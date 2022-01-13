Bugün rotamız Urla Özbek

Ayvalık’ın bizi çeken bir başka özelliği ise cıvıl cıvıl restoranları, balık-meze kokuları ve tabii ki eşsiz yerel lezzetleri. Bu hafta Akdeniz ve Girit mutfağının temel özelliklerini yeniliklerle harmanlayan laboratuvar bir mutfak olan ‘Ayna’dayız. Marmara Depremi’nin ardından İstanbul’da artık yaşamak istemeyen bir anne-kızın sağlıklı, çevreci, gösterişsiz, estetik, yalın sofrasındayız.
Ye, iç, otur
AYNA, Cunda Çarşı Caddesi Sahil Yolu’ndaki iki katlı tarihi taş bir binada hizmet veriyor.
Burası, adanın özgün mimarisinin yansıdığı, yüksek tavanlı, sarımsak taşından zemini ve zamanın sanatkar marangozlarının ürettiği incecik ahşap pencere çerçeveleriyle mütevazı bir bina.
Kendisini ifade ettiği şekliyle yeme, içme ve oturma yeri.
Kökenine bakacak olursak pasta aslında insanın ilk ekmeği yapmasıyla ortaya çıkmış. Bal, kuruyemiş ve meyvelerle süslenen ekmeğin zamanla daha çeşitli malzemeler katılarak tatlandırılmasıyla günümüze kadar varlığını sürdürmüş. Bir rivayete göre pastanın yuvarlak oluşu güneşi ve ayı sembolize etmesinden kaynaklanıyor. Yine Antik Yunan’da ilk doğumgünü pastasının ay tanrıçası Artemis için yapıldığına inanılıyor. Bir dönem ulaşılması zor ve pahalı malzemelerden yapıldığı için zengin ailelerin tüketebildiği lezzet olsa da günümüzde doğum günleri ve düğünler başta olmak üzere kahve molalarının, çay saatlerinin en sevilen, en gösterişli yiyeceği olma özelliğini koruyor. Bugün köşemde restoranlara bir es veriyor ve sizleri hamur işi ve tatlılar konusunda uzmanlaşmış bir lezzet durağıyla tanıştırmak istiyorum.
Adı gibi sevimli, tatlı, sevgi dolu
ONLARLA ilk tanışmam Ekim 2020’de tesadüfen oldu.
Hürriyet EGE için ‘Urla Gurme’ ekini hazırlıyorduk.
Bir dost, “Bu çalışmada mutlaka onlar da olmalı” dedi.
Doğrusu ya o söyleyene kadar adlarını duymamıştım.
Neredeyse bin yılı aşkın süredir Anadolu topraklarında yapılan kebabın anavatanı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz kabul ediliyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin bu lezzette ilk sıralarda yer alıyor. Bu kentlerin her biri farklı pişirme ve sunma tarzlarına sahip ve yüzyıllardır aralarında tatlı bir rekabet bulunuyor. Adana kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik ise üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilmiş olması. Ayrıca üretim tekniği ve de ustalık. Elbette İzmir’de de kebap yiyebileceğiniz bir çok mekan var. Ama biz bugün Urla’da, Kırmızı Ocakbaşı’ndayız...
Kebabın ‘Kırmızı’ hali
DEDİĞİM gibi bugün Urla’dayız.
İzmir’in bu şirin ilçesi, bereketli toprakları, limanı, birbirinden leziz otları, zengin deniz ürünleri, zeytin-zeytinyağı, üzüm bağları, küçükbaş hayvancılığı ve mutfağıyla rengarenk bir mozaik.
Evliya Çelebi’ye göre yeryüzünde eşi benzeri yok.
1974 yılında doğdum.
Önce beni halı fabrikası yaptılar.
Uzun seneler halı üretimine, üretilen halıların yıkanmasına ve satılışına ev sahipliği yaptım.
Halı işi bitince on yıllar boyunca birçok farklı işe, birçok farklı insana kucak açtım.
