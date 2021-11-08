Taklitlerinden sakının

Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Her sektör gibi zeytin ve zeytinyağı da bu olumsuzluktan payına düşeni aldı.
Ama yılın son çeyreğinde ardı ardına gelen haberler yüz güldürdü.
Bunlar arasında hiç kuşkusuz en öne çıkanı, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olmasıydı.
Daha düne kadar hor görülen ‘Memecik’ türü zeytinle Milas, adeta bir tarih yazdı.
Zeytinyağı sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Bazı köşe yazarları bu müthiş gelişmeyi birkaç üreticiye mal etse de bence en büyük pay Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın.
Bu yıl 3 kategoride toplam 345 ödül dağıtıldı, 34’ü ülkemize geldi.
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işleyen Nova Vera, İtalya’dan yine ‘beşibiryerde’ yaptı.
‘Trilye’ çeşidiyle, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Top Ten’ (En İyi 10) arasına girmeyi başaran firma, Türkiye’den katılan yağların en iyisi seçilerek ‘Best of Turkey’ ödülüne de layık görüldü.
‘Trilye’ ve ‘Beylik’le büyük prestij altın ödülüyle taçlanan firma, ‘Hayat’, ‘Yamalak Sarısı’ ve ‘Memecik’le de prestij altının sahibi oldu.
Kuruluşunun 3’üncü yılında 107’nci madalyasını alan Nova Vera’yı kutluyorum.
Ve inanıyorum ki, bunlar daha başlangıç.
Havai fişek üzerine bir değil, iki değil, üç değil, onlarca kez yazı yazdım.
“Yeter artık! Fişeğiniz batsın” dedim.
“Vara yoğa patır patır patlattığınız havai fişek işkencenizden bıktık artık” dedim.
Etkili, yetkili isimlere seslendim.
“5 dakikalık bir gösterinin vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyin” dedim.
Ama bir Allah’ın kulundan tık çıkmadı.
Pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay eve hapsolan kızımızı alıp tatile çıktık.
Bir de köpeğimiz olduğu için denize sıfır sayılabilecek bir bungalovda kaldık.
Marmaris Orhaniye’de, doğanın içinde, sessiz, sakin, dingin bir 7 gün geçirdik.
Bu arada -merkez üssü dinlendiğimiz bölge olan- iki de ciddi büyüklükte deprem atlattık.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Ama uzun zamandır Bornova Küçükpark’a yolum düşmediğinden görmemişim.
Onlardan, eşimin instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası haberim oldu.
Bir de tüm çalışanlarının tamamının kadın ve işletme ortağı olduğunu öğrenince daha da ilgimi çekti.
Dilek Çetmen, Zehra Yenilmez, Senem Aslantaş, Fatma Soyer, Gökçe Özmay, Vahide Güllü, Nesrin Azizoğlu, Narin Cömert, Makbule Demirçivi, Ceren Çanlı, Merve Erim, Aslı Aydın, Aysu Saydam, Süreyya Aydoğdu ve Seren Yılmaz adlı bu 15 kadının yolu, Pastacılar Fırıncılar Derneği’nin açtığı pastacılık kursunda kesişmiş.
Bu, bir firmayı öne çıkarma ya da reklamını yapma yazısı değildir.
Yaşadığımız zorlu günlerde güzel şeyler de olabildiğini paylaşma amaçlıdır.
***
Doğal olarak şu günlerde hepimiz koronavirüsle yatıp, koronavirüsle kalkıyoruz.
Tüm algılarımız bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda.
Bana sorarsanız, yerli malzemelerle Uzakdoğu lezzetlerini en iyi sentezleyen restoranlardan biridir.
1993 yılından bu yana kalitesinden, tatlarından, hijyenden ödün vermeden işini aşkla yaparken...
Çoğu ilk günden beri çalışan 20’den fazla kişiye de istihdam sağlar.
Ancak geçen hafta yine ailecek gittiğimiz mekanda, her zaman dolu görmeye alıştığımız masaların bazılarının boş oluşu dikkatimizi çekti.
Nedeni ise malum!
