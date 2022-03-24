Burada her yemek bir şölen

Yediğimiz her şeyin sadesi, tazesi, doğalı ve yereli güzel.
Biz yaşadığımız bu bölgenin, Ege ve Akdeniz’in kendine özgü sade-doğal gıdalarının ve beslenme alışkanlıklarının önemine inanıyoruz.
Sofralarımıza gelen her türlü yiyeceğin üretiminde emeği olan Ayvalıklı zeytin üreticisinden Foçalı balıkçıya, Manisalı üzüm üreticisinden Aydınlı incir yetiştiricisine kadar herkese şükran duyuyoruz.
Toprağa ve üretime saygı göstermeden lezzete ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olamayacağına inanıyoruz.
Görüş ve önerilerinizle her geçen gün daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz.
Litany menülerinde tamamen taze gıdalar kullanıyoruz.
Katkı, koruyucu ve kıvam artırıcı gibi malzemelerden kaçınıyoruz.
Tüm soslarımız gibi ekmeklerimizi de kendimiz üretiyoruz.
İşletmelerimizde kendi üretimimiz olan organik ekşi maya ekmekleri ile yine kendi markamız olan Ayvalık naturel sızma sızma zeytinyağı kullanıyoruz” diyor ve ekliyorlar:
“Bu bizim yola çıktığımız ilk günden beri tüm işletmelerimizde ve markalarımızda değişmez manifestomuz, kırmızı çizgimiz.
Çünkü toprağa ve üretime saygı göstermeden, lezzete ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olamayacağına inanıyoruz.”
Onlar; Sanver Süzek, Binali Yılmaz, Kadir Gökhan Dökmeoğlu ve Müge Süzek.
Çatısı altında Tepekule Events, Tepekule Catering, Tepekule Yemek Atölyesi ve Litany Ristorante’nin bulunduğu SGB Gıda ve Danışmanlık’ın 4 ortağı.
Hepsinin de sektörde uzun yıllara dayanan geçmişleri var.
Biz onları İzmir Bayraklı’daki Tepekule Kongre Merkezi’nin çatı katında yer alan A7 Şehir Kulübü ile tanıdık.
Sonra buna Manisa OSB’deki Litany Ristorante eklendi.
“Manisa’nın Akdenizlisi” sloganıyla yaklaşık 5 yıl önce açılan, haftanın 7 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren 120 kişi kapasiteli mekan kısa sürede o kadar çok beğenildi ki İzmir’deki A7 de Litany’ye dönüştürüldü.
Ege ve Akdeniz lezzetlerinin sunulduğu Litany İzmir, kentin en özel mekanlarından biri.
Gün batımının doyasıyla izlendiği muhteşem körfez manzarası, dinlendiren ve huzur veren dekorasyonu, müziği, özel lezzetleri ve servis kalitesiyle fark yaratan 80 kişilik mekan, Manisa’nın aksine pazar hariç haftanın 6 günü konuklarını aynı saat diliminde ağırlıyor.
DİNAMİK MUTFAKTAN ZENGİN VE YARATICI MENÜLER
Litany’de dinamik bir mutfak var, İzmirlilerin yakından tanıdığı, şu an için ailesindeki bazı sağlık sorunları nedeniyle İtalya’da bulunan ünlü şef Nicola Saraceno’nun öncülüğünde oluşturulan menüler çok zengin ve sık sık yenileniyor.
Çocuklar, vejetaryenler, hatta diyet yapanlar bile düşünülmüş.
Başlangıç olarak Litany antipasti tabağı, günün çorbası, Ege otları kavurma, domates bruschetta, sosis tabağı, günün zeytinyağlısı, çıtır atıştırmalıklar, kızarmış gnocchi, falafel, parmigiana di melanzane, hellim tava, karides mantı, peynir tabağı, caprese mozarella, füme somon carpaccio, dana carpaccio, tereyağında karides var. (32-109 TL)
Tapaslar 6 çeşit: Domates&mozarellalı, füme somonlu, füme kaburgalı&parmesanlı, Tire sucuk&eski kaşarlı, tahinli köz patlıcan ve beyaz peynirli, avokadolu. (15-22.5 TL)
Salata sevenler için bahçe, Greek, tulum peynirli roka, susamlı hellim, nisuaz, yaban mersinli kinoa, avokado ve çıtır somonlu seçenekler hazırlanmış. (42.5-78 TL)
Falafelli, çıtır hindili, cızbız köfteli, organik tavuklu, levrekli, yaprak antrikotlu, somonlu doy doy kaseler 56-99 TL aralığında.