Sahiplerim de kiracılarım da bana hep iyi baktılar.
Baktılar ama ben yıllar içinde eskidim, döküldüm, yaşlandım.
Çinliler yaşam felsefelerini yemeklerine de yansıtmışlar.
Öyle ki, “Yemeklerle beslenmek ilaçlarla beslenmekten iyidir” diye bir atasözleri bile var.
Bu yüzden de yemeklerinde 5 temel tadı ‘Yin’ ve ‘Yang’ ile tanımlamışlar.
Tatlı, ekşi ve acının ‘Yin’in yineleme özellikleri içerdiğine; tuz ve biberin ise ‘Yang’ın ısıtıcı doğasına sahip olduğuna inanıyorlar.
Buharda pişirilen ‘Yin’ özellikli yiyeceklerin vücudu soğuttuğu, ızgarada pişirilen ‘Yang’ özellikli yiyeceklerinin de vücudu ısıttığı söyleniyor.
Tüm yemeklerde doğal malzemeler, sebzeler kullanılıyor ve çok kısa sürede pişiriliyor.
Bu nedenle çok ama çok sağlıklı bir mutfak.
Ancak toplum olarak yeterince balık yediğimiz söylenemez.
Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 6.26 kilogram balık tüketilirken, bu oran Avrupa’da 25 kilo.
Yani Avrupalılar bizden 4 kat daha fazla deniz ürünü yiyor.
Ve tükettikleri 3 balıktan birini bizden satın alıyor.
Oysa uzmanlar neden balık yememiz gerektiğini şu 10 başlık altında özetliyor:
* Bağışıklık sistemini koruyor.
* Omega3 deposu.
SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Bugün rotamız Urla Özbek
Bugün sizleri Urla Özbek’e götüreceğim. Köşemin konuğu ise Akkum sahilinde çok özel bir yer: Akın’ın Yeri. Tanımaktan büyük onur duyduğum rahmetli Akın Kuşcan’ın sıfırdan yaratıp Türkiye’nin sayılı balık restoranlarından birine dönüştürdüğü eşsiz bir lezzet durağı. Günümüzde bayrak oğulları Mehmet ve Himmet ile eşlerinde. Onlar kurulduğundan bu yana ‘huzur ve lezzetin buluştuğu yer’ mottosuyla hizmet verse de burası için en geçerli slogan sanırım ‘tek yol lezzet’ olmalı. Zira oldukça dar, yer yer bozuk, kıvrımlı (ve geceleri kapkaranlık) bir yoldan geliyorsunuz. Ama gerek lezzetler, gerek güler yüzlü hizmet tüm yorgunluğunuzu alıyor ve inanılmaz mutlu ayrılıyorsunuz.
Huzur ve lezzetin buluştuğu yer
HANİ Mevlana demiş ya, “Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok” diye...
İşte, Akın Amca’nın (Kuşcan) da üzerinde öyle şıkır şıkır giysiler yoktu belki, ama o kıyafetlerin içinde kocaman bir yürek, bilge bir adam vardı.
En iyilerini almaya imkanı varken o hep en sadeyi ve gösterişsizi tercih ederdi.
“En büyük ders hayatı öğrenmek” derdi.
“Yaşamayı, insanları, doğayı seviyorum. Sevdikçe de seviliyorum ve mutluluğuma mutluluk katıyorum” diye de eklerdi.
İlerleyen yaşına rağmen çalışmadan duramayan, kıpır kıpır, dürüstlükten asla ödün vermeyen, kalbi temiz, paylaşımcı, inatçı, içmeyi ve muhabbeti çok seven, çocukla çocuk, büyükle büyük olmayı başarabilen bir gönül insanıydı.
Şartları nedeniyle okuyamamış, ancak hayat mektebinden çok ders çıkarmış, neşeli, esprili, her söze şiirle yanıt verebilen babacan bir adamdı.
Alçak gönüllüydü, hırslarından arınmıştı, kanaatkardı, alının terinin dışında bir şey istemeyen, kimseye minnet etmeyen biriydi.