Taklitlerinden sakının
AYVALIK’A gidip de hasat yazmamak olur mu?
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Muhtemelen bunların birçoğunu gazete ve/ya TV haberlerinden takip ettiniz.
O nedenle tekrara kaçmak istemiyorum.
Ancak...
Belediye Başkanı Mesut Ergin, bildik olmakla birlikte hala çözülemeyen bir konuya, ‘tahşiş’e dikkat çektiği konuşmasında dünyaca ünlü Ayvalık zeytinyağının korunması için her türlü hukuksal desteği verdiklerini söyledi.
“Uzun zamandır internet ortamında ‘Ayvalık’ adını kullanarak yapılan zeytinyağı satışları hem bizim, hem üreticinin, hem marka yağ satan işletmecilerin canını oldukça sıkıyor” dedi.
Ayvalık zeytinyağının hak ettiği değeri elde etmesinin önünde çok sayıda engel bulunduğunu belirten Ergin ekledi:
“Bunların başında tağşiş ve markalaşma ilk sırada bulunuyor.
Coğrafi işaretle tescilli Ayvalık zeytinyağının marka değerinin korunması projelerimizden biri ama tek başına çözüm değil.
Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların takipçisi olabilmek daha önemli.
Bu konuda da ilk adımı attık.
Birlik olmamız gerekiyor.
Markalaşmadığımız için tağşişe maruz kalıyoruz, kalitemize gölge düşüyor.
Bu konuda mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz.
Belediye olarak üzerimize düşen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz.
Hedefimiz, Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini koruyup kaliteyi daha da yukarı çekmek.
Çok iyi biliyoruz ki Ayvalık’ta zeytin ve zeytinyağıyla yan ürünleri turizme çok önemli katkılar sağlıyor.
Ayvalık’ın yıllardır geçim kaynağı turizm mi, zeytinyağı mı, hep tartışılır.
Ancak, zeytinyağı ve turizm iç içe geçmiş bir bütün oluşturmuştur.
Ayvalık markasını kullanarak ‘Ayvalık’ adı altında turizmden gelir sağlıyorsak, otellerimiz, pansiyonlarımız, lokantalarımız Ayvalık zeytinyağını mutlaka kullanmalı.”
Bu sözlerin hepsine katılıyorum.
Tağşiş sadece Ayvalık’ın değil, tüm zeytin beldelerinin ortak derdi.
Artık bu konuda çok daha ağır yaptırımlar hayata geçirilmeli.
Hiç ama hiç kimse, “Cezayı öderim, bir süre kepenk de indiririm ama sonra yoluma devam ederim” diyememeli.
Tabii bu konuda yerel yönetimler de üreticiler de tüketiciler de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.
Yıllardır konuştuğumuz ama ne yazık ki hala bir arpa boyu bile yol alamadığımız bildik söylemlerden ‘markalaşma’ ve ‘tanıtım’ için daha ciddi çalışmalar yapılmalı.
Evet, tüm bunlar için de Başkan Ergin’in söylediği gibi ‘birlik’ olunmalı.
///
Karnımızdan konuşmayalım
İYİ de, birlik olmayı başarabiliyor muyuz?
Organizasyonun paydaşlarına (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf Birliği) baktığınızda bu sorunun yanıtı, ‘Evet’.
Yılların geleneğini yaşatmak için 6 kurum el ele vermiş, güçbirliği yapmış.
Ama sanki bir şeyler eksik kalmış.
Bu yazıyı yazmak için bilgisayarımın başına oturmadan önce kim ne kaleme almış diye de baktım.
Gördüğüm, üç aşağı beş yukarı aynı.
Neredeyse birbirinin kopyası yazılar.
Ne etliye, ne sütlüye...
Oysa kendi aramızdaki konuşmalarda istisnasız herkes bu yılki etkinliğin (koronavirüs, salgından kaynaklı ekonomik sıkıntılar vs. gibi nedenlerin de etkisiyle) geçmiştekilere kıyasla biraz heyecanını kaybetmiş olduğu konusunda hemfikirdi.
Ama hiçbir yazıda bunları göremedim.
