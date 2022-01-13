Bugün rotamız Urla Özbek

Ayvalık’ı ailece çok seviyoruz. “İkinci adresimiz” desek abartmış olmayız. Huzur dolu havası, tarihi atmosferi, köklü geçmişi, kültürel ve doğal zenginliği, begonvilli-sardunyalı Rum evleri, camileri, kiliseleri, denize dik inen daracık taş sokakları, adaları, çarşısı, sahili, mavi bayraklı plajları, zeytinyağı kokusu ve daha nice güzelliğiyle mıknatıs misali bizi kendine çekiyor. Her konuk olduğumuzda kendimizi büyülü bir dünyada hissediyoruz. Ve daha İzmir’e dönmeden bir sonraki buluşmanın planlarını yapıyoruz.

Ayvalık’ın bizi çeken bir başka özelliği ise cıvıl cıvıl restoranları, balık-meze kokuları ve tabii ki eşsiz yerel lezzetleri. Bu hafta Akdeniz ve Girit mutfağının temel özelliklerini yeniliklerle harmanlayan laboratuvar bir mutfak olan ‘Ayna’dayız. Marmara Depremi’nin ardından İstanbul’da artık yaşamak istemeyen bir anne-kızın sağlıklı, çevreci, gösterişsiz, estetik, yalın sofrasındayız.

Ye, iç, otur

AYNA, Cunda Çarşı Caddesi Sahil Yolu’ndaki iki katlı tarihi taş bir binada hizmet veriyor.

Burası, adanın özgün mimarisinin yansıdığı, yüksek tavanlı, sarımsak taşından zemini ve zamanın sanatkar marangozlarının ürettiği incecik ahşap pencere çerçeveleriyle mütevazı bir bina.

Kendisini ifade ettiği şekliyle yeme, içme ve oturma yeri.

