Hoşgeldin 11 ayın sultanı

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İlk sahur yarın yapılacak. 2 Nisan Cumartesi günü de ilk oruç tutulmuş olacak. Ramazan ayı gönüllere huzur, sofralara bereket getirir. Masaya yalnız oturulmaz, ikramın ardı arkası kesilmez, her bir lokmanın değeri bilinir. Sadece evlerde değil, lezzet duraklarında da 30 gün boyunca tatlı bir koşturmaca yaşanır. Bu aya özel hazırlıklar yapılır, lezzetler sunulur. Bugün sizi bu mekanlardan biriyle, Lezzet-i Alâ ile tanıştırmak istiyorum.
Lezzetin ve hizmetin alası
İZMİR Gaziemir ve Çiğli Atakent’te şubeleri bulunan Lezzet-i Alâ, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere haftanın 7 günü 09.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Çorba, pide, lahmacun ve kebap ağırlıklı menüsüyle dikkat çeken mekan; pizza, döner ve kiremitte lezzetlerde de bir o kadar iddialı.
2013’te açılan merkez şube Gaziemir Akçay Caddesi’nde.
250 kişi kapasiteli ve 35 çalışanı var.
Çiğli Atakent Ekol Hastanesi Kavşağı’ndaki ikinci şube ise henüz 2 yıllık.
Burası toplamda bin 250 metrekare.
Biri imalathane ve soğuk hava deposu, biri kalabalık gruplar için özel salonlar olmak üzere toplam 3 katlı.
Ulaşımı kolay, çok özel bir konumda.
(Ki yakında yanından tramvay da geçecek.)
330 kişilik oturma alanı mevcut.
Mutfak dahil 35 de görevli personel var.
Gaziemir’i amca-yeğen işletirken, Çiğli’de iki kardeş işin başında.
İKİ KARDEŞ DE SEKTÖRDEN GELME, BİRİ SAHADA, DİĞERİ MUTFAKTA
Onlar Fazıl ve Tevfik Kaya.
İkisi de genç birer girişimci.
İkisi de sektörün içinden.
Abi Fazıl Kaya daha çok sahada iken, kardeşi Tevfik mutfakta.
Aydın Karacasulular.
2005’te İzmir’e gelmişler.
İlk şubeyi açtıkları 2013’e kadar bir akrabalarının restoran zincirinde çalışarak işin inceliklerini öğrenmişler.
Sonrasında kendi yollarını çizmişler.
Çalışkan, vizyoner, yeniliğe açıklar.
Belki de en önemlisi işlerini çok seviyorlar ve hep başındalar.
Alımdan sunuma her aşamada varlar.
İşinin ehli ustalarla ve genç-dinamik bir ekiple çalışıyorlar.
Nasıl zamanında kendileri el almışsa onlar da bilgi birikimlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorlar.
Her iki işletmede de aile sıcaklığı daha kapıdan içeriye adımınızı attığınız andan itibaren kendisini hissettiriyor.
Onlar için müşteri yok, konuk var.
Gelen herkes özel ve değerli.
Rahat ettirmek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar, o derece...
Tüm ürünlerinde birinci sınıf malzeme kullanıyorlar.
Açıldıkları günden beri eti aynı yerden karkas halinde alıp kendileri işliyorlar.
Zeytinyağını memleketleri Aydın’dan temin ediyorlar.
Undan tereyağına, peynirden sucuğa, çorbalık malzemeden pilice, en özel pidelerinde kullandıkları tahine kadar her ürünün en kaliteli, doğal ve tazesini bulup alıyorlar.
Kesin kural, içeriye asla katkı maddesi sokmuyorlar.
PİDE DİYARI AYDIN KARACASULULAR, TÜM ÇEŞİTLERDE İDDİALILAR
Dediğim gibi burada gün kahvaltıyla başlıyor, öğlen ve akşam servisiyle devam ediyor.
Tüm siparişler açık mutfakta şeffaf olarak gözler önünde hazırlanıyor.
Fırından sıcak balon ve lavaş ekmeği ile sunulan ve siyah-yeşil zeytin, vişne-portakal reçeli, bal, yumurta, beyaz-tulum-kaşar peynir, tereyağı, domates, salatalık, sınırsız çaydan oluşan kahvaltı 70 TL.
Çorbalar mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık, tavuk suyu olmak üzere 10 çeşit. (24-35 TL)
Öğlen ve akşam olmak üzere günde iki kez çorba yapılıyor.
24 saat kaynatılan kemiklerin iliği ve suyu kullanıyor.
