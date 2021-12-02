Bu mutfağın bir felsefesi var

Ancak toplum olarak yeterince balık yediğimiz söylenemez.
Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 6.26 kilogram balık tüketilirken, bu oran Avrupa’da 25 kilo.
Yani Avrupalılar bizden 4 kat daha fazla deniz ürünü yiyor.
Ve tükettikleri 3 balıktan birini bizden satın alıyor.
Oysa uzmanlar neden balık yememiz gerektiğini şu 10 başlık altında özetliyor:
* Bağışıklık sistemini koruyor.
* Omega3 deposu.
SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Her sektör gibi zeytin ve zeytinyağı da bu olumsuzluktan payına düşeni aldı.
Ama yılın son çeyreğinde ardı ardına gelen haberler yüz güldürdü.
Bunlar arasında hiç kuşkusuz en öne çıkanı, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olmasıydı.
Daha düne kadar hor görülen ‘Memecik’ türü zeytinle Milas, adeta bir tarih yazdı.
Zeytinyağı sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Bazı köşe yazarları bu müthiş gelişmeyi birkaç üreticiye mal etse de bence en büyük pay Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın.
Bu yıl 3 kategoride toplam 345 ödül dağıtıldı, 34’ü ülkemize geldi.
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işleyen Nova Vera, İtalya’dan yine ‘beşibiryerde’ yaptı.
‘Trilye’ çeşidiyle, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Top Ten’ (En İyi 10) arasına girmeyi başaran firma, Türkiye’den katılan yağların en iyisi seçilerek ‘Best of Turkey’ ödülüne de layık görüldü.
‘Trilye’ ve ‘Beylik’le büyük prestij altın ödülüyle taçlanan firma, ‘Hayat’, ‘Yamalak Sarısı’ ve ‘Memecik’le de prestij altının sahibi oldu.
Kuruluşunun 3’üncü yılında 107’nci madalyasını alan Nova Vera’yı kutluyorum.
Ve inanıyorum ki, bunlar daha başlangıç.
Havai fişek üzerine bir değil, iki değil, üç değil, onlarca kez yazı yazdım.
“Yeter artık! Fişeğiniz batsın” dedim.
“Vara yoğa patır patır patlattığınız havai fişek işkencenizden bıktık artık” dedim.
Etkili, yetkili isimlere seslendim.
“5 dakikalık bir gösterinin vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyin” dedim.
Ama bir Allah’ın kulundan tık çıkmadı.
Pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay eve hapsolan kızımızı alıp tatile çıktık.
Bir de köpeğimiz olduğu için denize sıfır sayılabilecek bir bungalovda kaldık.
Marmaris Orhaniye’de, doğanın içinde, sessiz, sakin, dingin bir 7 gün geçirdik.
Bu arada -merkez üssü dinlendiğimiz bölge olan- iki de ciddi büyüklükte deprem atlattık.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Bu mutfağın bir felsefesi var
DÜNYANIN en zengin mutfaklarından Çin mutfağı yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip.
Çinliler yaşam felsefelerini yemeklerine de yansıtmışlar.
Öyle ki, “Yemeklerle beslenmek ilaçlarla beslenmekten iyidir” diye bir atasözleri bile var.
Bu yüzden de yemeklerinde 5 temel tadı ‘Yin’ ve ‘Yang’ ile tanımlamışlar.
Tatlı, ekşi ve acının ‘Yin’in yineleme özellikleri içerdiğine; tuz ve biberin ise ‘Yang’ın ısıtıcı doğasına sahip olduğuna inanıyorlar.
Buharda pişirilen ‘Yin’ özellikli yiyeceklerin vücudu soğuttuğu, ızgarada pişirilen ‘Yang’ özellikli yiyeceklerinin de vücudu ısıttığı söyleniyor.
Tüm yemeklerde doğal malzemeler, sebzeler kullanılıyor ve çok kısa sürede pişiriliyor.
Bu nedenle çok ama çok sağlıklı bir mutfak.
