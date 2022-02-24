Lezzetler bu eksende dönüyor

Aynı enlemde İzmir’le birlikte Yunanistan’ın Kefalonya, İtalya’nın Palermo, İspanya’nın Alicante, Portekiz’in Lizbon, İran’ın Tebriz, Çin’in Tianjin, Japonya’nın Sendai, Güney Kore’nin Seul, ABD’nin Charlottesville, Louisville, Missouri, San Francisco şehirleri yer alıyor.
Bisquitte, Komşu Kahve, Unichef, Chef Yourself ve Pişir markalarıyla gastronomi sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Aralco Group, son olarak İstinyePark İzmir’de hayata geçirdiği 38 Eatery’de tüm bu kentlerin özel lezzetlerini tek bir sofrada buluşturmuş.
38 Eatery’nin menüsünde farklı şehirlerin kahvaltılarından atıştırmalıklarına ve ana yemeklerine kadar uzanan tatlar var.
Örneğin; Tebriz’den ‘Tebriz Köfte’...
Palermo’dan ‘İtalyan Domates Soslu Izgara Levrek’...
Sendai’den ‘Passion Chili Kalamar’...
Seul’den ‘Sebzeli Noodle’...
Kefalonya’dan ‘Greek Wrap’...
San Francisco’dan ‘Crispy Chicken Taco’...
Louisville’den ‘Brisket Burger’...
7 kıtada yaratılmış bir gastronomik deneyimden beslenen mekan sadece sofraları tek bir menüde buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda bir masa etrafında keyif, çeşitlilik, eğlence, birlik ve kültürü de bir araya getiriyor.
Bu şehirlere ait imza yemekler farklı lezzetlerin yanı sıra kültürlerine dair bilgiler de veriyor.
Ruhlarını, coşkularını, festivallerini, figürlerini, inanışlarını vs. da yansıtıyor.
Hala aile bağlarına, yerel geleneklerine önem veren, bir arada olma duygusunu sürdüren 10 ülkeden 13 kentin insanlarının sıcaklığını ve renklerini bir masa etrafında topluyor.
7 KITADAKİ EŞSİZ MOZAİKTEN BESLENİYOR
Mekanın yatırımcısı Murat Öz...
Genç ve başarılı bir iş insanı.
Lüks araç alım-satım ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Murat Bey, 38 Eatery ile yeme-içme sektörüne de adım atmış.
İstinyePark İzmir’in en güzel köşesine konumlanmış 38 Eatery’nin mimarisini bizzat üstlenmiş.
Tüm detaylarla en ince ayrıntısına ilgilenmiş.
1 milyon dolarlık yatırımla İzmir’e muhteşem bir gastronomi mabedi kazandırmış.
38 Eatery, 200-250 kişilik bir mekan.
Haftanın 7 günü 30’a yakın çalışanıyla 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik de var.
Tin Pan Trio, muhteşem performansıyla cazın büyülü dünyasında sizi keyif dolu yolculuğa çıkarıyor.
Murat Öz şöyle diyor:
“Denizlerle çevrilmiş ve üzerinde bir kültür yaratmış, yüzyıllardır aynı güneşin altında parıldayan onca şehir...
Ve bu şehirlerin sıcakkanlı, misafirperver insanlarının büyük ve kalabalık sofraları...
38 Eatery, 38’inci enlem üzerinde yaşayan bu insanların yarattığı eşsiz mozaikten, 7 kıtada yaratılmış gastronomik deneyimden besleniyor.
Burası, coşkusu asırlar öncesinden kalmış festivallerin, figürlerin, inanışların ve bugün hepsini tek bir masa etrafında toplayan muazzam lezzetlerin sergilendiği bir galeri.
Bu galeride Tianjin’in kendine has lezzetleri ve Palermo’nun birbirinden muazzam kahveleri, Tebriz şehrinin keyifli ve görkemli masalarında deneyimleniyor.
38 Eatery 38’inci enlem şehirlerinin en lezzetli tatlarını tek bir masada bir araya getirebilme ve tadabilme imkanı sunuyor.
Siz de bu menünün sayfaları arasında bir yolculuğa çıkabilir, 38’inci enlem insanlarının rengarenk dünyalarını yansıtan bu lezzetleri keyifle deneyimleyebilirsiniz.”