Zaten daha kokusu büyülerken, ilk kaşıkta lezzete doyuyorsunuz.
Pidede alternatif çok zengin: Kıymalı sade, kıymalı yumurtalı, kıymalı kaşarlı, kıymalı Alâ, peynirli sade, peynirli yumurtalı, paynirli Alâ, kaşarlı sade, kaşarlı yumurtalı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, kuşbaşılı Alâ, ıspanaklı peynirli, ıspanaklı peynirli mantarlı, mantarlı kaşarlı, sucuklu kaşarlı, sucuklu yumurtalı, piliç etli, piliç etli kaşarlı, pastırmalı yumurtalı, pastırmalı kaşarlı, kavurmalı yumurtalı, kavurmalı kaşarlı. Fiyatlar 35-52 TL aralığında.
Nazilli gülü (4 adet), tahinli (büyük boy), tahinli (küçük boy) özel pideler de mevcut. (34-52 TL)
Malum; pidesiyle ünlü Karacusulular, ustaları da oradan, kendileri de ayrıca yetiştiriyorlar.
İşinin ehli ustaların elleriyle açtıkları hamur pidelere ayrı bir lezzet katıyor.
Özellikle kenarlarını katlamadan pişirip servis ettikleri kıymalı ve kuşbaşılı Alâ ile tahinli pide muhteşem, denemenizi tavsiye ederim.
Lahmacun sevenler için klasik, kıymalı kaşarlı, sade kaşarlı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, piliç etli, piliç etli kaşarlı seçenekleri sunuluyor. (24-31 TL)
Pizzalar ise vejetaryen, karışık, margarita, ton balıklı şeklinde. (42-50 TL)
ETLERİNİ KARKAS HALİNDE ALIP BİZZAT KENDİLERİ İŞLİYORLAR
Kebapsız yapamayanları 20 farklı lezzet bekliyor: Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, piliç şiş, piliç şiş yoğurtlu soslu, kuzu şiş, ali nazik, piliç çöp şiş, kuzu çöp şiş, piliç kanat, piliç göğüs ızgara, ızfara köfte, karışık ızgara, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile, kebab-ı Alâ (2 kişilik). (56-220 TL)
Ustalar kebaplarda da hünerlerini konuşturmuş.
Etler çok iyi mühürlenip pişirilmiş, etin suyu içinde kalmış, bu da yoğun bir aroma vermiş.
Tercihiniz dönerse ister sade (tereyağlı), ister iskender, ister pilav üstü, ister dürüm söyleyebilirsiniz. (38-57 TL)
Mekan kiremitte lezzetlerde de iddialı: Kiremitte köfte, kiremitte köfte kaşarlı, kiremitte piliç, kiremitte piliç kaşarlı, kiremitte kuşbaşı, kiremitte kuşbaşı kaşarlı, kiremitte mantar Alâ adeta damak çatlatıyor. (46-80 TL)
Salatalar 7 çeşit: Çoban, peynirli Ege, mevsim, kaşık, ton balıklı, tavuklu, Alâ. (26-50 TL)
Çocuklar için patates kızartmalı köfte, patates kızartmalı döner, pilav üstü köfteden oluşan menü hazırlanmış. (46 TL)
Tatlı olarak da kabak, künefe, incir dolması, fırın sütlaç, supangle, Kemalpaşa, kazandibi, damla sakızlı, tiramisu, toblerona-muzlu var. (26-46 TL)
Aydın usulü kireç suyunda bekletilen kabaktan yapılan tahinli kabak tatlısı ve incir dolması efsane.
HEDEFLERİ ÖNCE İZMİR, SONRA EGE, ARDINDAN DA TÜRKİYE
Fazıl ve Tevfik Kaya kardeşler, son söz olarak şöyle diyor:
“Birlikte üretmenin, paylaşmanın, koşulsuz müşteri memnuniyetinin, işimizi severek yapmanın karşılıksız kalmadığını görmek bizi gururlandırıyor.
Hedefimiz önce İzmir, sonra Ege, ardından da Türkiye’de markalaşmak.
Yılın diğer günlerinde olduğu gibi Ramazan süresince de yine kaliteli ve zengin lezzetlerimiz, hızlı ve güler yüzlü servisimizle konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz.
İftarda yer bulmakta zorlanmamak için mutlaka rezervasyon yaptırın.”
Ben de bu vesileyle Ramazan ayınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ramazan sonrası yeniden bu köşede buluşmak üzere...