Burgersiz yapamayanlara schnitzel, Litany klasik, kaburga, balıklı 4 alternatif sunuluyor. (56-77.5 TL)
Tercihiniz makarna ise spaghetti napolitana, glutensiz spaghetti napolitana, penne arrabiata, sebzeli fettuccine, pesto soslu gnocchi, pappardelle bolognese, tagliatelle alfredo, mantarlı ve ıspanaklı tortelloni, taze el yapımı lazanya, ravioli, beef fettuccine, somonlu tagliatelle, deniz mahsullü linguini, karidesli orecchiette sizi bekliyor. (47.5-92 TL)
Mantarlı ve parmesanlı, dört peynirli, karidesli ve kum midyeli, domatesli risottolar 59-126.50 TL.
Körfez’e karşı pizza keyfi yapmak isteyenleri 18 farklı lezzet bekliyor: Margherita, melanzane, otlu tavuklu, romana, diavola, calzone, dört peynirli, ançuezli, Litany, Milano, Tire sucuklu, ton, caprese mozarella, füme kaburga, füme somon, pepperoni, prosciutto, bonfileli. (51-195 TL)
İSTER YAYLADAN, İSTER KÜMESTEN, İSTER DENİZDEN
Kırmızı ette yok yok... Litany Köfte, polpette, et schnitzel, çökertme, ızgara yaprak antrikot, kirde, New York steak, ızgara dana bonfile, fırında kaburga, porçini mantarlı antrikot, cafe de Paris soslu bonfile, tereyağında bonfile, pepper steak, onion steak, fırında erikli kuzu incik, antrikot a la chef, dana pirzola. (77.5-185 TL)
Adlarına bayıldığım iki menüden biri kümesten, diğeri de denizden şeklinde sunuluyor.
Kümestende kremalı mantarlı organik piliç, portakallı ve tarhunlu organik piliç, zencefilli organik piliç, piliç çökertme, schnitzel milanese, schnitzel arrabiata, kremalı mantarlı schnitzel, schnitzel a la chef mevcut. (73.5-97.5 TL)
Denizden de ise kağıtta çipura, karides saganaki, salsa verde soslu somon, portakal ve tereyağı soslu levrek fileto, balık schnitzel var. (79-132.5 TL)
Panna cotta, tiramisu, volkano, san sebastian cheesecake, affogato di cafe, opera ve vanilyalı dondurma da gecenin finalindeki tatlılar.
Litany’ye çocuklu geldiyseniz rahat olun. Mini pizza margherita, mini schnitzel, mini dana burger, sucuklu pizza, misket köfteli domatesli makarna, cızbız köfteye hiçbirinin ‘Hayır’ deme şansı yok! (29.5-62.5 TL)
Vejetaryen misiniz? Günün zeytinyağlısı, falafel, organik buğday salata, mevsim sebzeli güveç, sebzeli fettucine, vejetaryen pizza, vegan burger, vegan schnitzel, pesto soslu vegan kaseden dilediğinizi seçin. (42.5-67.5 TL)
Diyette olanlar da pas geçilmemiş. Buharda mevsim sebzeleri, ızgara hindi salata, hindi fileto diyet, levrek salata, fırında sebzeli levrek, ızgara dana bonfileli menü oluşturulmuş. (52-139 TL)
Benim tercihlerim ise şöyle:
Ege otları kavurma, tahinli köz patlıcan ve beyaz peynirli tapas, bahçe salata, mantarlı ve ıspanaklı tortelloni (3 renkli ve çok lezzetli), bonfileli pizza (pizzaların tamamında organik un ve doğal maya kullanılıyor, zaten yerken hemen hissedeceksiniz), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de en çok sevdiği lezzetler arasında yer alan kirde kebabı (3 kat krep arası bonfile dilimleri, süzme yoğurt ve tereyağı sosuyla), fırında erikli kuzu incik (dağ kekiğiyle marine edilip kendi suyuyla uzun süre fırınlanmış, yanında da firik pilavı), zencefilli organik piliç (kişniş ve fırın patatesle), zeytin ve kaparili kağıtta çipura, karides saganaki.