O KADAR ZENGİN Kİ NEREDEN BAŞLAMALI?
Gerçekten de öyle...
Burası ister tek başınıza, ister ailenizle, ister iş arkadaşlarınızla keyifli bir ortamda sohbet edebileceğiniz ve uluslararası lezzetleri tadabileceğiniz çok özel bir yer.
Her yaş grubunun kendisinden bir şeyler bulabileceği bir mekan.
Tam bir denge restoranı.
Şef Tuncay Şanlı yönetimindeki mutfak ekibi arı gibi çalışarak 7 kıtadaki 10 ülkeden 13 şehrin birbirinden eşsiz lezzetlerini konukların beğenisine sunuyor.
Mutfak tamamen şeffaf.
İsterseniz önündeki bar sandalyelerine oturarak bir şeyler yudumlarken sipariş ettiğiniz tatların hazırlanışını da izleyebiliyorsunuz.
Peki, o lezzetler neler?
Menü o kadar zengin ki, yazmaya nereden başlamalı?
Öncelikle şu notu ileteyim:
Sevdiklerinizle birlikte bir bira, rakı, kokteyl ya da şarap sofrası kurmak isterseniz dilediğiniz tabakları seçerek kendi lezzet deneyiminizi oluşturabiliyorsunuz.
İsli midyeden Sicilya usulü enginara, aranciniden patates bravasa, karides cipsten tandır pizzeattaya, Asya usulü kaju fıstıklı etten, passion chili kalamara 37 alternatif sizi bekliyor. (25-95 TL)
38 Eatery’de güne birbirinden leziz kahvaltı seçenekleriyle başlayabilirsiniz.
Serpme (20 çeşit), Ege, fit, Devil Mass, San Francisco (60-169 lira) kahvaltılarının yanı sıra yumurta, omlet, menemen, ekmek üstü, kruvasan, langoş, pancake, bowllar da var. (22-65 TL)
Çorba olarak kremalı sakız kabağı ya da kremalı 3 mantar sizi bekliyor. (29.5 lira)
Salatalar 10 çeşit: Garden of İtaly, sezar (sade, tavuklu), yalda (sade-etli), robespierre, keçi peynirli pancarlı, ızgara tavuk, sendai beef bowl, sendai chicken bowl, Palermo usulü levrek, teriyaki soslu somon. (55-85 lira)
Atıştırmalıklar çok bol: Cheddar soslu patates kızartması, San Francisco animal fries, truflu patates kızartması, sliced beef tapas, house friend chicken, karides bomba, karides cips, mac&cheese, umami chicken, mini mozzarella caprese, kuki sabzi, nachos bolonez, nacro libre, patates bravas, şarap tahtası, don pedro zeytinli tavas, cheddar soslu sosis, soğan halkaları, güveçte deniz mahsülleri, calamari alonai, karışık çerez. (25-95 TL)
Soğuk mezeler; arancini, atom meze, pestolu Girit ezme, enginar marine, füme etli humus, isli midye, Sicilya usulü enginar. (35-37.5 lira)
Makarna menüsü de oldukça zengin: Penne alfredo (sade-tavuklu), penne arabiatta (sade-etli), trüflü etli taglietelli, massimos penne, taglietelli bolonez, deniz mahsüllü tagliatelelle, 5 peynirli ravioli, tiensin beef noodle, tavuklu noodle, sebzeli noodle. (54-87.5 TL)
Tercihiniz burger-wrap&taco ise hamburger, Kentucky style cheeseburger, 38 burger, Louisville brisket burger, ızgara tavuk burger, mini burger (45-77 lira); Greek wrap, cheddarlı etli wrap, kuku sabzi veggie wrap (47-72.5 TL); American, Tianjin karides, crispy chicken (47-66 lira) damak çatlatıyor.