Hayatta yaşadığı ve yaptığı hiçbir şeyden pişmanlığı yoktu.
“Çoğunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü şu anda dünyanın en mutlu ve huzurlu insanıyım” diyecek kadar da kendinden emindi.
Şekle takılıp kalmayıp, hayatın amacını, insanlığın özünü, katıksız insan olabilmeyi keşfeden ender insanlardandı.
O, ünlüsünden ünsüzüne damak tadına düşkünlerin lezzet adresi Urla Özbek’teki Akın’ın Yeri’ne adını veren ve tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere getiren kişiydi.
Ama buranın gizli kahramanı gibiydi, ortalıkta pek görünmezdi.
Adı tabelada vardı, kendi yoktu.
O marka balık restoranının az ilerisinde ilk bakışta kulübeden farksız bağevini andıran mütevazı bir yerde geçirirdi günlerini.
Mutluluğu uzaklarda arayıp tükettikçe tüketenlerin ondan öğreneceği çok şey vardı.
Haziran 2019’da gözünü sonsuzluğa yumdu.
Ama mirası emin ellerde.
Akın’ın Yeri, kurucusunun adına yakışır şekilde yoluna aynı çizgiyle devam ediyor.
KENDİNİZİ EVİNİZDE HİSSEDİYORSUNUZ
Yarım asır önce derme çatma bir barakada başlayan lezzet yolculuğu bugün Avrupa standartlarını aratmıyor desem abartmış olmam sanırım.
Zaten, her dem taze deniz ürünleri ve birbirinden leziz mezeleriyle artık bir marka haline gelmiş olmasının sırrını daha ilk adımınızı attığınızda hissediyorsunuz.
Buram buram aile sıcaklığı, birlik-beraberlik ve sevgi paylaşımı sizi sarıp sarmalıyor.
Sanki lokantaya değil de bir eve gelmiş duygusuna kapılıyorsunuz.
Zira kapıda bir müşteri olarak değil, konuk gibi karşılanıyorsunuz.
Ailenin kadınları mutfakta kendilerine pişirir gibi yemek yaparken, erkekler de arı hızı, karınca titizliğiyle sunumunu üstleniyor.
Sevgi ve paylaşımın sonucu ortaya çıkan lezzetler, “Sanki anne eli değmiş” dedirtiyor.
Zira Akın’ın Yeri sevgi ve saygı temeli üzerine inşa edilmiş tam bir ataerkil işletme.
Yarım asırlık lezzet durağının kökü bu işin mimarı merhum Akın Amca, dalları da güçlerini ondan alan çocukları Mehmet ve Himmet Kuşcan ile gelinleri ve torunları.
HER ŞEY GÜNLÜK, DOĞAL VE TAPTAZE
Kurulduğundan bu yana ‘huzur ve lezzetin buluştuğu yer’ sloganıyla hizmet veren mekan yaz-kış açık.
Burası, Türkiye’nin seçkin gurmeleri ve medya tarafından yapılan organizasyonlarda birçok ödüller kazanmış bir işletme.
Müdavimleri arasında tanınmış iş insanları, siyasetçiler, sanat, magazin ve spor camiasının önde gelen isimleri bulunuyor.
Ama ilk kez gelen de ünlü bir müdavim de aynı ilgiyi görüyor, asla ayrım yapılmıyor.
Biri şömineli, diğeri akvaryumlu kapalı iki salon ve yazlık bahçeden oluşan 350 kişi kapasiteli mekan ne salaş, ne lüks, orta karar bir yer.
Ancak her zaman son derece temiz ve hijyen.
Ege’nin en özel ve taze deniz ürünleri ile otları burada.
Malum, bir balık lokantasının kalitesi her şeyden önce tezgahından belli olur.
Akın’ın Yeri’nin tezgahı her zaman göz kamaştırıyor.
Günlük olarak mezattan alınan balıklar, mavi kuyruklu karidesler, kalamarlar, ahtapotlar, istiridyeler, aquadisler...
