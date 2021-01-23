Cevap hakkına saygım sonsuz/1

AYVALIK’TA neler oluyor, diye sordum.Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımla başlayan, Oda’ya bağlı Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurumun resmi Instagram hesabından yayımladığı yanıt niteliğindeki duyuru ile devam eden gelişmeleri sizlerle paylaştım.



Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.

Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.

“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.

Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.

Nitekim, öyle de oldu.

Haliyle bana da yine yazmak düştü.