Napolitan, Napolitan beef, 4 peynirli, supreme, şarküteri, margherita pizzalar ile füme etli, tandır, suda mozzarella pizzettalar sizi alıp İtalya’ya götürüyor. (57.5-89 lira)
Ana yemek olarak ızgara tavuk buttan tavuk schnitzele, Tebriz köfteden Asya usulü kaju fıstıklı ete, acılı Tire köfteden trüf mantar soslu bonfileye, ızgara bonfile lokumdan ızgara köfteye, deniz mahsullü paelladan İtalyan domates soslu ızgara levreğe, teriyaki soslu somondan, passion chili kalamara birbirinden ilginç ve leziz tatlar sofraları şenlendiriyor. (75-165 TL)
Gelelim gecenin finaline, yani tatlılara...
Creme catalana, forbidden kiss, san sebastian cheesecake, churros, happy suprise tiramisu, Montezuma’nın suflesi (sade, berry soslu, acılı), golden tower, karışık tatlı tabağı, meyve tabağı olarak ağzınızı tatlandıracak 9 alternatif mevcut. (45-80 lira)
Tüm bunların yanında sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra zengin kokteyller de var.(79 TL)
MİDENİZ DOYACAK, GÖZÜNÜZ DOYMAYACAK
Önerilerimi merak ediyorsanız, mezelerde arancini, füme etli humus, isli midye, Sicilya usulü enginarı mutlaka deneyin derim.
Karides bomba, kuki sabzi, don pedro zeytinli tavas, güveçte deniz mahsulleri iyi birer atıştırmalık.
Trüf ve peynir vazgeçilmezleriniz arasındaysa trüflü etli taglietelli ve 5 peynirli ravioli makarna sipariş edebilirsiniz.
Pizza tutkunları supreme ve suda mozzarella pizzettayı denemeli.
Ana yemek olarak yanında basmati pilavı bulunan zerdeçallı ve taze kişnişli Tebriz köfte, Asya usulü kaju fıstıklı et, deniz mahsullü paella, İtalyan domates soslu ızgara levrek muhteşem.
Çikolatayı keşfeden Aztek kralı Montezuma’nın adını taşıyan sade, berry soslu ve acılı sufle de gecenin finali için ideal.
İddida ediyorum, mideniz doyacak ama gözünüz doymayacak.
Ve en kısa zamanda gelip diğer lezzetleri tatmak isteyeceksiniz.
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9.5
Lezzetler bu eksende dönüyor
İZMİR, dünyanın 38’inci enlemi üzerinde...
Aynı enlemde İzmir’le birlikte Yunanistan’ın Kefalonya, İtalya’nın Palermo, İspanya’nın Alicante, Portekiz’in Lizbon, İran’ın Tebriz, Çin’in Tianjin, Japonya’nın Sendai, Güney Kore’nin Seul, ABD’nin Charlottesville, Louisville, Missouri, San Francisco şehirleri yer alıyor.
Bisquitte, Komşu Kahve, Unichef, Chef Yourself ve Pişir markalarıyla gastronomi sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Aralco Group, son olarak İstinyePark İzmir’de hayata geçirdiği 38 Eatery’de tüm bu kentlerin özel lezzetlerini tek bir sofrada buluşturmuş.
38 Eatery’nin menüsünde farklı şehirlerin kahvaltılarından atıştırmalıklarına ve ana yemeklerine kadar uzanan tatlar var.
Örneğin; Tebriz’den ‘Tebriz Köfte’...
Palermo’dan ‘İtalyan Domates Soslu Izgara Levrek’...
Sendai’den ‘Passion Chili Kalamar’...
Seul’den ‘Sebzeli Noodle’...
Kefalonya’dan ‘Greek Wrap’...
San Francisco’dan ‘Crispy Chicken Taco’...
Louisville’den ‘Brisket Burger’...
7 kıtada yaratılmış bir gastronomik deneyimden beslenen mekan sadece sofraları tek bir menüde buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda bir masa etrafında keyif, çeşitlilik, eğlence, birlik ve kültürü de bir araya getiriyor.
Bu şehirlere ait imza yemekler farklı lezzetlerin yanı sıra kültürlerine dair bilgiler de veriyor.
Ruhlarını, coşkularını, festivallerini, figürlerini, inanışlarını vs. da yansıtıyor.
Hala aile bağlarına, yerel geleneklerine önem veren, bir arada olma duygusunu sürdüren 10 ülkeden 13 kentin insanlarının sıcaklığını ve renklerini bir masa etrafında topluyor.
