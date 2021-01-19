Kaldığımız yerden devam

DAHA önce de birkaç kez yazdığım gibi...



Bir hayvan dostu olarak köpek ve horoz dövüşlerine ne kadar karşıysam deve ve boğa güreşlerine de o kadar karşıyım.

Bu nedenle son yerel seçimler öncesinde Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) başkan adaylarla seçilmeleri halinde yörelerinde benzer etkinliklerin bir daha yapılmayacağına dair imzaladıkları protokoller dikkatimi çekmişti.

Bunun üzerine, “Dostlar size minnettar” diye bir de teşekkür yazısı kaleme almıştım.

Söz veren isimlerden biri de CHP’nin Menemen adayı Serdar Aksoy’du.

Öyle ki, HAYTAP, bu duyarlı davranışı nedeniyle Aksoy’a teşekkür plaketi vermiş, bu da medyada haber olmuştu.