Çeşit olabildiğine zengin ve her şey taze.
Mezeler ve ara sıcaklar da çok özel.
Önden gelen yeşillikler ve otlar ise taptaze ve lezzetli.
Özbek zeytini, radika, turp otu, rezene, kuzukulağı, yerelmalı süzme yoğurt, ahtapotlu şevketibostan, kırmızı soğanlı fava, sıcak ot tabağı, Ata meze, Akın meze, cevizli çıtır kabak, sardalya şiş, pazıya sarılmış deniz mahsullü dolma, ahtapot ızgara, kalamar dolma, istiridye, şarap soslu aquadis, fırında sübye, fener kavurma, otlu levrek lokum, çıtır barbun, ızgara granyoz vs...
Tatlı olarak ise katmer, bal badem, kaymaklı ayva tatlısı.
Hani derler ya hepsine şapka çıkartılır.
Dolayısıyla her gidişte farklı lezzetleri tatmakta yarar var.
SIRADIŞI, FARKLI VE YENİLİKÇİ
Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki, “Size afiyet olsun da fiyatlar hangi aralıkta?”
Bundan önceki yazılarımda dikkat ettiyseniz menüleri paylaşıp fiyat aralıklarını aktarmıştım.
Bu kez bunun dışına çıkıyorum.
Çünkü burada bildiğimiz klasik bir menü yok.
Başlangıçları, ara sıcakları, balığı ya kendiniz seçiyorsunuz ya da şefin tercihine bırakıyorsunuz.
Sonuçta kişi başı ödeyeceğiniz tutar 250 ile 400 TL arasında değişiyor.
Ucuz değil ama günümüz ekonomik koşullarında uçuk da değil.
Lezzet-kalite dengesine baktığınızda kabul edilebilir rakamlar.
Sizin de aradığınız sıra dışı, bilinenden farklı, yenilikçi, ezberci olmayan, en iyi malzemelerle çalışıp dur durak bilmeden ortaya başka yerlerde olmayan bileşim ve lezzetler çıkaran bir mekan ise “Mutlaka deneyin” derim.
Lezzet kadar hizmet de sizin için önemliyse sahte kibarlığının yerini burada samimiyet almış.
Bir geçer notu da bunun için hak ediyor.
Benim puanlarım aşağıda, bakalım siz kaç vereceksiniz?
YE, İÇ, KONAKLA
Mehmet ve Himmet Kuşcan kardeşler, müşterilerden gelen istek üzerine lokantanın hemen yanında yine babalarının adıyla önceki yıl bir de butik otel açmışlar. Burası 5 yıldızlı otel standartlarında bir tesis. Tamamı deniz manzaralı 12 odası var. Dekorasyonundan malzeme seçimine kadar her şeyiyle bizzat ilgilenmişler. Kaliteden burada da taviz vermemişler. Küçük ama inanılmaz keyifli bir yer olmuş. “Yıllardır geç saate kalan misafirlerimizin yaşadığı konaklama ihtiyacını karşılarken Özbek turizmine de katkı sunmayı hedefledik” diyorlar.
Kurulduğundan bu yana ‘huzur ve lezzetin buluştuğu yer’ sloganıyla hizmet veren mekanın müdavimleri arasında tanınmış iş insanları, siyasetçiler, sanat, magazin ve spor camiasının önde gelen isimleri bulunuyor. Ama ilk kez gelen de ünlü bir müdavimde aynı ilgiyi görüyor, asla ayrım yapılmıyor.
Malum, bir balık lokantasının kalitesi her şeyden önce tezgahından belli olur. Akın’ın Yeri’nin tezgahı her zaman göz kamaştırıyor. Çeşit olabildiğine zengin ve her şey taze. Mezeler ve ara sıcaklar da çok özel. Önden gelen yeşillikler ve otlar ise taptaze ve lezzetli. Hani derler ya hepsine şapka çıkartılır. Dolayısıyla her gidişte farklı lezzetleri tatmakta yarar var.
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: İyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9