7 KITADAKİ EŞSİZ MOZAİKTEN BESLENİYOR
Mekanın yatırımcısı Murat Öz...
Genç ve başarılı bir iş insanı.
Lüks araç alım-satım ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Murat Bey, 38 Eatery ile yeme-içme sektörüne de adım atmış.
İstinyePark İzmir’in en güzel köşesine konumlanmış 38 Eatery’nin mimarisini bizzat üstlenmiş.
Tüm detaylarla en ince ayrıntısına ilgilenmiş.
1 milyon dolarlık yatırımla İzmir’e muhteşem bir gastronomi mabedi kazandırmış.
38 Eatery, 200-250 kişilik bir mekan.
Haftanın 7 günü 30’a yakın çalışanıyla 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik de var.
Tin Pan Trio, muhteşem performansıyla cazın büyülü dünyasında sizi keyif dolu yolculuğa çıkarıyor.
Murat Öz şöyle diyor:
“Denizlerle çevrilmiş ve üzerinde bir kültür yaratmış, yüzyıllardır aynı güneşin altında parıldayan onca şehir...
Ve bu şehirlerin sıcakkanlı, misafirperver insanlarının büyük ve kalabalık sofraları...
38 Eatery, 38’inci enlem üzerinde yaşayan bu insanların yarattığı eşsiz mozaikten, 7 kıtada yaratılmış gastronomik deneyimden besleniyor.
Burası, coşkusu asırlar öncesinden kalmış festivallerin, figürlerin, inanışların ve bugün hepsini tek bir masa etrafında toplayan muazzam lezzetlerin sergilendiği bir galeri.
Bu galeride Tianjin’in kendine has lezzetleri ve Palermo’nun birbirinden muazzam kahveleri, Tebriz şehrinin keyifli ve görkemli masalarında deneyimleniyor.
38 Eatery 38’inci enlem şehirlerinin en lezzetli tatlarını tek bir masada bir araya getirebilme ve tadabilme imkanı sunuyor.
Siz de bu menünün sayfaları arasında bir yolculuğa çıkabilir, 38’inci enlem insanlarının rengarenk dünyalarını yansıtan bu lezzetleri keyifle deneyimleyebilirsiniz.”
O KADAR ZENGİN Kİ NEREDEN BAŞLAMALI?
Gerçekten de öyle...
Burası ister tek başınıza, ister ailenizle, ister iş arkadaşlarınızla keyifli bir ortamda sohbet edebileceğiniz ve uluslararası lezzetleri tadabileceğiniz çok özel bir yer.
Her yaş grubunun kendisinden bir şeyler bulabileceği bir mekan.
Tam bir denge restoranı.
Şef Tuncay Şanlı yönetimindeki mutfak ekibi arı gibi çalışarak 7 kıtadaki 10 ülkeden 13 şehrin birbirinden eşsiz lezzetlerini konukların beğenisine sunuyor.
Mutfak tamamen şeffaf.
İsterseniz önündeki bar sandalyelerine oturarak bir şeyler yudumlarken sipariş ettiğiniz tatların hazırlanışını da izleyebiliyorsunuz.
Peki, o lezzetler neler?
Menü o kadar zengin ki, yazmaya nereden başlamalı?
Öncelikle şu notu ileteyim:
Sevdiklerinizle birlikte bir bira, rakı, kokteyl ya da şarap sofrası kurmak isterseniz dilediğiniz tabakları seçerek kendi lezzet deneyiminizi oluşturabiliyorsunuz.
İsli midyeden Sicilya usulü enginara, aranciniden patates bravasa, karides cipsten tandır pizzeattaya, Asya usulü kaju fıstıklı etten, passion chili kalamara 37 alternatif sizi bekliyor. (25-95 TL)