Afiyet olsun.
EKŞİ MAYA EKMEK, AYVALIK ZEYTİNYAĞI
Litany’de ekmekler, ortaklardan Binali Yılmaz’a ait Baca Gıda’dan. Siyez buğdayından organik ekşi maya ekmeği. Baca ekşi mayasının hikayesi Yılmaz ailesinin 1800’lerde Erzurum’da 110 yaşına kadar yaşamış, bitkilerle hastalıklara derman olduğu bilinen ve bilge kişiliğiyle çevresinde büyük saygı uyandırmış bir kadın ferdine, Cevahir Hanım’a kadar uzanıyor. Tarif, sözlü olarak da olsa bugünlere ulaşmayı başarmış. Organik devrim günümüzde de yine kadınların (genel müdür Songül Yılmaz ve gıda mühendisi Duygu Ersöz) eliyle sürüyor. Tüm lezzetlerde kullanılan zeytinyağı ise Sanver Süzek ve Binali Yılmaz ortaklığındaki Miranda Gıda’dan. Ayvalık coğrafi işaretine sahip ‘Miranda’ markalı zeytinyağının nefaseti Litany menülerine ayrı bir lezzet ve güç katıyor.
ORGANİK, DÜZENSİZ, ZAMANSIZ, BAĞIMSIZ
Grubun, her sayısında özel bir dosyayı ele almaya çalışan ‘Magazine’ adında organik, düzensiz, zamansız, bağımsız bir yeme-içme dergisi de var. Yaşam kültürü bülteni niteliğindeki dergi, konuklara ve abonelere ücretsiz dağıtılıyor. Tüm sayılara www.magazinedergi.com adresinden de ulaşılabiliyor. Bu arada, Tepekule Kongre Merkezi’nin teras katında bulunan Tepekule Yemek Atölyesi’nde profesyonel ekibin yönetiminde Balkan, Çin, Hint, İspanyol, Meksika, Osmanlı ve vegan mutfaklarına yönelik workshoplar düzenleniyor. Ayrıca, anne-çocuk atölyeleri gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalara şu anda şirketler ve kapalı gruplara özel devam ediliyor.
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9
Burada her yemek bir şölen
“HER yemek bir şölendir.
Yediğimiz her şeyin sadesi, tazesi, doğalı ve yereli güzel.
Biz yaşadığımız bu bölgenin, Ege ve Akdeniz’in kendine özgü sade-doğal gıdalarının ve beslenme alışkanlıklarının önemine inanıyoruz.
Sofralarımıza gelen her türlü yiyeceğin üretiminde emeği olan Ayvalıklı zeytin üreticisinden Foçalı balıkçıya, Manisalı üzüm üreticisinden Aydınlı incir yetiştiricisine kadar herkese şükran duyuyoruz.
Toprağa ve üretime saygı göstermeden lezzete ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olamayacağına inanıyoruz.
Görüş ve önerilerinizle her geçen gün daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz.
Litany menülerinde tamamen taze gıdalar kullanıyoruz.
Katkı, koruyucu ve kıvam artırıcı gibi malzemelerden kaçınıyoruz.
Tüm soslarımız gibi ekmeklerimizi de kendimiz üretiyoruz.
İşletmelerimizde kendi üretimimiz olan organik ekşi maya ekmekleri ile yine kendi markamız olan Ayvalık naturel sızma sızma zeytinyağı kullanıyoruz” diyor ve ekliyorlar:
“Bu bizim yola çıktığımız ilk günden beri tüm işletmelerimizde ve markalarımızda değişmez manifestomuz, kırmızı çizgimiz.
Çünkü toprağa ve üretime saygı göstermeden, lezzete ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olamayacağına inanıyoruz.”
Onlar; Sanver Süzek, Binali Yılmaz, Kadir Gökhan Dökmeoğlu ve Müge Süzek.
Çatısı altında Tepekule Events, Tepekule Catering, Tepekule Yemek Atölyesi ve Litany Ristorante’nin bulunduğu SGB Gıda ve Danışmanlık’ın 4 ortağı.
Hepsinin de sektörde uzun yıllara dayanan geçmişleri var.
Biz onları İzmir Bayraklı’daki Tepekule Kongre Merkezi’nin çatı katında yer alan A7 Şehir Kulübü ile tanıdık.