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: İyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: Pekiyi
GENEL PUAN: 9
Hoşgeldin 11 ayın sultanı
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İlk sahur yarın yapılacak. 2 Nisan Cumartesi günü de ilk oruç tutulmuş olacak. Ramazan ayı gönüllere huzur, sofralara bereket getirir. Masaya yalnız oturulmaz, ikramın ardı arkası kesilmez, her bir lokmanın değeri bilinir. Sadece evlerde değil, lezzet duraklarında da 30 gün boyunca tatlı bir koşturmaca yaşanır. Bu aya özel hazırlıklar yapılır, lezzetler sunulur. Bugün sizi bu mekanlardan biriyle, Lezzet-i Alâ ile tanıştırmak istiyorum.
Lezzetin ve hizmetin alası
İZMİR Gaziemir ve Çiğli Atakent’te şubeleri bulunan Lezzet-i Alâ, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere haftanın 7 günü 09.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Çorba, pide, lahmacun ve kebap ağırlıklı menüsüyle dikkat çeken mekan; pizza, döner ve kiremitte lezzetlerde de bir o kadar iddialı.
2013’te açılan merkez şube Gaziemir Akçay Caddesi’nde.
250 kişi kapasiteli ve 35 çalışanı var.
Çiğli Atakent Ekol Hastanesi Kavşağı’ndaki ikinci şube ise henüz 2 yıllık.
Burası toplamda bin 250 metrekare.
Biri imalathane ve soğuk hava deposu, biri kalabalık gruplar için özel salonlar olmak üzere toplam 3 katlı.
Ulaşımı kolay, çok özel bir konumda.
(Ki yakında yanından tramvay da geçecek.)
330 kişilik oturma alanı mevcut.
Mutfak dahil 35 de görevli personel var.
Gaziemir’i amca-yeğen işletirken, Çiğli’de iki kardeş işin başında.
İKİ KARDEŞ DE SEKTÖRDEN GELME, BİRİ SAHADA, DİĞERİ MUTFAKTA
Onlar Fazıl ve Tevfik Kaya.
İkisi de genç birer girişimci.
İkisi de sektörün içinden.
Abi Fazıl Kaya daha çok sahada iken, kardeşi Tevfik mutfakta.
Aydın Karacasulular.
2005’te İzmir’e gelmişler.
İlk şubeyi açtıkları 2013’e kadar bir akrabalarının restoran zincirinde çalışarak işin inceliklerini öğrenmişler.
Sonrasında kendi yollarını çizmişler.
Çalışkan, vizyoner, yeniliğe açıklar.
Belki de en önemlisi işlerini çok seviyorlar ve hep başındalar.
Alımdan sunuma her aşamada varlar.
İşinin ehli ustalarla ve genç-dinamik bir ekiple çalışıyorlar.
Nasıl zamanında kendileri el almışsa onlar da bilgi birikimlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorlar.
Her iki işletmede de aile sıcaklığı daha kapıdan içeriye adımınızı attığınız andan itibaren kendisini hissettiriyor.
Onlar için müşteri yok, konuk var.
Gelen herkes özel ve değerli.
Rahat ettirmek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar, o derece...
Tüm ürünlerinde birinci sınıf malzeme kullanıyorlar.
Açıldıkları günden beri eti aynı yerden karkas halinde alıp kendileri işliyorlar.
Zeytinyağını memleketleri Aydın’dan temin ediyorlar.
Undan tereyağına, peynirden sucuğa, çorbalık malzemeden pilice, en özel pidelerinde kullandıkları tahine kadar her ürünün en kaliteli, doğal ve tazesini bulup alıyorlar.
Kesin kural, içeriye asla katkı maddesi sokmuyorlar.
PİDE DİYARI AYDIN KARACASULULAR, TÜM ÇEŞİTLERDE İDDİALILAR
Dediğim gibi burada gün kahvaltıyla başlıyor, öğlen ve akşam servisiyle devam ediyor.
Tüm siparişler açık mutfakta şeffaf olarak gözler önünde hazırlanıyor.
Fırından sıcak balon ve lavaş ekmeği ile sunulan ve siyah-yeşil zeytin, vişne-portakal reçeli, bal, yumurta, beyaz-tulum-kaşar peynir, tereyağı, domates, salatalık, sınırsız çaydan oluşan kahvaltı 70 TL.
Çorbalar mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık, tavuk suyu olmak üzere 10 çeşit. (24-35 TL)
Öğlen ve akşam olmak üzere günde iki kez çorba yapılıyor.
24 saat kaynatılan kemiklerin iliği ve suyu kullanıyor.