Acaba insan davetli olarak katıldığı bir organizasyonda gördüğü eksiklikleri yazıp çizmemeli mi?
Bence bu yapılabilecek en büyük haksızlık.
Bu nedenle iyisi mi yine köyün delisi ben olayım.
Varsın kızan kızsın, küsen küskün ama sonuçta Ayvalık kazansın.
///
Köyün delisi yine ben olayım
BANA göre...
İster zeytinyağı, ister başka bir ürünle gerçekten dünyada marka olmak istiyorsak hepimize sorumluluk düşüyor.
Yeri geldiğinde eleştireceğiz ki (tabii yapıcı bir şekilde) eksikler ve hatalar görülüp çözüm yoluna gidilsin.
Bilgi birikimimizi paylaşacağız ki ülkemiz hak ettiği yere çok daha kısa zamanda gelebilsin.
Her yıl heyecanla bir öncekinin üstüne artı şeyler konulmasını beklediğimiz festivalde genel kanı geçmişten gelen bazı yanlış/eksik uygulamaların devam ettiği yönündeydi.
Örneğin, adı uluslararası olan etkinlikte keşke koronavirüs engelini aşıp gelebilen yabancı konuşmacılar ve konuklar da olsaydı.
15 yılı geride bırakan organizasyonun fitilini ateşleyen, etkin görev alan ve bugünlere ulaşmasına aracılık eden simalar da katılıp nereden nereye gelindiğini anlatıp, bundan sonrası için daha neler yapılabileceği konusunda fikirlerini paylaşsalardı.
Davetli basın mensupları arasında yeni yüzler görmek mutlu etti ama zeytin-zeytinyağı üzerine yazılarıyla tanıdığımız duayen isimler de programlarında önceliği Ayvalık’a gelebilseydi.
Lokanta ve otellerin masalarında Ayvalık coğrafi işaretli çeşit çeşit zeytin-zeytinyağları olsaydı da istemek zorunda kalmasaydık.
Dikkatimi çeken bir başka şey ise zeytin-zeytinyağı pazarı oldu.
4 yıl önce, “Son birkaç yıldır olduğu gibi yerel üreticilerin stantları yine sokak arasındaydı. Bence buna artık çözüm bulunmalı. O dar alanda ne firmaların, ne de tüketicilerin beklentilerine kavuştuğunu söylemek mümkün değil. Ayvalık, Ayvalıklılar, konuklar daha geniş alanda ürünlerini tanıtıp/alabileceği bir etkinlik alanını hak ediyor diye düşünüyorum” diye yazmıştım.
Bu yüzden bu sene stantların yerinin değiştiğini görmek beni mutlu etti.
Büyük Park, sunduğu fiziki alan itibariyle bana doğru bir seçim gibi gelse de katılımcılar ilçe merkezine uzaklığından dolayı biraz şikayetçiydi.
Sadece hasat zamanı değil, her fırsatta zeytin ve zeytinyağı üzerine yazan biri olarak katılımcı firmaların daha çok olmasını beklerdim.
Bugüne kadar başarı öykülerini yazdığım birçok yerel markanın yanı sıra Tariş, Komili ve Kristal gibi devlerin tüm olumsuz koşullara rağmen son dakika sürprizi yapmak yerine stantlarda yerlerini alıp Ayvalık ve Ayvalık zeytinyağının çok daha iyi yerlere gelmesi adına düzenlenen bu organizasyona desteklerini sürdürdüklerini görmeyi arzulardım.
Sözün özü:
İstisnasız herkes Ayvalık ve Ayvalık zeytinyağını tüm dünyaya duyurmak, tanıtmak, markalaştırmak istiyorsak önce hasat günlerini doğru planlamamız gerektiği düşüncesinde.
Eğer bu işi en kısa zamanda profesyonellere bırakmaz, organizasyonu sil baştan yeniden ele almazsak bu öykünün kendini tekrarlayıp durmaktan öteye geçemeyeceğine inanıyor.
Ve diyorlar ki:
Bunun da kimseye faydası yok.
En iyisi şimdiden kolları sıvayıp 17’nci festival için çalışmaya başlamak.
Zira, zaman çok hızlı akıyor.