Sonra buna Manisa OSB’deki Litany Ristorante eklendi.
“Manisa’nın Akdenizlisi” sloganıyla yaklaşık 5 yıl önce açılan, haftanın 7 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren 120 kişi kapasiteli mekan kısa sürede o kadar çok beğenildi ki İzmir’deki A7 de Litany’ye dönüştürüldü.
Ege ve Akdeniz lezzetlerinin sunulduğu Litany İzmir, kentin en özel mekanlarından biri.
Gün batımının doyasıyla izlendiği muhteşem körfez manzarası, dinlendiren ve huzur veren dekorasyonu, müziği, özel lezzetleri ve servis kalitesiyle fark yaratan 80 kişilik mekan, Manisa’nın aksine pazar hariç haftanın 6 günü konuklarını aynı saat diliminde ağırlıyor.
DİNAMİK MUTFAKTAN ZENGİN VE YARATICI MENÜLER
Litany’de dinamik bir mutfak var, İzmirlilerin yakından tanıdığı, şu an için ailesindeki bazı sağlık sorunları nedeniyle İtalya’da bulunan ünlü şef Nicola Saraceno’nun öncülüğünde oluşturulan menüler çok zengin ve sık sık yenileniyor.
Çocuklar, vejetaryenler, hatta diyet yapanlar bile düşünülmüş.
Başlangıç olarak Litany antipasti tabağı, günün çorbası, Ege otları kavurma, domates bruschetta, sosis tabağı, günün zeytinyağlısı, çıtır atıştırmalıklar, kızarmış gnocchi, falafel, parmigiana di melanzane, hellim tava, karides mantı, peynir tabağı, caprese mozarella, füme somon carpaccio, dana carpaccio, tereyağında karides var. (32-109 TL)
Tapaslar 6 çeşit: Domates&mozarellalı, füme somonlu, füme kaburgalı&parmesanlı, Tire sucuk&eski kaşarlı, tahinli köz patlıcan ve beyaz peynirli, avokadolu. (15-22.5 TL)
Salata sevenler için bahçe, Greek, tulum peynirli roka, susamlı hellim, nisuaz, yaban mersinli kinoa, avokado ve çıtır somonlu seçenekler hazırlanmış. (42.5-78 TL)
Falafelli, çıtır hindili, cızbız köfteli, organik tavuklu, levrekli, yaprak antrikotlu, somonlu doy doy kaseler 56-99 TL aralığında.
Burgersiz yapamayanlara schnitzel, Litany klasik, kaburga, balıklı 4 alternatif sunuluyor. (56-77.5 TL)
Tercihiniz makarna ise spaghetti napolitana, glutensiz spaghetti napolitana, penne arrabiata, sebzeli fettuccine, pesto soslu gnocchi, pappardelle bolognese, tagliatelle alfredo, mantarlı ve ıspanaklı tortelloni, taze el yapımı lazanya, ravioli, beef fettuccine, somonlu tagliatelle, deniz mahsullü linguini, karidesli orecchiette sizi bekliyor. (47.5-92 TL)
Mantarlı ve parmesanlı, dört peynirli, karidesli ve kum midyeli, domatesli risottolar 59-126.50 TL.
Körfez’e karşı pizza keyfi yapmak isteyenleri 18 farklı lezzet bekliyor: Margherita, melanzane, otlu tavuklu, romana, diavola, calzone, dört peynirli, ançuezli, Litany, Milano, Tire sucuklu, ton, caprese mozarella, füme kaburga, füme somon, pepperoni, prosciutto, bonfileli. (51-195 TL)
İSTER YAYLADAN, İSTER KÜMESTEN, İSTER DENİZDEN
Kırmızı ette yok yok... Litany Köfte, polpette, et schnitzel, çökertme, ızgara yaprak antrikot, kirde, New York steak, ızgara dana bonfile, fırında kaburga, porçini mantarlı antrikot, cafe de Paris soslu bonfile, tereyağında bonfile, pepper steak, onion steak, fırında erikli kuzu incik, antrikot a la chef, dana pirzola. (77.5-185 TL)
Adlarına bayıldığım iki menüden biri kümesten, diğeri de denizden şeklinde sunuluyor.