Zaten daha kokusu büyülerken, ilk kaşıkta lezzete doyuyorsunuz.
Pidede alternatif çok zengin: Kıymalı sade, kıymalı yumurtalı, kıymalı kaşarlı, kıymalı Alâ, peynirli sade, peynirli yumurtalı, paynirli Alâ, kaşarlı sade, kaşarlı yumurtalı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, kuşbaşılı Alâ, ıspanaklı peynirli, ıspanaklı peynirli mantarlı, mantarlı kaşarlı, sucuklu kaşarlı, sucuklu yumurtalı, piliç etli, piliç etli kaşarlı, pastırmalı yumurtalı, pastırmalı kaşarlı, kavurmalı yumurtalı, kavurmalı kaşarlı. Fiyatlar 35-52 TL aralığında.
Nazilli gülü (4 adet), tahinli (büyük boy), tahinli (küçük boy) özel pideler de mevcut. (34-52 TL)
Malum; pidesiyle ünlü Karacusulular, ustaları da oradan, kendileri de ayrıca yetiştiriyorlar.
İşinin ehli ustaların elleriyle açtıkları hamur pidelere ayrı bir lezzet katıyor.
Özellikle kenarlarını katlamadan pişirip servis ettikleri kıymalı ve kuşbaşılı Alâ ile tahinli pide muhteşem, denemenizi tavsiye ederim.
Lahmacun sevenler için klasik, kıymalı kaşarlı, sade kaşarlı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, piliç etli, piliç etli kaşarlı seçenekleri sunuluyor. (24-31 TL)
Pizzalar ise vejetaryen, karışık, margarita, ton balıklı şeklinde. (42-50 TL)
ETLERİNİ KARKAS HALİNDE ALIP BİZZAT KENDİLERİ İŞLİYORLAR
Kebapsız yapamayanları 20 farklı lezzet bekliyor: Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, piliç şiş, piliç şiş yoğurtlu soslu, kuzu şiş, ali nazik, piliç çöp şiş, kuzu çöp şiş, piliç kanat, piliç göğüs ızgara, ızfara köfte, karışık ızgara, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile, kebab-ı Alâ (2 kişilik). (56-220 TL)
Ustalar kebaplarda da hünerlerini konuşturmuş.
Etler çok iyi mühürlenip pişirilmiş, etin suyu içinde kalmış, bu da yoğun bir aroma vermiş.
Tercihiniz dönerse ister sade (tereyağlı), ister iskender, ister pilav üstü, ister dürüm söyleyebilirsiniz. (38-57 TL)
Mekan kiremitte lezzetlerde de iddialı: Kiremitte köfte, kiremitte köfte kaşarlı, kiremitte piliç, kiremitte piliç kaşarlı, kiremitte kuşbaşı, kiremitte kuşbaşı kaşarlı, kiremitte mantar Alâ adeta damak çatlatıyor. (46-80 TL)
Salatalar 7 çeşit: Çoban, peynirli Ege, mevsim, kaşık, ton balıklı, tavuklu, Alâ. (26-50 TL)
Çocuklar için patates kızartmalı köfte, patates kızartmalı döner, pilav üstü köfteden oluşan menü hazırlanmış. (46 TL)
Tatlı olarak da kabak, künefe, incir dolması, fırın sütlaç, supangle, Kemalpaşa, kazandibi, damla sakızlı, tiramisu, toblerona-muzlu var. (26-46 TL)
Aydın usulü kireç suyunda bekletilen kabaktan yapılan tahinli kabak tatlısı ve incir dolması efsane.
HEDEFLERİ ÖNCE İZMİR, SONRA EGE, ARDINDAN DA TÜRKİYE
Fazıl ve Tevfik Kaya kardeşler, son söz olarak şöyle diyor:
“Birlikte üretmenin, paylaşmanın, koşulsuz müşteri memnuniyetinin, işimizi severek yapmanın karşılıksız kalmadığını görmek bizi gururlandırıyor.
Hedefimiz önce İzmir, sonra Ege, ardından da Türkiye’de markalaşmak.
Yılın diğer günlerinde olduğu gibi Ramazan süresince de yine kaliteli ve zengin lezzetlerimiz, hızlı ve güler yüzlü servisimizle konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz.
İftarda yer bulmakta zorlanmamak için mutlaka rezervasyon yaptırın.”
Ben de bu vesileyle Ramazan ayınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ramazan sonrası yeniden bu köşede buluşmak üzere...
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: İyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: Pekiyi
GENEL PUAN: 9