38 Eatery’de güne birbirinden leziz kahvaltı seçenekleriyle başlayabilirsiniz.
Serpme (20 çeşit), Ege, fit, Devil Mass, San Francisco (60-169 lira) kahvaltılarının yanı sıra yumurta, omlet, menemen, ekmek üstü, kruvasan, langoş, pancake, bowllar da var. (22-65 TL)
Çorba olarak kremalı sakız kabağı ya da kremalı 3 mantar sizi bekliyor. (29.5 lira)
Salatalar 10 çeşit: Garden of İtaly, sezar (sade, tavuklu), yalda (sade-etli), robespierre, keçi peynirli pancarlı, ızgara tavuk, sendai beef bowl, sendai chicken bowl, Palermo usulü levrek, teriyaki soslu somon. (55-85 lira)
Atıştırmalıklar çok bol: Cheddar soslu patates kızartması, San Francisco animal fries, truflu patates kızartması, sliced beef tapas, house friend chicken, karides bomba, karides cips, mac&cheese, umami chicken, mini mozzarella caprese, kuki sabzi, nachos bolonez, nacro libre, patates bravas, şarap tahtası, don pedro zeytinli tavas, cheddar soslu sosis, soğan halkaları, güveçte deniz mahsülleri, calamari alonai, karışık çerez. (25-95 TL)
Soğuk mezeler; arancini, atom meze, pestolu Girit ezme, enginar marine, füme etli humus, isli midye, Sicilya usulü enginar. (35-37.5 lira)
Makarna menüsü de oldukça zengin: Penne alfredo (sade-tavuklu), penne arabiatta (sade-etli), trüflü etli taglietelli, massimos penne, taglietelli bolonez, deniz mahsüllü tagliatelelle, 5 peynirli ravioli, tiensin beef noodle, tavuklu noodle, sebzeli noodle. (54-87.5 TL)
Tercihiniz burger-wrap&taco ise hamburger, Kentucky style cheeseburger, 38 burger, Louisville brisket burger, ızgara tavuk burger, mini burger (45-77 lira); Greek wrap, cheddarlı etli wrap, kuku sabzi veggie wrap (47-72.5 TL); American, Tianjin karides, crispy chicken (47-66 lira) damak çatlatıyor.
Napolitan, Napolitan beef, 4 peynirli, supreme, şarküteri, margherita pizzalar ile füme etli, tandır, suda mozzarella pizzettalar sizi alıp İtalya’ya götürüyor. (57.5-89 lira)
Ana yemek olarak ızgara tavuk buttan tavuk schnitzele, Tebriz köfteden Asya usulü kaju fıstıklı ete, acılı Tire köfteden trüf mantar soslu bonfileye, ızgara bonfile lokumdan ızgara köfteye, deniz mahsullü paelladan İtalyan domates soslu ızgara levreğe, teriyaki soslu somondan, passion chili kalamara birbirinden ilginç ve leziz tatlar sofraları şenlendiriyor. (75-165 TL)
Gelelim gecenin finaline, yani tatlılara...
Creme catalana, forbidden kiss, san sebastian cheesecake, churros, happy suprise tiramisu, Montezuma’nın suflesi (sade, berry soslu, acılı), golden tower, karışık tatlı tabağı, meyve tabağı olarak ağzınızı tatlandıracak 9 alternatif mevcut. (45-80 lira)
Tüm bunların yanında sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra zengin kokteyller de var.(79 TL)
MİDENİZ DOYACAK, GÖZÜNÜZ DOYMAYACAK
Önerilerimi merak ediyorsanız, mezelerde arancini, füme etli humus, isli midye, Sicilya usulü enginarı mutlaka deneyin derim.
Karides bomba, kuki sabzi, don pedro zeytinli tavas, güveçte deniz mahsulleri iyi birer atıştırmalık.
Trüf ve peynir vazgeçilmezleriniz arasındaysa trüflü etli taglietelli ve 5 peynirli ravioli makarna sipariş edebilirsiniz.
Pizza tutkunları supreme ve suda mozzarella pizzettayı denemeli.
Ana yemek olarak yanında basmati pilavı bulunan zerdeçallı ve taze kişnişli Tebriz köfte, Asya usulü kaju fıstıklı et, deniz mahsullü paella, İtalyan domates soslu ızgara levrek muhteşem.
Çikolatayı keşfeden Aztek kralı Montezuma’nın adını taşıyan sade, berry soslu ve acılı sufle de gecenin finali için ideal.
İddida ediyorum, mideniz doyacak ama gözünüz doymayacak.
Ve en kısa zamanda gelip diğer lezzetleri tatmak isteyeceksiniz.
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9.5