Kümestende kremalı mantarlı organik piliç, portakallı ve tarhunlu organik piliç, zencefilli organik piliç, piliç çökertme, schnitzel milanese, schnitzel arrabiata, kremalı mantarlı schnitzel, schnitzel a la chef mevcut. (73.5-97.5 TL)
Denizden de ise kağıtta çipura, karides saganaki, salsa verde soslu somon, portakal ve tereyağı soslu levrek fileto, balık schnitzel var. (79-132.5 TL)
Panna cotta, tiramisu, volkano, san sebastian cheesecake, affogato di cafe, opera ve vanilyalı dondurma da gecenin finalindeki tatlılar.
Litany’ye çocuklu geldiyseniz rahat olun. Mini pizza margherita, mini schnitzel, mini dana burger, sucuklu pizza, misket köfteli domatesli makarna, cızbız köfteye hiçbirinin ‘Hayır’ deme şansı yok! (29.5-62.5 TL)
Vejetaryen misiniz? Günün zeytinyağlısı, falafel, organik buğday salata, mevsim sebzeli güveç, sebzeli fettucine, vejetaryen pizza, vegan burger, vegan schnitzel, pesto soslu vegan kaseden dilediğinizi seçin. (42.5-67.5 TL)
Diyette olanlar da pas geçilmemiş. Buharda mevsim sebzeleri, ızgara hindi salata, hindi fileto diyet, levrek salata, fırında sebzeli levrek, ızgara dana bonfileli menü oluşturulmuş. (52-139 TL)
Benim tercihlerim ise şöyle:
Ege otları kavurma, tahinli köz patlıcan ve beyaz peynirli tapas, bahçe salata, mantarlı ve ıspanaklı tortelloni (3 renkli ve çok lezzetli), bonfileli pizza (pizzaların tamamında organik un ve doğal maya kullanılıyor, zaten yerken hemen hissedeceksiniz), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de en çok sevdiği lezzetler arasında yer alan kirde kebabı (3 kat krep arası bonfile dilimleri, süzme yoğurt ve tereyağı sosuyla), fırında erikli kuzu incik (dağ kekiğiyle marine edilip kendi suyuyla uzun süre fırınlanmış, yanında da firik pilavı), zencefilli organik piliç (kişniş ve fırın patatesle), zeytin ve kaparili kağıtta çipura, karides saganaki.
Afiyet olsun.
EKŞİ MAYA EKMEK, AYVALIK ZEYTİNYAĞI
Litany’de ekmekler, ortaklardan Binali Yılmaz’a ait Baca Gıda’dan. Siyez buğdayından organik ekşi maya ekmeği. Baca ekşi mayasının hikayesi Yılmaz ailesinin 1800’lerde Erzurum’da 110 yaşına kadar yaşamış, bitkilerle hastalıklara derman olduğu bilinen ve bilge kişiliğiyle çevresinde büyük saygı uyandırmış bir kadın ferdine, Cevahir Hanım’a kadar uzanıyor. Tarif, sözlü olarak da olsa bugünlere ulaşmayı başarmış. Organik devrim günümüzde de yine kadınların (genel müdür Songül Yılmaz ve gıda mühendisi Duygu Ersöz) eliyle sürüyor. Tüm lezzetlerde kullanılan zeytinyağı ise Sanver Süzek ve Binali Yılmaz ortaklığındaki Miranda Gıda’dan. Ayvalık coğrafi işaretine sahip ‘Miranda’ markalı zeytinyağının nefaseti Litany menülerine ayrı bir lezzet ve güç katıyor.
ORGANİK, DÜZENSİZ, ZAMANSIZ, BAĞIMSIZ
Grubun, her sayısında özel bir dosyayı ele almaya çalışan ‘Magazine’ adında organik, düzensiz, zamansız, bağımsız bir yeme-içme dergisi de var. Yaşam kültürü bülteni niteliğindeki dergi, konuklara ve abonelere ücretsiz dağıtılıyor. Tüm sayılara www.magazinedergi.com adresinden de ulaşılabiliyor. Bu arada, Tepekule Kongre Merkezi’nin teras katında bulunan Tepekule Yemek Atölyesi’nde profesyonel ekibin yönetiminde Balkan, Çin, Hint, İspanyol, Meksika, Osmanlı ve vegan mutfaklarına yönelik workshoplar düzenleniyor. Ayrıca, anne-çocuk atölyeleri gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalara şu anda şirketler ve kapalı gruplara özel devam ediliyor.
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9