ın hayatın içinden gerçek figürleri işlediği, doğayı, denizi, tekneleri, balıkçıları, insanları tıpkı bir fotoğraf gibi tüm gerçekliğiyle tuvaline yansıttığı resmi mekana ayrı bir hava katmış.
SICAK, SAMİMİ, NEŞELİ VE PAYLAŞIM DOLU
Türkiye’nin önde gelen kültür balığı üreticilerinden Özsu Balık’ın sahiplerinden Kavalar ailesine ait bir marka olan Pivora, sıcak ve samimi yeni nesil balık restoranı olma iddiasında.
Naz Büyükkarcı ve Erhan Barılı tarafından hazırlanan menü, Ege ve uluslararası mutfakların lezzetleriyle oluşturulmuş.
Özsu Balık Yönetim Kurulu Üyesi Bartu Kavalar, Pivora’yı yaratırken Akdenizli bir kadın figüründen ilham aldıklarını ve menüsünden tasarımına, güler yüzlü hizmet anlayışından Siamoore Mimarlık’tan Banu Altay imzası taşıyan sımsıcak mimari atmosferine kadar tüm konsepti o imajın çevresinde oluşturduklarını söylüyor.
“Pivora; misafirlerine içtenlik, neşe ve paylaşım dolu benzersiz bir İzmir hayat tarzını sunuyor. Türk ve uluslararası mutfaklarından oluşan lezzetlerimizi zarif sunumlarla harmanlayarak misafirlerimizi doyumsuz bir yolculuğuna çıkarıyoruz” diyor.
Balığın ve deniz ürünlerinin Ege mutfak kültürüyle hazırlandığı Pivora’da en çok dikkatimi çeken şey malzeme seçimlerinde kaliteden ve yöresellikten ödün verilmemesi ve lezzeti en üst noktaya taşımak için yerel pişirme yöntemlerinin güncel tekniklerle birleştirilmesi oldu.
Özsu Balık çiftliklerinden günlük olarak gelen balıklar eşsiz lezzetlerinin ve besin değerlerinin kaybolmaması için kömür ateşinde, ızgarada pişiriliyor.
Tabaklar, Kavalar ailesinin Urla ve Karaburun’daki kendilerine ait bahçelerden toplanan, ayrıca yerel üreticilerden günlük olarak tedarik edilen en taze yöresel malzemelerle zenginleştiriliyor.
Burada klasik balık lokantalarındaki mezeler, başlangıçlar ve ara sıcaklar yok.
Hepsi çok özel ve davetkar, standart üstü.
Önünüze toplu meze tabağı getirilmiyor, herhangi bir yönlendirme yapılmıyor.
Tercih tamamen size bırakılıyor.
Bütün bunlar iştahınızı kabartmaya yetiyor da artıyor.
Sonuçta ortaya daha ilk tadımda kalbinizi çalacak benzersiz bir lezzet deneyimi, eşsiz gastronomi şöleni çıkıyor.
ÖZEL REÇETELİ MENÜDE UYUM VE DENGE HAKİM
El açması makarnayı bademli sos ve levrekle buluşturan levrekli papardelleden ballı karidesten enginar ve karidesli taglietelleye kadar pek çok yenilikçi lezzetin çağdaş ve taze dokunuşla sunulduğu menüde Ege denizinin zenginliği ve Ege topraklarının bereketi saklı.
Ege, Akdeniz ve uluslararası mutfağın görkemini tabaklarınıza getiren Pivora’nın lezzetleri geleneksel balık lokantası anlayışından kopmadan yeni lezzet keşiflerinin öncülüğünü üstlenmiş.
Uzun ve özenli bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen özel reçetelerle hazırlanan menüde uyum ve denge hakim.
Bu eşsiz dengeyi sağlamak adına, zıt dokuların birbiriyle eşleştirildiği reçetelerdeki malzemelerin seçimlerinde kaliteden ve yöresellikten ödün verilmemiş.
Çorba olarak klasik levrek ve günün çorbası sunuluyor. (45 TL)
Pivora yeşil salata, ayvalı güz salatası, köz patlıcanlı salata ve enginar salata olmak üzere 4 çeşit salata alternatifi var. (45-65 TL)
Mezede seçenek sayısı 6: Patlıcan ezme, rezene, bademli havuç kabak, üç peynirli, ayva, fındıklı ezme. (45-60 TL)
Başlangıç ve ara sıcak olarak kalamar tava, tuzda pişmiş levrekli bruscehtta, pişmiş çeri domatesli peynir, karidesli börek, falafel, çıtır kabak, enginar göbeğinde karides, tulum peynirli karides, ballı karides, kabaktan muska böreği, rulo patlıcan sarma, karides mantı, bademli kalamar sizi bekliyor. (52-96 TL)
Ana yemekte ister enginar ve karidesli taglietelle, ister levrekli papardelle, balık burger, balık köftesi, levrek buğulama, levrek şiş, fesleğenli levrek ve çıtır levrek tercih edebilirsiniz. (65-88 TL)
Dilerseniz tezgahtan tabağa günlük somon (ızgara/tava), granyöz (yaprak), levrek (ızgara bütün/dilimlenmiş), çipura (ızgara), palamut (ızgara), uskumru (ızgara), barbun/tekir (tava), çinekop (ızgara/tava) siparişi de verebilirsiniz. (Günlük balıkların fiyatı tezgahta tartılarak belirleniyor.)
Finalde ise hafızalardan kolay kolay silinmeyecek meyve salatası, ayva tatlısı, incir tatlısı, çikolatalı mousse bardak, limonçello tiramisu, yaban mersinli kremalı milföy ve Pivora’dan oluşan 7 çeşit tatlı söz konusu. (40-48 TL)
Bu arada vegan ve vejetaryenler de unutulmamış.
Onlar için de enginarlı kereviz dolması, mantar, vegan taco ve vegan tahıl bowldan oluşan özel bir menü hazırlanmış. (45-60 TL)
Ben ayvalı güz salatası, bademli havuç kabak, tuzda pişmiş levrekli bruscehtta, çıtır kabak, enginar göbeğinde karides, yaprak granyöz, levrek buğulama ve limonçello tiramisuyu çok beğendim, size de tavsiye ederim.
HER DEM TAZE ÜRÜNLER BALIK MARKETTE
SANIRIM Pivora’yı benzerlerinden ayıran özelliklerinden biri de sahip olduğu Taze Balık Market.
Özsu Balık’a ait çiftliklerden ve farklı bölgelerden günlük olarak getirilen balıkların ve diğer deniz mahsullerinin sergilendiği market, özenle seçilen taze, sağlıklı ve lezzetli ürünleri damak tutkunlarıyla buluşturuyor.
Bu tezgahtan seçtiğiniz bir ürünü dilerseniz Pivora’da yiyebiliyor, dilerseniz paket yaptırabiliyorsunuz.
Markette ayrıca ev yapımı sirkeler, turşular, soslar, Ege’nin meşhur ot ve sebzeleriyle hazırlanan mezeler Pivora keyfini evlerine taşımak isteyenler için satışa sunuluyor.
Restoran ve market konseptini birleştiren Pivora’da hem en taze deniz ürünleriyle hazırlanan lezzetlerin keyfini çıkarmak, hem de market bölümünden alışveriş yapmak mümkün.
Bir balık restoranında tazelik, çeşitlilik, pişirme tekniği, zengin ve makul fiyatlı şarap arıyorsanız Pivora’ya uğrayın derim.
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: İyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9