Ve her şey tam bir uyum içinde.
Çin mutfağında kullanılmayan malzeme hemen hemen yok gibi!
Ancak kendine özgün bazı malzemeler de mevcut.
Bunlar arasında soya fasulyesi ve soya fasulyesinden türeyen malzemeler (soya sosu, soya sütü, fasulye filizi, tof) özel önem taşıyor.
Körpe mısır koçanı, körpe bambu çubukları, Çin lahanası, Çin brokolisi, Çin su kestanesi, su teresi, mantar çeşitleri de dikkat çekiyor.
Pirincin, noodle’ın, Pekin ördeğinin, çeşit çeşit sosların ve baharatların da bu mutfağın vazgeçilmezlerinden olduğunu yazmama gerek yok sanırım.
Ancak ülkemizde hala kimileri Çin mutfağına önyargılı bakıyor.
Çin mutfağı denildiğinde farklı şeylerin satıldığı bir yer olarak düşünülüyor.
İzmir’de 1983’ten bu yana hizmet veren Red Dragon bir yandan bu algıyı yıkarken, bir yandan da bu leziz mutfağı bizim yemek kültürümüzle harmanlayarak ağızları tatlandırıyor.
İzmir’deki Çin!
HİLTON Oteli’nin hemen yanındaki sokakta, Efes İşhanı’nda bulunun Red Dragon, daha kapıdan içeriye girdiğiniz anda dekorasyonuyla dikkat çekiyor.
Kırmızı rengin hakim olduğu mekan baştan aşağıya Çin’den getirilmiş objelerle dekore edilmiş.
Öyle ki Uzakdoğu kültürünün bir parçası olan, ortasında sipariş ettiğiniz lezzetlerin dizildiği döner tabla bulunan masalar dahi binlerce kilometre uzaklıktan getirilmiş.
Tüm bunların yanı sıra arka planda çalan Çin müziği de mekana adım attığınız andan itibaren tüm gece boyunca kendinizi Uzakdoğu’daymış gibi hissetmenize neden oluyor.
Türkiye’nin en iyi 10 Çin restoranı listesine girmeyi başaran Red Dragon’da Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden oluşan seçenekleri bulmak mümkün.
Menüye bakarken başınız dönebilir, benden uyarması!
200’e yakın çeşit var.
Ve insan ne yiyeceğine kolay kolay karar veremiyor.
Çoğu neredeyse ilk günden beri görev yapan şefler isterseniz size bu konuda da yardımcı oluyor.
O yüzden ilk kez deneyimleyecekler için tercihi onlara bırakmak belki de en iyisi...
200’E YAKIN LEZZET SİZİ BEKLİYOR
Çorbalar 37-65, ara sıcaklar 34-42, salatalar 33-60 TL.
Sebze yemekleri 48-100, tavuk yemekleri 80-89, dana yemekleri 86-105, şefe özel yemekler 55-300 TL arasında değişiyor.
Deniz ürünleri 86-195, teppan yemekleri 89-200, ördek 150-200, pirinç yemekleri 30-59, noodle 41-66, tatlılar 35-65 TL etiket taşıyor.
Sashimi (4 parça) 54-80, Nigiri (2 parça) 35-65, Maki Roll (6 parça) 32-60, Cooked Sushi Roll (6 parça) 55-65, Red Dragon Roll (6 parça) 34-75, Hand Roll (1 parça) 60-70, set menüler 90-275 TL aralığında.
Unutmadan, Çin yemeklerini daha iyi tanımak ve sevdirmek için hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında öğle menüsü uygulaması var.
O da 38-44 TL.
Oldukça zengin içki kavı da var.
Pirinç ve tahıl tozundan yapılan Çin’e özgü ‘sake’ de türüne göre sıcak ya da soğuk servis ediliyor.
Menüde benim öncelikli çorba tercihim acılı ekşili ya da mısırlı tavuk.
Havaların artık yavaş yavaş ısırmaya başladığı şu günlerde içinizi ısıtan muhteşem bir başlangıç diyebilirim.
Ara sıcak olarak buharda pişirilmiş Çin mantısı ve yeşil soya fasulyesinden yapılan Edamame çok keyifli.
Sebzeli Çin eriştesi mutlaka denenmeli.
Portakal soslu Pekin ördeği bir efsane.
Çin çayı eşliğinde kızarmış ballı muz ve ceviz ise finalin olmazsa olmazları.
Benim çok tercihim değil ama tadanlar sushi, sashimi ve nigirinin de mükemmel olduğu konusunda hemfikir.
ÜRÜNLERİN TAMAMI YÜZDE 100 YERLİ
Red Dragon mutfağında kullanılan ürünlerin tamamı özellikle pandemiden sonra Türkiye’den tedarik ediliyor.
Örneğin Pekin ördeği yıllardır Balıkesir’deki bir çiftlikten geliyor.
Tavuk eti, dana eti, balık ürünleri, baharatlar da yine aynı şekilde yerli.
Sebze-meyveler ise İzmir’in Tire ve Ödemiş pazarlarından en doğal ve taze haliyle alınıyor.
Red Dragon’da eğer konukların özel tercihi yoksa aslında Çin usulü Türk yemeği sunuluyor.
Yani reçeteler Türk damağına göre uygulanıyor.
Aslında sadece wok’taki (ortası çukur tava) pişirme süresi fark ediyor.
Malzemeler deep fry olarak bilinen bol ve kızgın yağda kavrulduğundan yüksek sıcaktaki yağ sebzelerin içindeki şekerlerin karamelleşmesine yol açarak lezzeti artırıyor.
(Ne yazık ki özü sağlık olan Çin lezzetlerinde zeytinyağı kullanılmıyor. Bunun yerine susam ya da ayçiçek yağı tercih ediliyor.)
Ancak kavrulan sebzelerin tamamıyla yumuşamasına izin verilmiyor.
Dışı kızarmış sebzelerin iç kısmı genellikle diri ve sulu bırakılıyor.
Böylece, hazırlanan yemeklerin vitamin ve diğer besleyici maddeler açısından daha zengin olduğuna inanılıyor.
Çin mutfağında kullanılan diğer bir yaygın yöntem ise buğulama.
Bu teknik ise özellikle sebze, balık eti ve Çin mantısının hazırlanmasında kullanılıyor.
ÖNCE MÜSLÜMAN, SONRA TÜRK OLDU
Red Dragon mutfağındaki tüm operasyon baş aşçı Abdullah Ay tarafından büyük bir titizlikle yönetiliyor.
Abdullah şef aslında Çinli, Şianlı.
1999 yılından beri ülkemizde, 2001’den bu yana da Red Dragon ailesinde.
Asıl adı, Janhua Al.
Önce müslüman, sonra da Türk vatandaşı olmuş.
O artık bizden biri.
Bizi en az bizim kadar tanıyor.
Damak lezzetimizi biliyor ve ona uygun tabaklar hazırlıyor.
Sushi, sashimi ve nigiri ise son 5 yıldır yine Çinli bayan Luu imzası taşıyor.
Ne söylerseniz söyleyin şundan emin olun ki hepsi zengin bir besin kaynağı ve vitamin dolu.
İçindeki lezzetler eşit oranda.
Yani ne kadar tatlı varsa acı da ekşi de aynı miktarda.
Bunun yanı sıra renk, aroma, görünüm ve servis de son derece özenli.
Tıpkı bir sanatçı titizliğinde.
Eğer siz de alışılagelmiş tatların dışına çıkıp farklı lezzetleri tatmak isterseniz derim ki mutlaka deneyin, asla pişman olmayacaksınız.
Ve inanıyorum ki ilk fırsatta yeniden geleceksiniz.
Çinlilerin dediği gibi bu yemek size sağlık, şans ve zenginlik getirsin.
Şimdiden afiyet olsun.
LEZZET: Pekiyi
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: İyi
GENEL PUAN: 9